Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера

В этом месяце предлагаем вам закутаться в плед, наполнить чашку горячим чаем и погрузиться в чтение захватывающих историй. Мы собрали 8 книг, которые сделают ваши августовские вечера яркими и запоминающимися, даже если за окном уже дует прохладный ветерок.

"Ключ к нашей тайне", Татьяна Полякова, Анна Полякова





Татьяна – полицейский инструктор, закаленная в боях с жизнью, но ее сердце не знает покоя, неся на себе шрамы от тяжелого детства. Она втянута в расследование, которое начинается с исчезновения ноутбука студентки. Но что-то ей подсказывает, что за этим скрывается нечто жуткое. Пропавшее устройство – это ключ к решению загадки, которая может остановить кровопролитие, но героиня должна спешить.

"Марь", Татьяна Корсакова





Стэф, приобретя на аукционе армейскую флягу, нашел внутри загадочные надписи и оказался заворожен тайной, увлекающей его в путешествие к болоту Марь. Это место было пропитано туманом, воняло гнилью и хранило множество древних легенд. Стэф понял, что он попал в ловушку, в мир, где реальность переплелась с небылью, и ему предстоит раскрыть секреты болота, рискуя собственной жизнью.

"Роковое завещание", Людмила Мартова





Двадцать лет спустя после смерти мужчины, бывшая жена пришла в суд по делу его имущества. Но вдруг женщина умирает, и ее дело переходит в руки адвоката Евгении Волиной. Во время расследования Евгения, влюбившаяся в своего клиента Александра, начинает подозревать его в убийстве. Ей предстоит раскрыть дело, хранящее в себе море загадок.

"Звонок с неизвестного номера", Анна и Сергей Литвиновы





Таня решает помочь бывшему мужу разобраться в смерти его отца, которая оказывается убийством. Вместе с отчимом, Валерием Ходасевичем, она вступает в опасную игру, где на кону не только правда, но и жизни невинных людей. Тане предстоит разоблачить убийцу и предотвратить новые трагедии.

«Sex-дневник Кати Морозовой», Лена Сокол





Жизнь Кати Морозовой, успешной журналистки, разрушается в миг. Предательство жениха, потеря работы, пожар в гостинице, оставивший ее практически ни с чем. Но она, остроумная и непоколебимая, не сдается. Катя решительно взяла себя в руки, чтобы добиться успеха в карьере и найти настоящую любовь. Кто же станет ее избранником? Ответ скрыт в личном дневнике, где она записывает все свои тайны и мечты.

«Райский плод», Татьяна Устинова, Павел Астахов





Елена Кузнецова, судья, ждет ребенка. Ее радость теперь смешана с тревогой: она предвкушает свое счастье, но мир опасен. Елене нужно решить много проблем. Героине придется найти силы, чтобы встретить новую жизнь.

«Смертельное таро», Валерия Хелерманн





Хелена грезила Парижем, роскошью, признанием своего таланта. Она добилась своего, открыв в себе чудесные силы, но дар обернулся проклятием. Ее предсказания превратились в кровавое бедствие, показывающее ужасные смерти, которые не удавалось предотвратить. Теперь Хелене оставалось только одно – прервать череду несчастья

"Убийство на улице Роз", Лия Виата





Городок Сент-Ривер, где время текло размеренно, был потрясен убийством. Полицейская Пенелопа оказалась втянута в расследование, а ее напарником стал человек, которого она терпеть не может. Им предстоит разгадать тайну смерти Шелле Фостер и выследить убийцу, пока он не совершил новое преступление, а также вернуть мир в город.