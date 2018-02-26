Формула активной зимы

Дождались! Пришла настоящая морозная, снежная зима с выглядывающим временами солнышком и ясным голубым небом над головой. Но все же от затянувшихся холодов и коротких световых дней чувствуется упадок сил и хочется ощутимой поддержки. За выходные отдохнуть и восстановиться как следует не получается, а от отсутствия солнца и холода наш иммунитет ослабевает, что может приводить к частым простудам и ОРВИ. И мало того, что на работе все постоянно болеют, по кругу заражая своих коллег, да еще и в транспорте никогда не знаешь, чем на тебя надышат. Детям тоже нелегко в садиках и в школах: постоянно отсутствует полкласса из-за нескончаемых ОРВИ, простуд и гриппа. Но надо держаться! Ведь только тогда мы сможем все успеть, а дела не превратятся в снежный ком.

Поможет в это непростое время не расклеиться и не разболеться - «Деринат». Это лекарственное средство борьбы против вирусов ОРВИ и гриппа, он помогает восстановить и укрепить защитные силы слизистой оболочки носоглотки – главного оборонительного барьера организма. Зимой она сильно страдает от морозного и пересушенного батареями отопления воздуха, вследствие чего может нарушаться ее целостность, а это открытые входные ворота для любой воздушно-капельной инфекции.

А еще Деринат помогает быстрее пробудить собственный иммунитет организма – сложную систему иммунных клеток, которые распознают пришельцев и дают им всесторонний, достойный, адекватный отпор, а значит шансы не заболеть существенно повышаются безо всякого вреда для организма. Если же вирусная атака была слишком сильной, и болезнь все же наступила, «Деринат» помогает бороться не только с вирусами, но и бактериями, тем самым предотвращая возможные вторичные осложнения заболевания, помогая выздороветь легче, в короткие сроки.

«Деринат» – это правильное, универсальное средство борьбы с вирусами для всей семьи и даже для малышей, буквально с самого рождения.

Так приятно наслаждаться хорошими зимними деньками, долгими прогулками с детьми, когда можно весело лепить снеговиков, кататься на санках и валяться в пушистом снегу, если знаешь, что вездесущие вирусы получат достойный отпор. Благодаря этому можно спокойно посещать школу, ходить на работу, не сильно переживая за то, что придется брать больничный или переносить болезнь «на ногах». Весь простудный сезон можно быть под надежной защитой, ведь «Деринат» не угнетает иммунитет, а просто пробуждает клетки-защитники нашего организма, помогая им быстрее распознать и устранить вирусы, тем самым увеличивая шансы не заболеть или облегчить лечение и течение заболевания. Хорошо и правильно продолжать прием Дерината и на стадии выздоровления, чтобы укрепить ослабший иммунитет и восстановить защитные свойства слизистой оболочки носоглотки, тем самым избежать скорого повторного заболевания.

Зима – это прекрасное и сказочное время года, но хочется уже тепла и солнышка! Не забывайте про Деринат - средство, которое поддержит и защитит вас и ваших близких в сезон простуд: поможет не заболеть, легче выздороветь или восстановиться после перенесенной болезни! «Деринат» - чтобы все успевать, не болеть, не заражать!

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Публикуется на правах рекламы