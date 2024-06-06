С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных"

Мало кто в России не слышал о популярной передаче "В мире животных". Она выходила в эфир еще в советские времена. Долгие годы ведущим проекта был Николай Дроздов. Однако в 2018 году передача прекратила свое существование.

Сейчас стало известно, что из-за "В мире животных" с ученого-зоолога требуют 9 миллионов рублей. Иск на компанию АСС-ТВ, совладельцем которого является Дроздов, подал телецентр "Останкино". Известно, что суд уже вынес решение в пользу последнего, и сейчас делом займутся судебные приставы.

Разбирательства начались из-за долга компании легендарного ведущего, который накопился за последний год существования программы. Именно АСС-ТВ с 90-х годов занималась созданием контента для научпоп-программ, таких как "Очевидное – невероятное" и, конечно, "В мире животных". Впрочем, теперь телерадиокомпания прекратила работу и запустила процесс банкротства.

В последнее время все чаще появляется информация о тяжелой болезни 86-летнего Николая Дроздова. Так, до этого сообщалось, что телеведущего экстренно госпитализировали из-за резко ухудшившегося состояния. Некоторые источники утверждали, что у ученого обнаружили рак предстательной железы. С заявлением о здоровье отца выступила дочь Николая Николаевича Елена.