Почему болит правый бок под ребрами сбоку

Невозможно сразу ответить, что означает, если болит правый бок под рёбрами сбоку. Даже врач с высшим медицинским образованием не сможет сразу определить по описанию, что это может быть. Локализация в этой области характерна для заболеваний гепатобилиарной системы.

Почему болит правый бок под ребрами спереди

Миллионы людей ежедневно жалуются на то, что болит правый бок, и это неудивительно, потому что именно в этой части тела локализована гепатобилиарная система – печень, поджелудочная и желчный пузырь. Каждый из этих органов играет важнейшую роль в процессе расщепления и усвоения пищевых компонентов. Но даже если предположить, что дело в этом, то у каждого из сегментов ГБС есть целый перечень распространенных болезней. И остается только теряться в догадках, что это может быть – токсический или вирусный гепатит, дисфункция печени, воспаление поджелудочной железы или желчекаменная болезнь.

А может быть и любая другая патология органа, который природа расположила под ребрами для того, чтобы они по возможности предохраняли их от повреждения.

Острая боль

Интенсивные симптомы сбоку спереди могут указывать на те же органы, только острота негативных ощущений – обычно признак протекающего воспаления. Так называемые кинжальные колики, обычно настигающие ночью и заставляющие просыпаться – могут быть проявлением язвенного дуоденита.

Но их можно дифференцировать от общего перечня причин тем, что болит не только правый бок под ребрами сбоку, а еще и ощущаются боли в животе, он вздувается, человек одновременно чувствует голод и слабость, живот у него вздувается и увеличивается в объеме, наступает сильная слабость и поднимается температура.

Даже почечная колика может локализоваться иррадиирующей острой болью в этой области, потому что между почкой и печенью есть отдельная связка. Поэтому стандартный вопрос: болит правый бок под ребрами, что это может быть даже с описанием характера и локализации (справа сбоку, в подреберной области), может давать широкий простор для возможных предположений.

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Тупые боли

Человек может на протяжении длительного времени ощущать, что болит правый бок и привычно игнорировать это ощущение, потому что оно не столько доставляет болезненные ощущения, сколько неприятные. Он даже способен задавать себе вопрос, что это может быть и принимать случайные таблетки, которые порекомендовал знакомый или провизор в аптеке. Однако если они и помогают, устраняя на некоторое время неприятные симптомы, это не означает, что найдено настоящее средство чем лечить.

Спазмолитики и обезболивающие только устраняют неприятные симптомы и расслабляют гладкую мускулатуру, но не лечат и не устраняют функциональные нарушения, описанные, как тупая боль под ребрами сбоку.

Тяжесть в правом боку

Субъективное ощущение, которое может быть вызвано чем угодно – от расстройства кровообращения в печени до простого переедания, совершения чрезмерного физического усилия, злоупотребления накануне алкоголем, жирным или жареным. Это можно соотнести с различными недугами:

с патологиями желудочно-кишечного тракта, который не справляется с процессами переваривания;

с недостаточностью секреции печеночных ферментов какой угодно этиологии, которая не позволяет органу полноценно перерабатывать поток сложных оснований, содержащихся в нездоровой пище.

Давящий спазм в этой области может развиваться и при болезнях сердечно-сосудистой системы, которые приводят к недостаточному снабжению кровью жизненно важных органов. Нехватка кислорода создает ощущение сдавливания.

После еды

Еще одна частая жалоба – правый бок болит под ребрами сбоку, почти после каждого приема пищи. Ответить на вопрос, что это может быть можно по-разному, в зависимости от пола пациента. У мужчин самой распространенной причиной является печень – именно она подвергается токсическим воздействиям алкоголя, курения, переедания, частым для представителей сильного пола.

Особенности строения мужской половой системы и отсутствие перепадов гормонального уровня приводят к частым поражениям желудка и экзокринной железы.

Предположений на тему, что это может быть у женщин гораздо больше. Им более свойственны желчекаменная болезнь и заболевания поджелудочной, как раз на фоне постоянных перепадов в продукции гормонов.

Хотя боль после еды на начальном этапе и проходит через некоторое время или под влиянием привычно принятых таблеток, но патология может быть разной и со временем логично ожидать, что она приведет к появлению колющей, режущей или невыносимой боли. Лечение лучше начать своевременно. Такие проявления можно легко ликвидировать диетой, физической активностью и правильным режимом сна и отдыха.

После нагрузки

Если болит правый бок под ребрами сбоку при совершении физических усилий, то и врачу придется теряться в догадках. Причины могут быть и физиологического характера, и патологического происхождения. Отсутствие привычки к усилиям, нагрузкам, физическим упражнениям, легко приводит к нарушению дыхания. Это означает, что кровь не поставляет достаточно кислорода к жизненным органам, наступает кислородное голодание.

Если усилие было спонтанным, может сработать мышечный спазм гладкой мускулатуры, которая не была подготовлена к предстоящей нагрузке. Это привело к спазмированию и болевым ощущениям при вдохе не только непосредственно в области нагрузки, но и в эпигастрии или в подреберья.

Причина может крыться и в переполненном желудке. Органы пищеварения тесно соседствуют, набитый сложно перевариваемой пищей желудок давит на печень или нервные окончания, которые передают боль иррадиирущего характера, что и рождает такое субъектное ощущение.

Однако списывать сразу на естественные причины такое проявление не стоит. Оно может быть результатом хронического заболевания, протекающего в скрытом (латентном) периоде и пока не подающего о себе отчетливых знаков.

Что делать?

Ответ на любой вопрос, в котором содержится слово болит может быть только однозначным – обращение за врачебной помощью. Это не означает, что нужно обязательно ложиться в больницу, нередко удается добиться облегчения с помощью гораздо более простых профилактических мер – начиная правильно и дробно питаться, отказываясь от перекусов на ходу, отменяя возлияния алкоголем и обжорство.

Заодно можно прояснить и другие возможные причины – например, у женщин при беременности и менструации боли могут возникать при движении в равной степени от смены уровня гормонов, ежемесячного кровотечения или смещения плода даже в незначительной степени.

Почему болит правый бок под ребрами сзади

Есть не менее 20 вероятных причин, по которым человек может испытывать подобное ощущение, особенно, если они локализованы в спине или в области поясницы. Причем, ответ на вопрос, почему болит правый бок под ребрами сбоку и сзади может зависеть не только от пола пациента, но и от его возраста. Здесь тоже могут быть вероятными легко объяснимые, физиологические причины и сложно выставляемые диагнозы, с которыми уже будет сложно справиться.

Острая боль

При вдохе и при кашле болевые ощущения развиваются при патологии почек. Правая почка – частый источник таких болевых ощущений, а болезни при этом могут быть разными. У женщин чаще развивается нефроптоз, легко выявляемый при проведении лабораторных анализов, которые показывают белок и эритроциты в моче. Если боль сопровождается тошнотой и рвотой, можно уже наполовину быть уверенным в диагнозе. Не менее вероятным может быть и плеврит или пневмония.

При пневмонии болевые ощущения чаще отдают в грудину, спину и поясницу, а на плеврит могут указывать сильные приступы кашля и периодическое повышение температуры до опасно высоких цифр.

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Тупые боли

Боли в правом боку сбоку под ребрами и сзади ноющего характера – вариабельное проявления множества патологических причин. Например, при задержке мочи в постоянном течении, можно подозревать опухоли или новообразования почек и надпочечников. Чем больше поражается важный орган эндокринной системы, тем сильнее оказывается негативное влияние на почки.

Если же причиняемый дискомфорт локализован еще и в районе поясницы, любой хирург может предположить тупую травму живота, а гинеколог – воспаление в мочеполовой системе.

Тяжесть в правом боку

Боль справа, под ребрами, отдающая в спину – признак начала развития пиелонефрита. Со временем это ощущение усиливается и достигает высокой степени болезненности. Боль, просто отдающая от бока назад – это воспаление почечного сегмента. Дополнительным подтверждением послужит постоянное стремление к мочеиспусканию и повышенная отечность. Болеть может и по направлению к крестцу, тогда это означает, что воспаление продвинулось дальше и затронуло выделительную систему.

После еды

Непременное продолжение патологий ЖКТ, которое со временем привело к деструктивным повреждениям печени, желчекаменной болезни или панкреатиту. Можно игнорировать эти проявления и ждать, пока они начнут выявляться более явственно – например, пожелтением кожи, наличием рвоты и тошноты, печеночного зуда и неприятного запаха от всего тела.

После нагрузки

Чаще объясняется физиологическими, чем патологическими причинами. Поводы к развитию болей могут быть и менее безобидными – начинающийся остеохондроз, недостаточное кровообращение и нехватка кислорода, результат приема гормональных контрацептивов у женщин или заболеваний мочеполовой системы у мужчин на ранней стадии.

Нужно внимательно отследить, появляется ли болевое ощущение только после физического усилия или эта взаимосвязь отмечена, потому что в другое время на это меньше обращается внимания.

Что делать?

Взрослый и самостоятельный человек не должен задавать себе этого вопроса и искать какие- то пути для лечения. Появившаяся болезнь не рассосется, а в правом боку чаще всего гнездятся патологии, при которых самое главное – своевременно начатое лечение.

Боль при беременности

Спектр причин в этом состоянии достаточно широк, но боли чаще объясняются ущемлением нервных окончаний или интенсивным ростом матки с плодом, которые со временем начинают давить на расположенные рядом внутренние органы. Перед родами это можно объяснить расхождением костей таза, который готовится к предстоящему процессу. Если же это проявляется на раннем сроке, то тут можно подозревать даже внематочную беременность.

Диагностика и лечение

Обращение к врачу – намного более здравый поступок, чем поиски информации в Интернете и попытки самостоятельно выставить себе диагноз. Он может быть некорректным из-за отсутствия знаний, или отсутствия информации о других показателях. К тому же и лечение зависит от диагноза, а не от предположений и догадок, а он выставляется на основании полного обследования.