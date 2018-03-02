Это страшное сладкое: как избежать лишнего веса

Многим, наверное, интересно, едят ли диетологи сладости. Приоткрою завесу тайны — я ем, причем ежедневно. При этом у меня нет проблем с кожей, здоровьем и нет лишнего веса. Разберемся, в чем же секрет?

Все не так сложно. Секрет в правильных «настройках» организма, хорошем составе десерта и времени его приема, подобранных под себя продуктах (да, продуктовая корзина должна быть индивидуальной).

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При сбалансированном рационе и правильной работе организма вас больше не будет тянуть на сладкое промышленного производства с белым сахаром, маргарином и т.д. Вам просто это перестанет казаться вкусным.

Что такое правильные настройки?

Наши привычки, которые «сигналят» нам: «хочу финиковую конфету, горький шоколад или банан, а не банку сгущенки и торт с кремом!»

Умение вовремя слышать свой организм и его сигнал «стоп, хватит, спасибо» на 2-3 дольке того же шоколада, а не на 2-й плитке.

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Каким должен быть состав правильного десерта?

Начнем с того, что к «сладкому вкусу» относятся фрукты, мед и даже некоторые крупы, а не только привычные нам торты и конфеты.

Если же мы говорим о составе десертов, то лучше, чтобы они были изготовлены только из натуральных ингредиентов, без маргарина, белого сахара и муки высшего сорта.

Такие десерты готовят во многих кафе и ресторанах, а так же их можно приготовить самостоятельно. Многочисленные рецепты, например, я размещаю в своем блоге.

В какое время лучше есть сладкое?

По биоритмам есть 2 подходящих времени:

Сладкое рекомендуется есть в качестве второго завтрака.

На первый прием пищи выбирать его не стоит, т.к. на пустой желудок сочетание сахара и жиров нарушает работу пищеварительной системы и приводит к запорам, нарушению работы поджелудочной и т.д.

Если хочется побаловать себя сладким днем, то лучше выбрать полдник, до 17 часов. При этом сладкое нужно употреблять как самостоятельное блюдо — полноценный перекус.

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Все вроде понятно, но как же добиться этих самых правильных настроек организма?

Какое-то время придется контролировать себя, чтобы сменить мышление с «мне нельзя этот торт» на «я такое не ем и не люблю». Сперва нужно дать организму отдохнуть от рафинированных продуктов, очистить вкусовые рецепторы.

Очень важно научиться слушать и слышать свой организм, понимать его.

Сложно только первую неделю, а через месяц это все действительно становится просто образом жизни.

Сладости (точнее, сладкий вкус) необходимы организму, особенно женскому. Их не нужно исключать полностью — просто поменяйте их качество, количество и время приема.

Натали Макиенко, консультант по питанию, основатель компании Natural Diet и член Национального общества диетологов