Магнитные бури в августе 2019 года

В августе 2019 ожидаются довольно интенсивные и продолжительные магнитные бури, что опасно для метеочувствительных людей. Важно руководствоваться таблицей, в которой отмечены неблагоприятные дни магнитных бурь в августе, чтобы заранее подготовить организм.

Учеными и медиками отмечено, что неблагоприятные дни заметно снижают работоспособность и ухудшают самочувствие. Меры предосторожности позволят избежать возможных неприятных последствий, которые способны последовать за болями в голове, понижением или повышением артериального давления.

Зная, в какие дни магнитные бури будут атаковать людей, можно постараться нивелировать их негативное влияние.

Предварительный, но стабильно точный прогноз

Ученые всех стран ведут многолетние наблюдения за активностью двух небесных тел, имеющих сильное влияние на все, что расположено на третьей планете Солнечной системы – от ее поверхности и водного пространства, до живых существ, которые на ней проживают. Невозможно предсказать, когда звезда проявит активность.

Но можно следить за ее деятельностью с помощью высокоточных приборов, и знать, когда следует ожидать магнитные бури.

Давно известно, что для метеочувствительных людей увеличение потока магнитных частиц с Солнца означает волнения соответствующего поля в земной атмосфере и ухудшение самочувствия. Эта тенденция проявляется с возрастом, когда наступает ослабление иммунитета, начинаются дегенеративные изменения в организме.

Чем старше становится человек, тем явственней снижается способность адаптации открытой системы человеческого тела к неблагоприятным внешним воздействиям.

Но иногда человек начинает ощущать неблагоприятные дни под влиянием развивающихся системных и хронических заболеваний. И это означает, что у него появляется необходимость отслеживать магнитные бури, и это не обязательно должно быть только в августе 2019 года, когда ожидается особенно сильная активность, а и в любом другом месяце.

К чему готовиться и когда ожидать

Таблица активности магнитного поля и ожидаемые неблагоприятные даты

Предстоящая активность Календарная дата Необходимые меры противодействия Слабая мощность 2 и 3 августа Обильное питье, контроль за самочувствием, избегание конфликтов и управления личным транспортом Слабая мощность, но аномальная продолжительность 16, 17, 18, 19, 20 августа Поменьше находиться под прямыми лучами, по возможности принимать необходимые лекарства и успокоительные средства, избегать физических перегрузок Средняя по интенсивности 10 августа Избегать значительных физических перегрузок, обильное употребление жидкости и минимальное – пищи, контроль за самочувствием, отказ от точных процессов (сбор механизмов, проведение вычислений, ремонт автомобилей и т. д.), посещения мест со значительным скоплением людей Средняя по интенсивности 13 и 14 августа Избегать значительных физических перегрузок, обильное употребление жидкости и минимальное – пищи, контроль за самочувствием, отказ от точных процессов, посещения мест со значительным скоплением людей Средняя по интенсивности 29 августа Контроль за самочувствием, отказ от точных процессов, посещения мест со значительным скоплением людей

Неблагоприятные дни неравномерно распределяются в разные месяцы календарного года, но неизменно представляют опасность для людей, испытывающих негативное влияние подобных перепадов в магнитном поле Земли. Магнитные бури в августе ожидаются сразу трех типов.

Слабые

Вызывают у людей сонливость или агрессивность, апатию и вялость или повышенную раздражительность. Можно только удивляться, насколько они способны повлиять на метеочувствительных людей – для них это может означать головные и суставные боли, нарушения нормального сна, вплоть до бессонницы и ночной тревоги.

Такие неблагоприятные дни в августе 2019 года ожидаются дважды – в начале и середине месяца, и это означает, что к ним следует заранее готовиться и быть во всеоружии – запастись успокоительными средствами, постараться сдерживать эмоции, избегать, по возможности, большого скопления народа, развития конфликтных ситуаций и управления личным транспортом.

Средней интенсивности

В августе 2019 года ожидается целых три магнитных бури средних по силе воздействия на организм метеочувствительных людей.

Для тех, кто только начинает ощущать на себе последствия магнитных волнений на Солнце, слово слабые и средние звучит успокаивающе, но на самом деле, средние не менее опасны, особенно в приближающемся августе.

В одну из бурь колебания магнитной атмосферы и поток интенсивных ионизирующих частиц будет сопровождаться аномальным для Средней полосы повышением температуры воздуха. Это означает, что самочувствие людей, на организм которых влияют перепады погоды, может значительно ухудшиться.

Неблагоприятные дни могут обернуться головокружениями и обмороками, тошнотой и рвотой, падением или подъемом давления, снижением способности концентрации и сосредоточенности, провалами в памяти. В эти дни не следует заниматься работами, требующими этих качеств, управлять любыми транспортными средствами.

Особенно внимательно нужно относиться к купаниям в водоемах, где для метеочувствительных людей создается повышенная степень риска из-за возможности резких перепадов в самочувствии. Не стоит даже говорить, что поведенческие изменения будут проявляться особенно сильно, а это означает необходимость полного контроля в неблагоприятные дни.

Для этого и нужна публикуемая таблица. Ее можно добавить в закладки или внести в органайзер и планировать отдых или трудовую деятельность в августе.



Врачебные рекомендации могут понадобиться тем, кто страдает ишемией, психическими расстройствами, нарушениями эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Следует внимательно отнестись к своему здоровью, и лучше отложить малозначимые дела на более поздний срок, когда влияние магнитной активности будет не столь заметным.

Магнитные бури в августе 2019 года будут весьма интенсивными, поэтому узнав когда будут неблагоприятные дни для метеочувствительных людей, важно принять профилактические меры подготовки.