 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Формула активной зимы

0 1

Дождались! Пришла настоящая морозная, снежная зима с выглядывающим временами солнышком и ясным голубым небом над головой. Но все же от затянувшихся холодов и коротких световых дней чувствуется упадок сил и хочется ощутимой поддержки. За выходные отдохнуть и восстановиться как следует не получается, а от отсутствия солнца и холода наш иммунитет ослабевает, что может приводить к частым простудам и ОРВИ. И мало того, что на работе все постоянно болеют, по кругу заражая своих коллег, да еще и в транспорте никогда не знаешь, чем на тебя надышат. Детям тоже нелегко в садиках и в школах: постоянно отсутствует полкласса из-за нескончаемых ОРВИ, простуд и гриппа. Но надо держаться! Ведь только тогда мы сможем все успеть, а дела не превратятся в снежный ком.

Формула активной зимы

Поможет в это непростое время не расклеиться и не разболеться - «Деринат». Это лекарственное средство борьбы против вирусов ОРВИ и гриппа, он помогает восстановить и укрепить защитные силы слизистой оболочки носоглотки – главного оборонительного барьера организма. Зимой она сильно страдает от морозного и пересушенного батареями отопления воздуха, вследствие чего может нарушаться ее целостность, а это открытые входные ворота для любой воздушно-капельной инфекции.

А еще Деринат помогает быстрее пробудить собственный иммунитет организма – сложную систему иммунных клеток, которые распознают пришельцев и дают им всесторонний, достойный, адекватный отпор, а значит шансы не заболеть существенно повышаются безо всякого вреда для организма. Если же вирусная атака была слишком сильной, и болезнь все же наступила, «Деринат» помогает бороться не только с вирусами, но и бактериями, тем самым предотвращая возможные вторичные осложнения заболевания, помогая выздороветь легче, в короткие сроки.

«Деринат» – это правильное, универсальное средство борьбы с вирусами для всей семьи и даже для малышей, буквально с самого рождения.

Так приятно наслаждаться хорошими зимними деньками, долгими прогулками с детьми, когда можно весело лепить снеговиков, кататься на санках и валяться в пушистом снегу, если знаешь, что вездесущие вирусы получат достойный отпор.  Благодаря этому можно спокойно посещать школу, ходить на работу, не сильно переживая за то, что придется брать больничный или переносить болезнь «на ногах». Весь простудный сезон можно быть под надежной защитой, ведь «Деринат» не угнетает иммунитет, а просто пробуждает клетки-защитники нашего организма, помогая им быстрее распознать и устранить вирусы, тем самым увеличивая шансы не заболеть или облегчить лечение и течение заболевания. Хорошо и правильно продолжать прием Дерината и на стадии выздоровления, чтобы укрепить ослабший иммунитет и восстановить защитные свойства слизистой оболочки носоглотки, тем самым избежать скорого повторного заболевания.

Формула активной зимы

Зима – это прекрасное и сказочное время года, но хочется уже тепла и солнышка! Не забывайте про Деринат - средство, которое поддержит и защитит вас и ваших близких в сезон простуд: поможет не заболеть, легче выздороветь или восстановиться после перенесенной болезни!  «Деринат» - чтобы все успевать, не болеть, не заражать!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Публикуется на правах рекламы

1 Не нравится 0 Нравится 26.02.2018 Теги: зима простуда вирус Деринат

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору