Повреждение слуха и инфекции: почему нельзя чистить уши ватными палочками

Ушные палочки могут причинить больше вреда, чем пользы. Рассмотрим несколько причин, почему не рекомендуется чистить уши палочками.

Риск повреждения барабанной перепонки

Ушная палочка может легко проникнуть слишком глубоко в ухо и повредить барабанную перепонку. Это может привести к боли, кровотечению и даже потере слуха. Барабанная перепонка – это важная структура уха, и ее повреждение может иметь серьезные последствия.



Распространение инфекции

При использовании палочки для чистки ушей вы можете перенести бактерии и инфекцию из внешнего слухового прохода в более глубокие участки уха. Это может привести к развитию воспаления и отита. Ухо саморегулируется и очищается от серы естественным образом, и использование палочек может нарушить этот процесс.



Заталкивание серы вглубь уха

Палочка для чистки ушей может втолкнуть серу глубже в ухо, вместо того, чтобы удалить ее. Это может вызвать образование серной пробки, которая может привести к потере слуха, дискомфорту и другим проблемам со слухом.