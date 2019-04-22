Анализ берут с утра, натощак, он дает точные данные концентрации глюкозы до еды. Но можно ли натощак выпить воду перед сдачей крови на сахар, известно не всем пациентам.

Разрешается ли пить воду

Врачи предупреждают, что нельзя перед сдачей крови пить жидкости, меняющие концентрацию глюкозы. Прежде всего называются напитки с содержанием углеводов – фруктовый сок, газировка, кисели, компоты, молоко, и, конечно же, сладкие чай и кофе. Особенно, если кровь сдается одновременно на сахар и холестерин. Но можно ли пить воду перед сдачей крови, указаний нет.

Однако в чистой воде нет жира, белковых и углеводных соединений, по сути дела, она не должна менять кровяную формулу, содержание глюкозы. Поэтому многие врачи разрешают пациентам выпить натощак немного чистой воды.

Какая вода подходит для питья, как и когда ее выпить:

разрешается выпить немного воды за 2 часа до забора анализа на сахар;

брать только чистую, фильтрованную воду;

выпивать не более 1 стакана;

пить воду только если испытывается жажда, в другом случае можно обойтись без лишней жидкости;

выбирать негазированную воду.

Исключить напитки с содержанием красителей, подсластителей, ароматизаторов. Не допускаются настои трав. Особенно это касается, когда хочется попить воды перед сдачей крови на сахар, если забор будет производиться из вены.

Чего не следует делать перед анализами

Попить немного чистую воду допускается, но когда жажды нет, то это делать не нужно. Ощущение сильной жажды может также навредить диагностике, как и лишний выпитый глоток воды.

Многие люди имеют привычку пить натощак не воду, а монастырский чай от диабета. В день забора крови от него надо отказаться, так как он точно отрицательно отразится на показателях исследования крови.

Но даже когда пациент решает, можно ли пить воду перед сдачей крови на сахар, и выпивает немного чистой воды, он должен знать, что есть и другие требования к подготовке диагностики диабета, для исключения искажения итогов исследования.

Правила подготовки:

вечером не пить никаких лекарств, особенно гормональных;

исключить эмоциональные переживания;

ужинать надо не позже 18 часов;

ужинать легкими, не жирными блюдами;

за 2 дня до сдачи анализа не есть сладости, не пить алкоголь, не курить;

пропустить занятие в спортзале;

анализ не сдается на следующий день после проведения сложной диагностики – ФГДС, колоноскопии, рентгена с контрастом, ангиографии;

за день до сдачи анализа пропустить массаж, иглоукалывание, физиотерапию;

не ходить в баню, сауну, солярий.

Не рекомендуется даже чистить зубы пастой, так как она содержит ароматизаторы и подсластители. По тем же причинам исключить жвачку. Запомнить, что перед сдачей крови на сахар можно выпить только немного чистой воды.

Очищенная вода нужна организму, и она не окажет на кровяной состав заметного влияния. Более опасен недостаток воды, особенно для больных диабетом. Обезвоживание организма загущает кровь, что явно повысит концентрацию глюкозы. Поэтому, если решается вопрос для диабетика, можно ли пить воду перед сдачей крови на холестерин и сахар, итог однозначный: да, и даже нужно, если есть жажда.

Часто, чтобы уточнить диагноз, забирают кровь из вены на биохимию и сахар, чтобы проверить толерантность к глюкозе. Этот анализ проводится дважды – утром натощак, затем через 2 часа, когда пациент успеет выпить специальный раствор с 75-ю граммами глюкозы. По результатам анализов составляется сахарная кривая, она несет достаточно информации врачу.