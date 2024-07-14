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Суббота 13 июля

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Уютный детектив: 5 книг для любителей головоломок без излишней жестокости

Уютный детектив: 5 книг для любителей головоломок без излишней жестокости

Жанр детектива очень разнообразный: и если guilty pleasure одних читателей — это леденящие кровь подробности преступлений, то другие любят что-то помягче — без излишней жестокости и детальных описаний убийств. Эта подборка книг, доступных по Литрес Подписке, как раз для тех, кто ищет что-то увлекательное, атмосферное и уютное. Мы выбрали пять детективов в духе Агаты Кристи, которые развлекают, но не пугают. Идеально под чай с печеньками!

"Кофе со вкусом убийства", Джей Эм Холл


Слушая этот размеренный детектив, вы перенесетесь в старую добрую Англию, где своим чередом идет повседневная жизнь трех пожилых женщин. Стоит отметить, что детективная линия в этом романе – лишь каркас сюжета. На самом деле "Кофе со вкусом убийства" – это нечто большее, чем история расследования одного преступления. Это и социальная драма, и размышление о необратимости времени, возрасте и семейных отношениях. Три бывшие учительницы Лиз, Пэт и Тельма пытаются выяснить, что же на самом деле произошло с их коллегой Топси. Старушка начала страдать от деменции и по ошибке якобы приняла не те таблетки. Несмотря на то, что женщина постепенно теряла разум, подруги не верят в официальную причину смерти. Они, как обычно, встречаются за кофе, но обсуждают не свежие сплетни, а странные слова, сказанные Топси в последний раз, звонки с незнакомого номера и подозрительный фургон у дома умершей… Все эти детали могут стать зацепками в расследовании, которое решают начать пенсионерки. Кстати, роман наверняка понравится поклонникам творчества Ричарда Османа и его бестселлера "Клуб убийств по четвергам".

"Смерть на Темзе", Роберт Торогуд


Еще один классный английский детектив без кровавых подробностей, главная героиня которого – милая старушка с острым умом и прекрасными дедуктивными способностями. 77-летняя Джудит Поттс живет одна в Лондоне, любит придумывать кроссворды, подслушивать разговоры соседей и интересоваться чужой личной жизнью. Но что еще делать на пенсии? Но однажды ее размеренная жизнь будет нарушена шокирующим событием… Во время купания в Темзе Джудит случайно становится свидетельницей убийства. Женщина тут же обращается в полицию, но представители правоохранительных органов считают ее просто выжившей из ума старушкой и не спешат верить рассказу Джудит. Тогда женщина решает взять все в свои руки и провести самостоятельное расследование. Тем более, что у нее есть большой опыт «слежки» за другими людьми и сбором информации о них. Вскоре к Джудит присоединяются чопорная жена местного викария Бекс и любительница собак Сьюзи. Эти леди вскоре покажут, кто на самом деле умеет раскрывать самые загадочные преступления.

"Мюзик-холл на Гроув-Лейн", Шарлотта Брандиш


Настоящую жемчужину мы нашли у digital-автора Литрес Шарлотты Брандиш. Этот атмосферный детектив перенесет вас в роскошный предвоенный Лондон, а именно – в легендарное варьете "Мюзик-холл", где собирался весь цвет британской столицы. Музыка, актрисы, сигары, пышные наряды и танцы до утра… А еще "Мюзик-Холл" – это подковерные интриги, зависть, жесткая конкуренция и борьба артисток за внимание влиятельных поклонников. Филипп Адамсон, антрепренер труппы, обеспокоен ситуацией в варьете: сначала серьезно травмировалась одна из танцовщиц, а вскоре еще одна юная девушка и вовсе погибла… Филипп уверен, что это был не несчастный случай, ведь в закулисье "Мюзик-Холла" постоянно ведется холодная война. Он обращается за помощью к своей сестре, Оливии Адамсон, – умной сыщице, которая и не с такими задачками справлялась. Ей придется погрузиться в жизнь варьете, узнать тайны артистов и все детали их быта – убийцу явно надо искать где-то среди «своих».

"Задачка на три корги", С. Дж. Беннет


Милая детективная история, вошедшая в популярную серию "Следствие ведет Её величество". Как вы уже догадались, главный персонаж тут – не кто-нибудь, а сама королева Елизавета II. Автор романа, популярная британская писательница С. Дж. Беннет, не без должного почтения, но в то же время весьма вольно обошлась с образом королевы. В этой книге Елизавета не только гуляет с любимыми корги, участвует в официальных мероприятиях и пьет чай с премьер-министром, но еще и расследует преступления. Острый ум помогает королеве разгадывать сложные загадки, – и она не скрывает, что получает от этого удовольствие. Слушая этот роман, вы мысленно перенесетесь в королевский дворец, где происходят подозрительные события. Сначала из личной коллекции Елизаветы II пропадает ценная картина, а потом кто-то убивает ее горничную… Могут ли два преступления быть связаны? Королева убеждена, что могут, и она намерена вывести убийцу на чистую воду. Помимо любопытной сюжетной линии, в книге есть увлекательные подробности королевской рутины и дворцовой жизни, а психологический портрет самой героини покажется убедительным и объемным.

"Совы охотятся ночью", Энтони Горовиц


Внутри романа Энтони Горовица есть не только детективная история, но еще и литературная загадка, которую пытается разгадать главная героиня Сьюзен Райленд. Когда-то она была редактором детективов и сотрудничала с именитыми писателями. Однако после смерти известного автора Алана Конвея, ей пришлось сменить не только место работы, но и покинуть Лондон. Теперь Сюзен живет на берегу Эгейского моря и пытается управлять небольшим отелем. Там она знакомится с супружеской парой, чья дочь исчезла. Позже выяснится, что девушка тоже читала Конвея и нашла в его романе разгадку одного из громких преступлений… Сьюзен редактировала этот роман, так что череда совпадений кажется ей невероятной. Что ж, придется забыть о спокойной жизни: Сьюзен чувствует, что обязана найти девушку и расследовать смерть писателя, даже если ей самой будет угрожать смертельная опасность. Книга понравится любителям интеллектуальных детективов со множеством "пасхалок" и головоломок. 

14 июля 2024, 00:09
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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