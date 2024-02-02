Макияж, который выдает "деревенщину": так делать не надо

Образ "деревенщины" в макияже не имеет никакого отношения к месту рождения и проживания человека. Его характерные черты – неудачная цветовая гамма , слишком плотное нанесение косметики , нарушение техники использования декоративных средств , а также стилистические ошибки при оформлении лица.

Итак, в погоне за красотой важно не переусердствовать с палитрой оттенков. Женский макияж на каждый день кардинально отличается от профессионального сценического. Неудачным является сочетание красной помады и яркой туши для ресниц. Акцент следует делать либо на глазах, либо на губах. Если не придерживаться этого правила, велика вероятность прослыть "деревенщиной".





Из-за щедрой порции тонального крема забиваются поры на коже. А еще он может "поплыть" – либо почти сразу, либо через несколько часов. Некоторые женщины напрасно думают, что избыточный слой косметического средства позволит макияжу дольше держаться. Практика показывает, что тени осыпаются, помада размазывается, а нарисованные темным карандашом хулиганские брови сразу выдают "деревенщину".

Кривые стрелки на глазах нередко свидетельствуют о проблемах с техникой нанесения макияжа. Линия подводки зависит от пропорций между веками и бровями, которые следует предварительно рассчитать. Иначе выйдет как в поговорке: один глаз на нас, другой – в Арзамас.





Для делового совещания с начальством будет уместен сдержанный макияж в приглушенных тонах, а на громкой вечеринке по случаю праздника он будет выглядеть скучным и недоработанным. Ориентируйся по ситуации, а не настроению.