Как быстро отучить ребенка от кормления грудью
Для современных мамочек, которые до рождения ребенка наверняка вели активную социальную жизнь, учились, трудились, занимались бизнесом, «выключение» из этого процесса надолго, связанное с рождением и уходом за любимым сокровищем, становится настоящей проблемой.
Зная о плюсах кормления грудью для ребенка, стремление как можно дольше «продержаться», присутствует у всех. Однако, жизнь берет свое, и по различным причинам наступает момент, когда необходима информация о том, как отучить ребенка от кормления грудью, причем сделать это правильно.
В данной статье мы обобщили всю информацию по данному вопросу и изложили ее в удобном для вас формате. При желании с каждым обозначенным утверждением можно ознакомиться более подробно на медицинских сайтах.
Возможно
Отлучение от груди возможно, если кроме всех прочих показаний, ребенок:
- имеет нормальный вес;
- развитие идет без проблем;
- болеет не слишком часто;
- будет получать достойную адаптированную замену грудного молока и все виды необходимого по возрасту прикорма.
Когда этого делать нельзя
Отлучать ребенка от груди под давлением жизненных обстоятельств, можно только тогда, когда он к этому готов.
Если вы твердо решили начать этот неприятный процесс раньше физиологических сроков, то взвесив все «за» и «против», приступаем к пробному «отказу», который покажет, как ребенок к этому отнесется.
Исходя из этих «пробных» отказов ребенку в лакомстве и будете принимать окончательное решение, насторожить должно:
- нервозное поведение, беспричинные истерики;
- нарушение сна;
- отклонения в работе ЖКТ;
- усиление сосательного эффекта, ребенок сосет все, что ему попадается под руку.
Кроме того, есть и субъективные причины повременить с отлучением от груди, при наличии которых лучше не подвергать здоровье ребенка опасности, к ним относятся:
- любое заболевание ребенка;
- прививка;
- зубки;
- летняя жара;
- перемены в привычном распорядке дня, связанные с любыми причинами, например, с переездом, новой обстановкой и т. д..
При наличии всех этих обстоятельств и изменений в поведении малыша, связанных с началом отлучения от груди, процесс лучше отложить не менее, чем на две недели.
В каком возрасте
Для каждого возраста ребенка эта непростая задача как для малыша, так и для мамы, решается со своими нюансами. Для удобства рассмотрения и получения необходимых рекомендаций, медики установили три возрастные группы малышей, отлучаемых от любимого лакомства:
- до года;
- от года до 1, 5 лет;
- от 1, 5 лет до 2 и выше.
Не лишним будет напомнить мамам (хотя для современных мам в этом нет особой необходимости), что лишать свою малютку столь мощной защиты от многих проблем со здоровьем можно лишь, в крайнем случае.
Медики рекомендуют кормить ребенка грудью столько, сколько позволяет лактация, до двух или даже, трех лет.
Важная информация
У некоторых мамочек после родов никак не может установиться зрелая лактация, молоко то прибывает, то убывает и его недостаточно для кормления. Такая нестабильность очень сильно нервирует и маму и ребенка, причин для затягивания процесса становления зрелого периода лактации бывает достаточно много.
Многие мамы настолько расстраиваются из-за складывающейся ситуации, что еще больше усугубляют негативный процесс, в итоге намучившись, принимается решение о переводе на искусственное вскармливание малыша.
Чтобы несколько снизить эмоциональный накал, достаточно ознакомиться с тем, какие периоды становления лактации бывают, и понять, что у вас просто несколько затянулся начальный процесс и успокоится.
Периоды лактации делятся на:
- Зарождающийся. Начинает устанавливаться при беременности, усиливается по мере приближения родов. Этот период характеризуется нестабильной лактацией после родов, зависит от многих факторов, от уравновешенности и спокойствия мамы, в том числе.
- Зрелый. Если вы стойко и спокойно дождались стабильной и достаточной для кормления малютки лактации, теперь можете наслаждаться процессом и гордиться собой. Педиатры рекомендуют кормить ребенка грудью до 2 или 3 лет.
- Заключительный. Молока становится меньше естественным образом, для малыша оно уже стало вспомогательной и полезной добавкой к основному рациону питания. Отказ от него он практически не заметит, если вы правильно «преподносили» этот деликатес.
Небольшая хитрость
Если вы не планируете кормить грудью до заключительного этапа лактации, и если позволяет время, то с определенного момента лучше не давать грудь для убаюкивания ребенка.
Самым разумным будет кормление, а затем укачивание любым другим способом:
- поглаживание;
- укачивание;
- песенки и сказки на «сон грядущий».
Способы отлучения
В этом вопросе все очень индивидуально, и каждая мамочка сама решает, как лучше ей поступить, ведь, кроме нее никто не знает особенности ее малютки.
Однако, лучше, когда решение, которое будет принимать мама, основано еще и на опыте других мам, а также соответствуют существующим медицинским рекомендациям по этой теме.
На практике существуют три способа отучения ребенка от груди:
- жесткий;
- медикаментозный;
- естественный.
Жесткое отлучение от груди
Суть: перевязывается грудь, а малыш на некоторое время отлучается от мамы, например, отправляется к бабушке.
Плюсы:
- Процесс проходит достаточно быстро.
Минусы:
- Минусов огромное количество, причем с большой вероятностью различных осложнений как для мамы, так и для малыша.
- У мамы может начаться мастит, со всеми вытекающими последствиями и высокой температурой, в том числе.
- Для малыша двойной стресс, такая жесткая нагрузка на неокрепшую детскую психику не пройдет бесследно как в ближайшее время, так и на перспективу.
Медикаментозное отлучение
Ввиду неприятных последствий, способ выбирается при серьезной необходимости резкого отлучения от груди.
Суть: для прекращения лактации врачом назначается гормональный препарат, как показывает практика, бывает достаточно и одной таблетки, но все опять же, индивидуально. При выборе такого способа, самостоятельно делать назначения себе, посоветовавшись с подругами, нельзя ни в коем случае.
Ребенка также отделяют от мамы, подобно вышеизложенному методу, со всеми вытекающими последствиями.
На практике используется препарат «Достинек», есть и более дешевые аналоги, но с еще более тяжелыми побочными эффектами.
Плюсы:
- Быстрота проведения отлучения от груди.
Минусы:
- Все вышеперечисленные неприятные ощущения, плюс головная боль, тошнота, головокружение, бессонница, тахикардия.
Естественный способ
Наиболее предпочтителен с медицинской точки зрения, как самый физиологичный и безболезненный как для мамы, так и для малыша.
Суть: ачинается постепенно, с отлучения от второстепенных кормлений, оставляя лишь основные и ночные. Далее, все индивидуально, ориентиром служит поведение малыша. Продвижение идет медленно, поэтапно, на каждый этап уходит по неделе – две.
Плюсы:
- Не травмирует нервную систему ребенка и мамы, зрелая лактация постепенно переходит в инволюцию.
- Грудь не растягивается, железистая структура заменяется жировой, возвращаясь в дородовое состояние.
Минусы:
- Длительность процесса, иногда занимает до полугода, но все опять индивидуально. Однако, если все идет гладко без потрясений, процесс вполне может быть несколько ускорен.
- Несмотря на то, что последний способ отучения ребенка от кормления грудью занимает довольно длительное время, именно он и должен быть в приоритете, как самый безопасный.
Отлучение до года
В этом возрасте мамино молоко является для ребенка основной пищей, и если возникла ситуация, когда необходимо отказаться от грудного вскармливания, то оно заменяется искусственным.
Современные адаптированные молочные смеси вполне позволяют получать ребенку все необходимые полезные вещества до прикорма.
В этом возрасте период отлучения от груди зачастую проходит менее ощутимо для ребенка,он просто еще не в состоянии понять, что у него отняли!
Отлучение от года до 1, 5 лет
В этот период грудное молоко составляет, примерно 3 / 4 от всей пищи, оно еще является основным питанием, но ребенок получает и прикорм. Поэтому постепенно молоко заменяют на адаптированную молочную смесь плюс прикорм.
Однако, в этом возрасте ребенок уже понял, что имеет и добровольно от такого лакомства не откажется. Поэтому отучать следует поэтапно, у каждого процесс индивидуален, сначала убирают постепенно дневные кормления.
Перед сном ребенка следует хорошо покормить и убаюкать любым способом, к которому вы его приучили. Сытый ребенок не станет будить вас, а проспит всю ночь, может и не сразу, но достаточно быстро. Если процесс не «подстегивать», а все проводить гладко и продуманно, то все получится.
Отлучение от груди, от 1, 5 лет до 2 или 3 лет
В этом возрасте отлучить ребенка от груди еще трудней, но успокаивает то, что в конечном итоге помогут ваши личные приемы и хитрости, а также постоянные беседы с ребенком на эту тему.
Некоторые советы
Опытные мамочки рекомендуют в период отлучения от груди проводить еще и грамотную собственную, не провоцирующую ребенка на требование груди, политику:
- отделить малыша в собственную кроватку;
- не переодеваться при малыше, чтобы он не увидел любимую «сисю»;
- при близком контакте не позволять касаться груди.
Если малыш уже в том возрасте, когда с ним можно «договориться», то следует провести некоторую разъяснительную работу, например, сказать, что молоко закончилось, кашка намного вкусней и т. д. и т. п..