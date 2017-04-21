Как родить с максимальным удовольствием

Мы узнали у нашего эксперта, акушера-гинеколога клинического госпиталя «Лапино» Елены Землянской, как выбрать правильный роддом, нужно ли принимать витамины во время беременности и почему сейчас так много младенцев рождаются крупными.

О подготовке к беременности

Имеет смысл готовиться к беременности?

Готовиться к беременности нужно! И начинать стоит не меньше чем за три месяца.

В группе компаний «Мать и дитя» разработан алгоритм обследования перед планируемой беременностью. Он может меняться в каждом конкретном случае по усмотрению врача. Часто будущие мамы интересуются, нужно ли менять привычный образ жизни на стадии планирования. В идеале необходимо позаботиться о нормальной массе тела на момент наступления беременности.

Моя любимая фраза: «Диета - лучший друг беременной». Она же относится и к периоду планирования.

Основной момент диеты - не переедать! Основа рациона должна состоять из белковой пищи (мясо, рыба, творог), а также овощей. Очень важно уменьшить количество простых углеводов в рационе. Меню должно включать достаточное количество жидкости. Но вот сладкие газированные напитки следует исключить, уменьшить употребление чая и кофе.

Прогулки, плавание - приветствуются. На фоне таких рекомендаций самочувствие и настроение, как правило, улучшается, а силы прибавляются.

Что касается медицинского обследования на этапе планирования беременности, то оно включает в себя, прежде всего, исследование уровня гормонов, обследование на инфекции, выявление антител к краснухе (при их отсутствии необходимо сделать прививку). При наличии хронических заболеваний с помощью коллег-докторов (терапевтов, лор-врачей, эндокринологов) мы стараемся максимально снизить проявления этих болезней.

О беременности

Сейчас есть тенденция к рождению крупных детей. Какие меры принять будущей маме, чтобы малыш родился в пределах нормы? И стоит ли будущей маме отказаться от приема витаминов?

Тенденция к рождению крупных детей действительно существует. Процент крупных детей (вес при рождении 4000 г и выше) составляет 10-11%.

То есть каждая десятая пациентка рожает крупного ребенка. В эти 10% не вошли новорождённые с весом 3800-3900. Хотя это тоже довольно крупные детки.

Одно время рождение крупных детей связывали с приёмом поливитаминов во время беременности. В настоящее время эта теория не подтвердилась.

Мы считаем, что несбалансированное питание - основополагающий фактор.

Сейчас у многих беременных встречается нарушение углеводного обмена, требующее строгого соблюдения диеты с ограничением легкоусвояемых углеводов. Но даже при отсутствии гестационного (вызванного беременностью) диабета мы рекомендуем очень тщательно подходить к вопросам питания.

После 28 недели избыток глюкозы откладывается у малыша в виде нарастания подкожно-жировой клетчатки. Соответственно, его вес увеличивается быстрыми темпами и к родам может достигать более 4 кг. А это в свою очередь нередко затрудняет течение родов и повышает риски операции - кесарева сечения.

О подготовке к родам

На что важно обратить внимание при выборе клиники и гинеколога?

В первую очередь на оснащенность медицинского учреждения. Классически протекающие роды могут пройти в абсолютно любом родильном доме и оставить после себя только приятные воспоминания.

Но если бы все роды были такими, профессия врача-акушера была бы не актуальна. При возникновении осложнений во время беременности или родов крайне важно иметь круглосуточно доступные высокотехнологичные методы оказания помощи, а также врача рядом, который обладает достаточной квалификацией.

В многопрофильном родильном доме комфортно не только пациентам, но и врачам. Аппендицит у беременной? Хирурги всегда рядом. Кровотечение при родах? Ангиохирурги в считанные минуты произведут закрытие маточных сосудов и остановят кровотечение. Проблемы с мочевыводящими путями - урологи проведут обследование и окажут необходимую помощь, вплоть до оперативной.

Кстати, все оперативные методики в нашем госпитале – малоинвазивны и проводятся безболезненно. В результате пациентка сразу же чувствует, что боль отступает, а привычная жизнь налаживается.

Терапевты, лор-врачи, эндокринологи – все они помогают акушерам-гинекологам в крупном многопрофильном роддоме делать одно общее важное дело.

О родах

Действительно ли рожать больно всем или же у некоторых женщин могут быть безболезненные от природы роды без анестезии?

Безболезненные от природы роды бывают, но это исключение из правил и встречается крайне редко. Чаще у пациенток высокий болевой порог, но при этом хороший настрой на роды. В такой ситуации при условии гладкого течения родов сил и настроя хватает на то, чтобы пройти этот путь без анестезии и даже с улыбкой на лице. Такие роды оставляют очень приятный след в душе и мамы, и врача, ведущего роды.

Если беременная планирует роды с анестезией, то настроя должно хватить минимум на два-три часа, потому что необходимо дождаться активной фазы родов. Когда открытие шейки матки достигает 3-4 сантиметров, можно смело обезболиваться.

Эпидуральная анестезия полностью снимает болевые ощущения. Ее действие прекращается после окончания родов и послеродового осмотра.



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