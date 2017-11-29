Готовы к зиме на все 100%

Зима на просторах нашей необъятной Родины продолжается практически с октября и по апрель. Как поддержать себя и близких в этот период? Какой должна быть погода в доме, чтобы благополучно пережить непогоду за окном? Как правильно защищаться от многочисленных вирусов ОРВИ и гриппа? Что можно сделать, даже если ты занята и времени особо нет?

Предлагаем несколько простых советов, которые помогут оставаться зимой форме и не заболеть.

Сбалансированное питание

Очень важно правильно питаться. Каждый день нам необходимо получать суточную норму витаминов и аминокислот. Из рациона желательно исключить продукты содержащие усилители вкуса, консерванты, красители, стабилизаторы, улучшители и т.д., фастфуд, и включить преимущественно натуральные продукты. Много пользы принесут сезонные овощи и фрукты (зимой - это хурма, апельсины гранат и т.д.), нежирные рыба и мясо, злаковые каши и конечно же куриный бульон.

Физическая нагрузка

Физическая нагрузка поможет правильно распределить и переработать полученные с питанием полезные вещества. Попробуйте чаще заниматься спортом хотя бы в виде зарядки или регулярных активных пеших прогулок на свежем воздухе, они помогут поддержать правильную работу иммунной системы. Но не стоит и перетруждаться, излишние нагрузки могут навредить, все должно быть в меру. Достаточно уделять по пол часа в день на физические активности: утренняя зарядка и вечерняя прогулка в парке или сквере подальше от автомагистралей.

Защита от вирусов

Как правильно поддержать иммунитет в период простуд? Так как вирусы гриппа и ОРВИ распространяются преимущественно воздушно-капельным путем, то нам необходимо укрепить первый, главный защитный противовирусный барьер – слизистую оболочку носоглотки. Предлагаем не откладывать все до момента начала болезни и посильнее затруднить вирусам проникновение в организм. Зачем болеть, когда можно не болеть или хотя бы болеть пореже и выздоравливать полегче, без осложнений?

Среди средств, серьезно осложняющих жизнь вирусам можно выделить такой противовирусный лекарственный препарат комплексного действия, как «Деринат». Он помогает восстановить защитные свойства слизистой оболочки носоглотки, укрепить иммунитет, а значит не пустить вирусы в организм! Его можно использовать и как профилактическое средство, и как лечебное. Мы лучше справляемся с вирусами и бактериями, если усиливаем главный защитный барьер организма.

Применяется препарат для защиты от воздушно-капельных вирусов, лечения и профилактики простуд, ОРВИ и гриппа. Пользоваться «Деринатом» очень легко и удобно, ведь он выпускается в форме спрея.

Обладая заживляющим (репаративным) свойством, Деринат помогает восстановить повреждённые вирусами участки слизистой, а значит и ее защитные свойства. Попадая в носоглотку он проявляет свои противовирусное, иммуномодулирующее и репаративное (заживляющее) свойства именно там, где это и необходимо в первую очередь, при этом желудку, почкам и печени ничто не угрожает, а риск получить осложнения ОРВИ существенно снижается.

Соблюдение правил личной гигиены

Тщательное мытье рук после улицы и перед едой, с обязательным умыванием и промыванием носа может стать хорошей привычкой. А еще лучше, приходя домой, первым делом принять душ и переодеться. Это, пожалуй, самый простой, но и важный способ защиты от простудных вирусов. Бактерии и вирусы оседают на многих поверхностях, до которых дотрагиваются люди, например, двери в транспорте, на работе и в общественных местах.

«Погода в доме»



Очень желательно поддерживать в доме нормальный уровень влажности (40-60%), особенно в период отопления. Подойдут специальные увлажнители воздуха, комнатные растения и емкости с водой.

Это поможет поддерживать первый, главный защитный барьер организма в хорошем состоянии.

Полезные напитки домашнего приготовления, особенно из экологически чистых ягод и фруктов, которые заморозили летом, вместе с соблюдением простых правил гигиены и применением Дерината помогут защититься от вирусов и не заболеть! Деринат помогает восстановить и укрепить защитные силы слизистой оболочки носоглотки, тем самым закрывает «входные ворота» и помогает отбивать вирусные атаки. Применение Дерината в случае заболевания помогает предотвратить возникновение вторичных бактериальных осложнений, а значит выздороветь легче!



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