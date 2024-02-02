Константин Шуленин, специалист по вопросам сетевых угроз компании "Код Безопасности", в недавнем интервью подчеркнул важность прекратить беседу, если звонок вызывает подозрения. Он отметил, что применение даже стандартных слов вроде "да" или "нет" на начальном этапе общения может обернуться против вас, так как аферисты способны использовать такие ответы для подтверждения операций от вашего имени . Эксперт Шуленин призывает россиян не говорить эти два слова телефонным мошенникам.

Специалист рекомендовал избегать прямых утвердительных или отрицательных ответов при диалоге с неизвестными собеседниками, предлагая заменить их на фразы типа " слушаю вас ", " не имею возможности ", " отрицаю ". Шуленин настоятельно рекомендует в случае возникновения подобных ситуаций обращаться напрямую в банк или другую организацию. Необходимо звонить на официальный номер, который можно найти в документах или мобильном приложении.

Жителей России стали предостерегать о нововведенном способе обмана , при котором злоумышленники, выдавая себя за представителей налоговых органов, отправляют сообщения гражданам. Эти СМС часто содержат информацию о якобы замеченных нерегулярных финансовых операциях, после чего телефонные мошенники предлагают пройти дополнительное подтверждение личности или требуют предоставить личные данные.