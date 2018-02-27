Жвачка и компания. Продукты, которые испортят твои зубы

Пищеварительная система человека начинается во рту. И заболевания зубов, ухудшение состояния десен, возникновение неприятного запаха, потемнение эмали и повышение ее чувствительности непосредственно связаны с тем, что мы едим.

Регулярное посещение стоматолога — не панацея: ведь работа врача направлена на устранение негативных последствий, возникших из-за проблем со здоровьем. Поэтому так важно уменьшить влияние вредных факторов на полость рта.

О том, какие продукты наиболее вредны для зубов, рассказывает стоматолог, хирург, главный врач стоматологической клиники Луиза Автандилян.

Жвачка

О пользе и вреде жвачки имеется много противоречивой информации. А что говорят сами стоматологи?

«Жевание жвачки усиливает слюноотделение, что способствует очищению ротовой полости. Также она способствует профилактике пародонтоза, поскольку оказывает массажное воздействие на десны, и освежает дыхание» — отмечает главврач стоматологической клиники Луиза Автандилян. — «Вместе с тем, жевательная резина не может заменить полноценную чистку зубов и не защищает от кариеса — ведь он развивается на не жевательных поверхностях, а на боковых. Более того, жвачка откровенно вредна — и может серьезно ударить не только по здоровью, спровоцировав гастрит, но и по кошельку пациента: ведь ее жевание приводит к разрушению пломб, зубных протезов и мостов».

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Совет стоматолога: чтобы очистить ротовую полость, лучше не пользоваться резинкой, а прибегнуть к зубной щетке и пасте.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины — это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, необходимых нашему организму. Они содержат фтор, который укрепляет зубы и десны.

Однако отмечается и высокое содержание лимонной кислоты, которая при взаимодействии с кальциевой оболочкой зуба разрушает его, способствуя возникновению кариеса. Если употреблять цитрусовые в больших количествах, то это создает благоприятную среду для активной работы патогенных бактерий.

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Совет стоматолога: чтобы свести к минимуму негативное воздействие кислот, после употребления цитрусовых нужно прополоскать рот чистой водой, а вот зубы не рекомендуется чистить — нужно выждать не менее 30 минут, иначе эмаль пострадает еще больше!

Газировка

Разрушительным эффектом обладают не только сладкие напитки (ударные дозы сахара в них способствуют размножению вредных бактерий в ротовой полости), но и чистая газированная вода. В чем подвох?

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Газирование производится при помощи углекислой кислоты (СО 2 ), которая при взаимодействии с водой превращается в угольную — именно благодаря ей образуются шипучие пузырьки. Однако под воздействием угольной кислоты происходит растворение зубной эмали.

Совет стоматолога: для утоления жажды и восполнения минеральных веществ лучше всего пить негазированную воду из проверенных источников.

Вино

Многие знают о том, что красное вино вызывает потемнение эмали. Однако переход на белые сорта не решает проблему. Ведь любое вино — это, в первую очередь, букет различных органических кислот: лимонной, янтарной, яблочной, молочной. Все они отличаются агрессивным воздействием на покрытие зубов.

Магазинные вина эконом-сегмента еще вреднее, поскольку содержат избыток сахара — с его помощью производители стараются нейтрализовать резкий запах и привкус сивушных масел.

Совет стоматолога: чтобы защитить зубы от кислот, лучше пить вино через соломинку или, хотя бы, не растягивать удовольствие, смакуя один бокал в течение получаса.

Мучные и кондитерские изделия

Список здесь очень широк — это и различные торты, пирожные, булочки, десерты, и конфеты (как шоколадные, так и леденцы с тянучками), и хлеб, и даже макаронные изделия.

Все они содержат легкоусвояемые углероды и не только вредны для фигуры, но и в разы повышают риск развития кариеса.

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Дело в том, что такая пища начинает быстро расщепляться еще во рту, распадаясь на сахариды — а глюкоза в любом виде является пищей для болезнетворных микроорганизмов. Поэтому поедание данных продуктов нарушает микрофлору ротовой полости и провоцируют болезни зубов и десен.

Совет стоматолога: после мучной пищи нужно всегда тщательно чистить зубы жесткой щеткой.

Батончики мюсли

Странно, согласитесь — ведь их продают в аптеках и рекламируют как один из вариантов здорового перекуса! Вместе с тем, в состав таких батончиков входит все, от чего зубы могут пострадать:

— переизбыток сахара — радость для бактерий;

— вязкая основа, которая налипает на зубы и выдергивает пломбы;

— орехи и семечки — при разжевывании они превращаются в сотни мелких частиц с абразивными свойствами и повреждают эмаль.

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Совет стоматолога: чтобы перекус был действительно здоровым, лучше съесть какой-то фрукт или салат из свежих овощей и зелени.

Маринады, кетчупы, соусы

В основе маринованных закусок и различных соусов лежит уксус — зачастую в избыточных количествах. А уксусная кислота разрушает зубную эмаль. Еще один минус — она негативно воздействует на слизистые ткани, вызывая нарушение кислотного баланса в ротовой полости.

Совет стоматолога: стоит отказаться от соусов на основе уксуса, или хотя бы сократить их количество.

На 90% здоровье зубов зависит от пищи, которую мы употребляем. Хотите посещать кабинет стоматолога только для профилактического осмотра — пересмотрите свой рацион и не забывайте о гигиене полости рта!