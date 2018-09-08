Отрубевидный лишай у человека: что это и как его лечить

Отрубевидный, также известный как цветной лишай — поражение кожных покровов грибкового происхождения. Чаще всего развивается в период повышенной активности солнца, к примеру, летом. Именно поэтому патологическое поражение чаще всего диагностируется у жителей стран с большим количеством солнечных дней.

Сопровождается образованием на разных участках тела высыпаний, которые очень сильно зудят. Их цвет колеблется от желтоватого до белесого. Формы и размеры также разнятся. Рассмотрим симптомы и лечение отрубевидного лишая у человека, а также фото пятен.

Что такое отрубевидный лишай

Одна из форм дерматомикоза, имеющая длительное течение. Возбудитель - дрожжеподобный грибок Pityrosporum orbiculare, относящийся к условно-патогенным. Обнаруживается у большинства людей в кожных складках, на коже верхней части туловища, волосистой части головы.

Причины развития патологии и Пути заражения

Как показывает статистика, “цветной” лишай чаще всего диагностируется у людей молодого возраста. Нередко диагностируется у детей в возрасте от 7 лет.

К факторам риска, которые провоцируют появление симптомов отрубевидного лишая у человека и оказывают непосредственное влияние на лечение, относят:

гипергидроз;

хронические патологии ЖКТ;

заболевания эндокринной системы;

беременность;

генетическая предрасположенность;

некоторые заболевания, способствующие снижению иммунитета.

Как видно, на фото высыпания концентрируются в основном в верхних участках туловища.

Передача возбудителя отрубевидного лишая происходит контактно-бытовым путем. К примеру, пользование общей постелью, предметами личной гигиены или одеждой. Вообще, Pityrosporum orbiculare постоянно обитает на коже здорового человека, его активизация происходит на фоне развития приведенных выше заболеваний.

Клиническая картина начинает проявляться через две — три недели после заражения. Однако медицине известны случаи, когда первые высыпания появлялись по прошествии нескольких месяцев. Инкубационный период, его длительность, напрямую зависит от наличия хронических заболеваний и провоцирующих факторов.

Клинические проявления

Симптомы отрубевидного лишая у человека, как видно на фото, проявляются в следующем:

пятна с розовато-желтым окрасом;

постепенная смена цвета высыпаний;

незначительное шелушение кожи в зоне поражения;

зуд на непостоянной основе и несильной интенсивности;

расположенные в зоне поражения кожные клетки, меланоциты, утрачивают свою функциональную полноценность.

При отсутствии корректного лечения мелкие высыпания по истечении некоторого времени сливаются в очаги, которые занимают значительные участки кожи, меняют окраску, становясь насыщенно-бурыми.

Формы заболевания

Цветной лишай протекает в трех формах:

Эритематосквамозная. Встречается чаще всего, главный клинический признак — оттенок высыпаний. Как правило, они окрашены коричневый или цвет “кофе с молоком”. Признаков воспалительного процесса не отмечается. На первых стадиях развития пятна небольшого размера, постепенно увеличиваются. На поверхностях просматривается отрубевидное шелушение. Главные места локализации — грудь, спина. Живот и плечи реже поражаются. Эритематосквамозная форма диагностируется и у детей. У этой категории пациентов поражается волосистая часть головы. В проявлении формы четко прослеживается фактор сезонности. Говоря другими словами, обострение чаще всего отмечается осенью, а также весной. Фолликулярный тип. Такое состояние сопровождается появлением папул, гнойников, диаметр которых не превышает 3 мм. Пациенты достаточно часто жалуются на сильный, надоедающий зуд. Провоцирующими факторами выступает сахарный диабет и/или гормональное лечение. Инвертная форма. При этом патологическом состоянии очаги заражения грибком располагаются в естественных складках кожи.

Клинической практике инфекционистов известны случаи, когда отрубевидный лишай у человека имел атипичное течение.

Как видно на фото, симптомы заболевания проявились у пациента с гипергидрозом на поверхности стоп. Подобное не типично для заболевания. Проведенное лечение не дало положительного результата и по прошествии четырех месяцев отмечались высыпания в области пальцев и на пятках.

Как устанавливается диагноз

Диагностировать заболевание возможно не только на основании классического внешнего осмотра. Дополнительно требуется собрать анамнез с целью выяснения наличия провоцирующих факторов. Врачами часто используется проба Бальзера. Она заключается в том, что на пораженные лишаем участки наносится йод.

Если это отрубевидный тип, высыпания изменят свою окраску и станут темно-коричневыми. Дополнительно их просвечивают лампой Вуда —если отмечается желтоватое свечение, значит в этом месте скопление грибка.

Тактика лечения

При условии своевременного обращения к специалисту отрубевидный лишай легко подвергается лечению. Большинство отмеченных статистикой случаев рецидива —следствие самолечения или грубого нарушения рекомендаций врача.

Медикаментозная терапия

После того как врач-дерматолог проанализирует жалобы, симптомы пациента и придет к выводу, что у человека отрубевидный лишай, для лечения используются препараты противогрибкового спектра. Как показывает фото, использование средств системного и местного действия дают наилучшие результаты.

Сегодня чаще всего назначаются наружные средства с такими действующими веществами:

нафтифин;

сертаконазол;

изоконазол;

эконазол;

миконазол;

кетоконазол;

бифоназол;

клотримазол;

тербинафин.

Дополнительно в терапию входят таблетированные формы противогрибковых препаратов. Их назначают для тех случаев, когда у пациента обнаружены тяжелые формы отрубевидного лишая.

Несколько примеров:

Флуконазол;

Кетоконазол;

Итраконазол.

Точная дозировка определяется исключительно лечащим врачом. Основанием для выбора какого-либо средства определяется тяжестью течения заболевания, наличием хронических заболеваний.

Если отрубевидный лишай поразил волосистую часть голову, показано мытье специальными шампунями, которые обладают противогрибковыми свойствами, и содержат в своем составе такие вещества:

пиритион цинка;

сульфид селена;

тиосульфат натрия;

кетоконазол.

Средства народной медицины

Дополнительно к основному лечению допускается терапия маслами. Наибольшей эффективностью обладает персиковое, зверобойное, облепиховое, шиповниковое масло. Они помогают смягчать высыпания, устранять воспалительный процесс, его внешние проявления.

Эффективны также отвары лекарственных средств. К примеру, корень и семена конского щавеля, а также стебли и листья щавеля.

Профилактические мероприятия

Симптомы отрубевидного лишая у человека, как видно по фото, выглядят внешне непривлекательными. Даже при условии, что лечение прошло успешно, на кожных покровах остаются рубцы, участки с измененным окрасом.

Снизить вероятность развития заболевания возможно, если соблюдать простые правила профилактики.

А именно:

При обнаружении у одного из членов семьи грибка, провоцирующего развитие лишая диагностику следует проводить у всех, кто проживает вместе с пациентом. Людям, которые страдают от повышенного потоотделения, в летнее время года рекомендуется протирать кожные покровы салициловым спиртом. Раз в 2 или 3 недели можно прибегать к помощи готового противогрибкового спрея. Все вещи, которые касаются тела, следует тщательно проглаживать утюгом или полоскать в растворе из соды и мыла.

Кроме того, если у пациента имеется в анамнезе какое-либо заболевание, которое способно спровоцировать отрубевидный лишай, рекомендуется время от времени проходить контрольное обследование.