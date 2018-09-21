Как быстро отучить ребенка от кормления грудью

Для современных мамочек, которые до рождения ребенка наверняка вели активную социальную жизнь, учились, трудились, занимались бизнесом, «выключение» из этого процесса надолго, связанное с рождением и уходом за любимым сокровищем, становится настоящей проблемой.

Зная о плюсах кормления грудью для ребенка, стремление как можно дольше «продержаться», присутствует у всех. Однако, жизнь берет свое, и по различным причинам наступает момент, когда необходима информация о том, как отучить ребенка от кормления грудью, причем сделать это правильно.

В данной статье мы обобщили всю информацию по данному вопросу и изложили ее в удобном для вас формате. При желании с каждым обозначенным утверждением можно ознакомиться более подробно на медицинских сайтах.

Возможно

Отлучение от груди возможно, если кроме всех прочих показаний, ребенок:

имеет нормальный вес;

развитие идет без проблем;

болеет не слишком часто;

будет получать достойную адаптированную замену грудного молока и все виды необходимого по возрасту прикорма.

Когда этого делать нельзя

Отлучать ребенка от груди под давлением жизненных обстоятельств, можно только тогда, когда он к этому готов.

Если вы твердо решили начать этот неприятный процесс раньше физиологических сроков, то взвесив все «за» и «против», приступаем к пробному «отказу», который покажет, как ребенок к этому отнесется.

Исходя из этих «пробных» отказов ребенку в лакомстве и будете принимать окончательное решение, насторожить должно:

нервозное поведение, беспричинные истерики;

нарушение сна;

отклонения в работе ЖКТ;

усиление сосательного эффекта, ребенок сосет все, что ему попадается под руку.

Кроме того, есть и субъективные причины повременить с отлучением от груди, при наличии которых лучше не подвергать здоровье ребенка опасности, к ним относятся:

любое заболевание ребенка;

прививка;

зубки;

летняя жара;

перемены в привычном распорядке дня, связанные с любыми причинами, например, с переездом, новой обстановкой и т. д..

При наличии всех этих обстоятельств и изменений в поведении малыша, связанных с началом отлучения от груди, процесс лучше отложить не менее, чем на две недели.

В каком возрасте

Для каждого возраста ребенка эта непростая задача как для малыша, так и для мамы, решается со своими нюансами. Для удобства рассмотрения и получения необходимых рекомендаций, медики установили три возрастные группы малышей, отлучаемых от любимого лакомства:

до года;

от года до 1, 5 лет;

от 1, 5 лет до 2 и выше.

Не лишним будет напомнить мамам (хотя для современных мам в этом нет особой необходимости), что лишать свою малютку столь мощной защиты от многих проблем со здоровьем можно лишь, в крайнем случае.

Медики рекомендуют кормить ребенка грудью столько, сколько позволяет лактация, до двух или даже, трех лет.

Важная информация

У некоторых мамочек после родов никак не может установиться зрелая лактация, молоко то прибывает, то убывает и его недостаточно для кормления. Такая нестабильность очень сильно нервирует и маму и ребенка, причин для затягивания процесса становления зрелого периода лактации бывает достаточно много.

Многие мамы настолько расстраиваются из-за складывающейся ситуации, что еще больше усугубляют негативный процесс, в итоге намучившись, принимается решение о переводе на искусственное вскармливание малыша.

Чтобы несколько снизить эмоциональный накал, достаточно ознакомиться с тем, какие периоды становления лактации бывают, и понять, что у вас просто несколько затянулся начальный процесс и успокоится.

Периоды лактации делятся на:

Зарождающийся. Начинает устанавливаться при беременности, усиливается по мере приближения родов. Этот период характеризуется нестабильной лактацией после родов, зависит от многих факторов, от уравновешенности и спокойствия мамы, в том числе. Зрелый. Если вы стойко и спокойно дождались стабильной и достаточной для кормления малютки лактации, теперь можете наслаждаться процессом и гордиться собой. Педиатры рекомендуют кормить ребенка грудью до 2 или 3 лет. Заключительный. Молока становится меньше естественным образом, для малыша оно уже стало вспомогательной и полезной добавкой к основному рациону питания . Отказ от него он практически не заметит, если вы правильно «преподносили» этот деликатес.

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Небольшая хитрость

Если вы не планируете кормить грудью до заключительного этапа лактации, и если позволяет время, то с определенного момента лучше не давать грудь для убаюкивания ребенка.

Самым разумным будет кормление, а затем укачивание любым другим способом:

поглаживание;

укачивание;

песенки и сказки на «сон грядущий».

Способы отлучения

В этом вопросе все очень индивидуально, и каждая мамочка сама решает, как лучше ей поступить, ведь, кроме нее никто не знает особенности ее малютки.

Однако, лучше, когда решение, которое будет принимать мама, основано еще и на опыте других мам, а также соответствуют существующим медицинским рекомендациям по этой теме.

На практике существуют три способа отучения ребенка от груди:

жесткий;

медикаментозный;

естественный.

Жесткое отлучение от груди

Суть: перевязывается грудь, а малыш на некоторое время отлучается от мамы, например, отправляется к бабушке.

Плюсы:

Процесс проходит достаточно быстро.

Минусы:

Минусов огромное количество, причем с большой вероятностью различных осложнений как для мамы, так и для малыша. У мамы может начаться мастит, со всеми вытекающими последствиями и высокой температурой, в том числе. Для малыша двойной стресс, такая жесткая нагрузка на неокрепшую детскую психику не пройдет бесследно как в ближайшее время, так и на перспективу.

Медикаментозное отлучение

Ввиду неприятных последствий, способ выбирается при серьезной необходимости резкого отлучения от груди.

Суть: для прекращения лактации врачом назначается гормональный препарат, как показывает практика, бывает достаточно и одной таблетки, но все опять же, индивидуально. При выборе такого способа, самостоятельно делать назначения себе, посоветовавшись с подругами, нельзя ни в коем случае.

Ребенка также отделяют от мамы, подобно вышеизложенному методу, со всеми вытекающими последствиями.

На практике используется препарат «Достинек», есть и более дешевые аналоги, но с еще более тяжелыми побочными эффектами.

Плюсы:

Быстрота проведения отлучения от груди.

Минусы:

Все вышеперечисленные неприятные ощущения, плюс головная боль, тошнота, головокружение, бессонница, тахикардия.

Естественный способ

Наиболее предпочтителен с медицинской точки зрения, как самый физиологичный и безболезненный как для мамы, так и для малыша.

Суть: ачинается постепенно, с отлучения от второстепенных кормлений, оставляя лишь основные и ночные. Далее, все индивидуально, ориентиром служит поведение малыша. Продвижение идет медленно, поэтапно, на каждый этап уходит по неделе – две.

Плюсы:

Не травмирует нервную систему ребенка и мамы, зрелая лактация постепенно переходит в инволюцию. Грудь не растягивается, железистая структура заменяется жировой, возвращаясь в дородовое состояние.

Минусы:

Длительность процесса, иногда занимает до полугода, но все опять индивидуально. Однако, если все идет гладко без потрясений, процесс вполне может быть несколько ускорен. Несмотря на то, что последний способ отучения ребенка от кормления грудью занимает довольно длительное время, именно он и должен быть в приоритете, как самый безопасный.

Отлучение до года

В этом возрасте мамино молоко является для ребенка основной пищей, и если возникла ситуация, когда необходимо отказаться от грудного вскармливания, то оно заменяется искусственным.

Современные адаптированные молочные смеси вполне позволяют получать ребенку все необходимые полезные вещества до прикорма.

В этом возрасте период отлучения от груди зачастую проходит менее ощутимо для ребенка,он просто еще не в состоянии понять, что у него отняли!

Отлучение от года до 1, 5 лет

В этот период грудное молоко составляет, примерно 3 / 4 от всей пищи, оно еще является основным питанием, но ребенок получает и прикорм. Поэтому постепенно молоко заменяют на адаптированную молочную смесь плюс прикорм.

Однако, в этом возрасте ребенок уже понял, что имеет и добровольно от такого лакомства не откажется. Поэтому отучать следует поэтапно, у каждого процесс индивидуален, сначала убирают постепенно дневные кормления.

Перед сном ребенка следует хорошо покормить и убаюкать любым способом, к которому вы его приучили. Сытый ребенок не станет будить вас, а проспит всю ночь, может и не сразу, но достаточно быстро. Если процесс не «подстегивать», а все проводить гладко и продуманно, то все получится.

Отлучение от груди, от 1, 5 лет до 2 или 3 лет

В этом возрасте отлучить ребенка от груди еще трудней, но успокаивает то, что в конечном итоге помогут ваши личные приемы и хитрости, а также постоянные беседы с ребенком на эту тему.

Некоторые советы

Опытные мамочки рекомендуют в период отлучения от груди проводить еще и грамотную собственную, не провоцирующую ребенка на требование груди, политику:

отделить малыша в собственную кроватку;

не переодеваться при малыше, чтобы он не увидел любимую «сисю»;

при близком контакте не позволять касаться груди.

Если малыш уже в том возрасте, когда с ним можно «договориться», то следует провести некоторую разъяснительную работу, например, сказать, что молоко закончилось, кашка намного вкусней и т. д. и т. п..