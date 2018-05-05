Тысячелистник — невысокое, душистое растение, которое широко встречается по всей России. Относится к многолетним, сложноцветным растениям. Имеет прямостоящий стебель, толстое корневище с множеством корней и подземных побегов. Хо

Рассмотрим, как используется тысячелистник, его полезные свойства и противопоказания.

Характеристика растения

Тысячелистник имеет невысокий стебель, на которым расположены серо-зеленые листики с масляными железками на нижней стороне. Соцветия растения состоят из большего количества цветочных корзинок. Растение начинает цвести в начале лета и цветет вплоть до начала осени. Осенью созревают плоды, которые представляют собой семянки серебристого цвета продолговатой формы.

Растение можно встретить на лесных полянках, опушках, в садах, в парках. Тысячелистник лекарственный известен своими целебными средствами еще с давних времен. И сегодня его продолжают широко использовать и в народной, и в официальной медицине.

Интересно, что в давние времена это лекарственное растение за его действие прозвали «травой солдатских ран». И это уже многое говорит о его свойствах.

Траву использовали не только для лечения, но и как пряность с приятным вкусом.

Полезные свойства тысячелистника

Эта лекарственная трава обладает противовоспалительным, антибактериальным, ранозаживляющим действием. При наружном применении помогает при ожогах, при кровотечениях. Ее также принимают внутрь как кровоостанавливающее средство. Благодаря противовоспалительному действию она нашла свое применение при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при воспалении матки.

Листья и цветочные корзинки тысячелистника содержат биологически активные вещества (например, эфирные масла, витамины С и К, фитонциды, дубильные вещества), которые позволяют применять растение при лечении многих заболеваний.

Например, тысячелистник помогает при лечении язвы желудка, эффективен он для женщин — растение используют в гинекологии, а также при лечении простуды, малокровия, заболеваний печени, гипертонии.

В фитотерапии используют препараты из тысячелистника для профилактики варикозного расширения вен, поскольку он благотворно воздействует на стенки сосудов. Кроме того, эта лекарственная трава может использоваться как успокаивающее средство, а также средство от бессонницы. Помогает она при заболеваниях нервной системы, особенно при головной боли, которая сопровождается носовым кровотечением.

Лекарственное растение помогает при язвенной болезни, при колитах и энтероколитах. Известно оно и своей способностью изгонять паразитов, поскольку обладает глистогонным действием.

Тысячелистник в гинекологии

Тысячелистник лекарственный — известное средство, используемое для лечения заболеваний женской мочеполовой системы. Его используют в составе комплексного лечения при болезненных менструациях с обильным кровотечением, при лечении миом, эндометриоза, эрозии шейки матки.

Кроме того, препараты из этой лекарственной травы помогают снимать симптомы климакса, а также используют для возобновления лактации.

Тысячелистник для волос и кожи

Препараты с тысячелистником используются также для улучшения состояния кожи и волос. Маски с цветками растения успокаивают кожу, помогают снимать последствия солнечных ожогов. Экстракт растения входит в состав профессиональных масок, шампуней, кондиционеров для волос — он способствует их укреплению, делает более сильными, блестящими.

В дерматологии экстракт растения используют при лечении акне, угревой сыпи, шелушении кожи, повышенной жирности, при лишае.

Лекарственные формы

Выпускают препараты из тысячелистника в форме спиртовых и водных настоек, экстрактов, порошков, сборов, мазей.

Цветки, листья и трава растения входят в состав различных сборов. Так, тысячелистник можно найти в желудочных сборах, а также сборах для улучшения аппетита, противовоспалительных сборах, сборах для лечения женских заболеваний. Помимо тысячелистника в сборы могут входить такие травы, как крапива, подорожник, корень цикория, шишки хмеля, боярышник, мелисса, фиалка душистая, зверобой, ромашка, бессмертник, календула.

Лечебным действием также обладает свежевыжатый сок растения. Например, в чистом виде его используют при порезах для остановки крови. Также его применяют при лечении фурункулов.

Противопоказания

Препараты на основе тысячелистника не рекомендуется принимать беременным женщинам, а также детям до 6 лет. Не рекомендовано растение при повышенной кислотности желудка, при изжоге. Не применяется при артериальных кровотечениях. Растение следует с осторожностью принимать при пониженном давлении, а также при склонности к образованию тромбов.

Будьте внимательным и не превышайте дозировку, поскольку возможно отравление. Возможна индивидуальная непереносимость.

Как заваривать растение

Растение можно применять в виде отвара или настоя. В аптеке можно также купить спиртовую настойку тысячелистника. Рассмотрим, как заваривать траву.

Чтобы сделать отвар, измельченную траву необходимо залить холодной водой и кипятят на медленном огне в течение 20 минут. Обратите внимание, что для этого стоит использовать стеклянную или эмалированную посуду.

Отвар применяют при простуде как отхаркивающее средство, для лечения гастритов и колитов, при пищевых отравлениях, при цистите.

Применяют тысячелистник и в виде настоя. Настой делают на водяной бане, для чего мелко нарезанную траву заливают водой (200 мл) комнатной температуры и ставят на кипящую водяную баню. После 15 минут емкость с травой снимают с водяной бани, и оставляют настаиваться в течение 45 минут. Затем процеживают и кипяченой водой доводят до первоначального объема.

Настой обладает широким спектром действиям. Его можно использовать для заболеваний желудочно-кишечного тракта, помогает он при острых респираторных заболеваниях, используется для полоскания рта при воспалении десен, их кровоточивости. Настой помогает улучшить аппетит и пищеварение, способствует нормализации менструального цикла, помогает улучить лактацию.

Настой используется в гинекологии при воспалительных процессах; при геморрое с ним делают клизмы. При геморрое также рекомендуют чаи на основе листьев растения, для приготовления которого 2 столовые ложки заливают литром кипяченой воды и настаивают.

Также делают настои из тысячелистника и ромашки. Например, для лечения болей в желудке.

В народной и официальной медицине также используется спиртовая настойка растения. Ее можно купить в аптеке, а можно приготовить самостоятельно, для чего используется спирт и свежее или высушенное сырье.

Пропорции для приготовления настойки следующие: на 5 частей спирта берется 1 часть травы. Настойку в плотном закрытом флаконе из темного стекла настаивают 10 дней.

Применяют настойку для мужчин и женщин для лечения воспалительных процессов, при внутренних кровотечениях, для заживления ран, как болеутоляющее средство. Применяют спиртовую настойку и наружно, например, ею пропитывают повязки для ран.