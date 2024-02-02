Ты это носила? Пять трендов прошлых лет, которые выглядят нелепо

Мода меняется стремительно – за всем не уследишь. Нынешние тренды в моменте становятся бывшими, а диковинная вещица из бабушкиного сундука может оказаться хитом сезона.
Чтобы никто не перепутал стиль ретро с барахлом, "Клео.ру" предлагает взглянуть на тренды прошлых лет. Все они сейчас выглядят нелепо, поэтому примерять не советуем.
1. Болеро
Ты это носила? Назвать кардиганом язык не поворачивается, на свитер тоже не тянет. Скромная тряпочка с рукавами и завязкой спереди не греет и не красит. Максимум – можно спрятать руки, хотя лучше спрятать с глаз долой это болеро.
2. Митенки в сетку
Если берешь их на Вальпургиеву ночь, чтобы пугать нечисть, мы все пониманием. Во всех остальных случаях старомодный аксессуар кажется слишком странным и похожим на эластичный бинт. Как минимум, современные трендовые вещи гораздо практичнее, а ведь раньше сетчатые митенки надевали даже на свадьбу.
3. Футболка с признанием в любви Нью-Йорку, Лондону и другим городам мира
13 лет назад надпись "I love NY" получила огромную популярность в России. Причем даже у сельских девушек, никогда не крутивших глобус. Кроме того, нередко модницы надевали футболки с принтом британского флага и дополняли образ большими очками. Тренды диктовала субкультура "ванилек", популярная у подростков.
4. Туфли-копытца
Дешевым гламуром повеяло, откуда это? Это все они – "подкрадули" на каблуках и с платформой. Раньше в моде были лаковые модели, а также матовые с дизайном из страз. Хочешь быть в тренде – бери пример с наших звезд. Анастасия Волочкова единственная, кто органично смотрится в туфлях-копытцах, потому что она работает в цирке.
5. Джинсы скинни с заниженной талией
Только рискованные девчонки носят обтягивающие брюки из денима, которые застегиваются ниже пупка. Визуально эта модель увеличивает живот и укорачивает ноги. Неудобные во всех смыслах скинни с заниженной талией давно утратили актуальность, а современные тренды предлагают джинсы, которые приятно носить.