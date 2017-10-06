Жизнь — боль: когда терпеть опасно для здоровья

Людей, у которых ничего и никогда не болело, не существует, и причина не в плохой экологии, кризисе, фастфуде и стрессах, а в том, что боль — не только нормальная, но и необходимая реакция организма, которая дает понять, что с ним что-то не так.

Отношение к боли — личное дело каждого, но ни для кого неприятные ощущения не проходят бесследно.

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Голова раскалывается

Всем, кто много учится или работает и мало спит, знакомо ощущение сдавливания, пульсации и тяжести в голове.

При хроническом недосыпании и усталости такая боль может означать гибель нейронов: серое вещество распадается, что и вызывает неприятные ощущения в висках, лобной части головы и затылке.

Это лишь одна из сотен причин возникновения боли, поэтому диагноз «просто нужно выспаться», который склонны ставить себе люди, правилен только в одном случае — когда сна действительно не хватает. Если дело не в том, что переутомление достигло пика, терпеть боль опасно, но и самодиагностика не поможет: определить причины боли может только специалист, поэтому нельзя медлить с визитом к врачу, если голова болит постоянно.

«На погоду», «что-то с давлением», «у соседки так было»: такое самоутешение помогает, и не у всех получается найти время на то, чтобы узнать истинную причину головной боли.

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Между тем сильная боль в голове сигнализирует об очевидном ухудшении состояния, а причиной может быть что угодно: мигрень, инсульт, опухоль мозга, внутричерепное давление, сотрясение и еще десятки других диагнозов. По данным, которые приводит Всемирная организация здравоохранения, головная боль — одно из самых распространенных расстройств нервной системы, и данные ВОЗ подтверждает исследование «Глобальный индекс боли», проведенное компанией GSK Consumer Healthcare и брендом Вольтарен*.

По результатам опроса более чем 19 000 человек старше 18 лет из 32 стран, голова болит каждую неделю у 29% россиян, 22% британцев и 21% жителей Швеции, Румынии, Греции, Испании и Норвегии.

Из-за боли в голове и теле люди или чувствуют себя плохими собеседниками (80% людей в России и 41% в мире), или вообще не могут ни с кем говорить (58% людей в России и 46% в мире). Боль мешает и работе: 78% трудящихся в мире считают, что больничные портят их карьеру, а 48% из-за боли лишены возможности зарабатывать. При этом поход к врачу все равно откладывается до лучших времен раз за разом: так, 55% россиян сами определяют причину боли в теле, а причину боли в голове — 70%.

Живот крутит

Как и в случае с головной болью, самостоятельно определить причину боли в животе невозможно, потому что причин может быть великое множество: от неправильного питания и механической травмы до язвы, колита и бактериальной инфекции. Боль внизу живота может говорить о проблемах с желчным пузырем, посередине — о камнях в почках, чуть ниже пупка — о воспалении кишечника или мочеполовой системы. Терпеть боль в теле опасно, об этом свидетельствует простой пример: острая колющая боль в правой нижней части живота может сигнализировать о воспалении аппендикса, а без надлежащего лечения аппендицит перерастет в перитонит, чреватый общим заражением.

Есть, конечно, и естественные виды боли — например, при родах, но медицина ушла далеко вперед, и нет никакой нужды терпеть боль, если можно попросить врачей об анестезии или кесаревом сечении, когда это необходимо. Кстати, терпеть менструальную боль тоже не нужно, особенно сильную: визит к врачу поможет понять, почему естественные процессы так тяжело даются организму.

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Если же бездумно принимать обезболивающие препараты каждый месяц и при любом другом проявлении боли, ничем хорошим для организма такое «лечение» не кончится. Стоически выдерживать то, что можно облегчить, тоже не стоит, но зачастую люди склонны терпеть боль вовсе не из-за сильного характера: чтобы попасть на прием к врачу, нужно выделить время, чтобы купить прописанные специалистом лекарства, нужны деньги, и некоторые не могут позволить себе ни того, ни другого.

Между тем состояние человека, который постоянно сражается с болью, ухудшается тем сильнее, чем дольше она не проходит: выделяются гормоны стресса, повышается артериальное давление, снижается иммунитет и либидо. По данным «Индекса боли», 64% людей в мире неприятны интимные отношения при боли и 49% при этом чувствуют вину перед партнером. Боль мешает семейной жизни 64% людей в мире, и больше всего тех, кто не может проводить время с семьей из-за боли — в Индонезии (76%), в России, на Филиппинах и в Саудовской Аравии (74%) и в Индии (72%). Также из-за боли люди с детьми младше 12 лет не могут играть со своими сыновьями и дочерями так долго, как хотелось бы (63% респондентов в мире и 76% в России).

Спину схватило

Боль в спине может возникнуть не из-за напряжения мышц, а из-за его отсутствия: тело нуждается в нагрузке, и даже сидеть или стоять на рабочем месте нужно правильно, чтобы не спровоцировать развитие остеохондроза. Долгие часы в офисном кресле вредны, но и боль после слишком интенсивных тренировок говорит не об их качестве, а об избытке молочной кислоты в мышцах и разрыве нитей-миофибрилл внутри мышечных волокон.

Не стоит забывать, что боль в спине может быть вызвана не только остеохондрозом и усиленной физической нагрузкой, но и заболеваниями почек, травмами и грыжами позвоночника, лишним весом и многими другими проблемами.

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Если пожилой человек говорит, что его «замучил радикулит» — это, скорее всего, не официальный диагноз, потому что официальное название болезни — дорсопатия, дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника.

Радикулит может «замучить» не только людей почтенного возраста, но и тех, кто занимается исключительно физической или только интеллектуальной работой, при этом без должного лечения дорсопатия приводит к полному разрушению межпозвонковых дисков и реабилитации, которая длится годами и не всегда заканчивается успехом, а иногда и радикальным ухудшением жизни.

В ходе исследования «Глобальный индекс боли» выяснилось, что боль ухудшает качество жизни 93% людей в мире, при этом реакция на нее различается: 52% итальянских респондентов боль раздражает, 31% немцев готов ее терпеть, 71% китайцев — говорить о ней. 59% россиян считают боль признаком слабости и не хотят делиться своими ощущениями, хотя головную боль и боль в теле одновременно испытывают 92% жителей страны, и это один из самых высоких показателей в мире.

У здорового человека ничего не должно болеть, и посещать врача следует при первых симптомах, но на деле люди зачастую делят боль на две группы — «само пройдет» и «уже не лечится». Однако даже тем, кто не испытывает неприятные ощущения постоянно, не стоит забывать, с какой легкостью и скоростью первая группа превращается во вторую.