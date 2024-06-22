Близкие люди: 5 книг о семейных отношениях

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили Закатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в банеЗакатила глаза от удовольствия: Волочкова показала, как развлекалась с мужчиной в бане Яичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное менюЯичная диета на 4 недели: основные принципы и примерное меню Асмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имуществаАсмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имущества

Лента новостей

Суббота 22 июня

12:23Близкие люди: 5 книг о семейных отношениях 12:05Главные счастливчики месяца: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому повезет в июле 10:20Как приготовить заливной пирог с луком и яйцом на кефире 09:07Что будет с Киркоровым после разозлившей народ выходки в День России 01:48Плачевная правда о состоянии Пугачевой всплыла наружу: "Мышечный каркас нарушен" 22:39Погода в Сочи на август 2024 года 22:21Уже в 2024-м: индийский пророк предупредил Россию о тяжелом периоде 21:46"Жанна этого не заслуживала": сестра Фриске обратилась к Шепелеву после смерти Заворотнюк 20:44Борисова прописала в квартире мужика и отдала ему машину: подробности 19:59Волочкова выдала всю суть оскандалившегося Баскова: Всегда с сюрпризами 17:49Поклонники должны знать: Баста огорошил публику новостью 17:25Очень жаль: народ довел 12-летнюю дочь Самойловой и Джигана до отчаяния 16:35"Посмотри мне в глаза!": Кологривый устроил истерику из-за роли деревенщины 15:27Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге 14:40Стало известно о связи Асмус с бывшим мужем Собчак: "Давно" 13:47Филипп Киркоров купил скульптуру в центре Москвы за 890 тысяч рублей 12:16Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль 11:07Волочкова снялась в объятьях известного мужчины: "Хочет троих детей. Попробуем" 10:45Дочери Джигана и Самойловой неожиданно стало плохо: мать бьет тревогу и возит по врачам 09:57Вся жизнь в клочья: вот что на самом деле происходит с брошенной мужем Алсу 09:34Погода на август 2024 в Москве и Московской области 09:24Анну Семенович с новым бойфрендом вывели на чистую воду: женатый и с ребенком 08:32Затравленная со всех сторон Бузова спешно покинула Россию: "Лучшим решением было улететь" 04:43Раздетая Водонаева знатно отожгла на даче: "18 плюс" 01:39Диета для ленивых: вот как можно худеть, ничего не делая 22:03Спустившаяся в метро Гагарина в шоке: Вспомнила молодость 21:20Пригожин тоскует по пропавшему Урганту 20:49Покраска волос по лунному календарю в августе 2024 года 20:40Страшные новости из реанимации: у Отара Кушанашвили нашли рак 19:39Тайно вышла замуж? Стоцкая сделала заявление о свадьбе 18:37Басков спасает попавшего в реанимацию со страшным диагнозом Кушанашвили 18:05"Охотились за убийцей": шокирующие подробности смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри 17:29Не видно: могила Заворотнюк утопает спустя 20 дней после похорон 16:26"Мальчик или девочка?": 49-летняя Довлатова готовится к родам 15:18Ни дня без праздника: заполняй с "КАРО" семейный "Дневник приключений" 14:50Встреча года: Панин* пригласил в гости Шпака, чтобы развлекаться до утра 14:13Тренды летних женских костюмов 2024: стильные образы для любого случая 13:41Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили 12:29Публично высмеянная Асмус рассвирепела от слов поклонников: "Хватит вонять!" 11:2018-летняя невеста Григория Лепса сделала заявление после травли в Сети 10:40Мерзкий поступок Киркорова к сыну и дочери возмутил народ: разве так можно с детьми? 09:52Алсу прервала молчание и сделала публичное заявление о разводе: "Я почувствовала" 09:33Лучшие идеи оригинальных подарков мужчине на день рождения 09:23Сначала на Эверест, а потом в детдом: Боня поделилась грандиозными планами на материнство 08:48Мучительно, но быстро: стало известно, как умирал единственный сын Зайцева 04:4720 июня - день летнего солнцестояния: вот, что нужно сделать, чтобы привлечь удачу 01:3945-летняя Альбина Джанабаева раскрыла секрет упругих форм: всего одно упражнение 23:12Благоприятные дни для стрижки на август 2024 года 22:02Полину Гагарину решили внести в черный список: подробности 21:20"Так ей и надо": Никоненко обозвал изгнанную из рижского театра Хаматову "дурой набитой"
1370
800
true

Близкие люди: 5 книг о семейных отношениях

Близкие люди: 5 книг о семейных отношениях

Семья – то, что нас определяет. Именно поэтому так важно выстроить гармоничные отношения с родственниками. Мы собрали подборку книг, доступных по Литрес Подписке, которые расскажут о разнообразных сценариях общения с близкими.

«Вавилонская башня», Антония Сьюзен Байетт 



Антония Сьюзен Байетт – популярная писательница современной английской интеллектуальной литературы, которая, по мнению критиков, не только с детальной точностью воспроизводит события прошлого и нашей современности, но и блестяще передаёт их атмосферу. За это умение она в 1990 году удостоилась Букеровской премии. Её Байетт получила за роман «Обладать», который был переведён на 27 языков. В этом романе автор развивает свои главные темы – любви и свободы. В центре сюжета – Фредерика Поттер. Из провинции она вместе с маленьким сыном сбегает от мужа-тирана, чтобы начать новую жизнь. И оказывается в Лондоне 1960-х, полном художников, поэтов и других бунтарей, которые радикально меняют представления героини о жизни в целом и месте женщины в обществе.

«Ад находится у океана», Николай Ободников


Digital-автор Литрес Николай Ободников пишет в жанрах ужасы и триллер. Несмотря на остросюжетность каждой из его книг он считает себя крайне ироничным автором. Это качество не в последнюю очередь помогло ему стать победителем премии «Электронная буква» в 2023 году в номинации «Книга года». В центре этого романа полная ужасов жизнь Эвы Абиссова. Его мать – жестока и безжалостна, а отец явно нуждается в помощи психиатра. К семейным проблемам добавляются и социальные. Покой окружающего мира постоянно нарушают либо давно умершие, либо другие потусторонние существа. В школе следят за порядком «звёздные женщины», у которых довольно своеобразные представления о справедливости. Кажется, у главного героя только один способ наладить отношения с близкими и окружающим миром – записывать всё в красную тетрадь под названием «Этхалсион». Но поможет ли это?

«А дальше – море», Лора Спенс-Эш


По мнению критиков, Лора Спенс-Эш написала один из самых «английских» романов. В нём собралось всё, за что мы так любим истории, созданные авторами Туманного Альбиона. Горькая ирония, юмор, семейные узы, исторические события, глубокие чувства… Эта книга про семью, в которой родители во время Второй мировой войны отправляют свою дочь из Лондона в Америку подальше от боевых действий. На новом месте Беатрис предстоит влиться в уклад чужой семьи. Благо, она попадает к исключительно добрым и жизнерадостным людям. Отношения с ними складываются настолько хорошо, что девочка очень быстро забывает родную Англию и начинает по-новому воспринимать своих постоянно уставших и мрачных родных. Однако спустя годы она понимает, что именно неприветливый Лондон – её подлинный дом. Она решает вернуться туда, чтобы воскресить в памяти своё непростое прошлое.

«Достойный жених. Книга2», Викрам Сет


Викрам Сет пишет в разнообразных жанрах и живёт в разных странах. В его библиографии есть и проза, и поэзия, и мемуары, и переводы, и даже оперные либретто. Вдохновение для творчества он черпает из путешествий. В разное время он жил в Великобритании, США, Китае и возвращался в родную Индию, чтобы интегрировать полученный опыт и создать новый текст. В центре сюжета – типичная для любой индийской семьи история. Госпожа Рупа Мера ищет достойного жениха для своей младшей дочери Латы. Однако всё не так просто, ведь традиционные представления о семье давно распались, а девушка – представительница нового прогрессивного поколения, где не принято смотреть на близкие отношения как на то, что может сдерживать личную свободу. Юной героине предстоит сделать непростой выбор из трёх претендентов на её руку и сердце… После выхода книги в свет критики сравнивали её с «Войной и миром» Льва Толстого, где историческая часть не менее важна, чем семейная история.

«Львы Сицилии. Закатимперии», Стефания Аучи


Итальянка Стефания Аучи успешно совмещает несколько социальных ролей. Во-первых, она учительница для детей с особенностями. Во-вторых, она автор литературного блога. В-третьих, писательница. Её путь в большую литературу начался с фантастических романов. Эта книга совсем не похожа на них. Она об истории одного семейного рода длиною в 150 лет. Флорио живут на Сицилии и процветают – у них есть все атрибуты успеха: от домов и пароходов до репутации и перспектив. Однако потомки не оправдывают надежд своих предшественников и растрачивают семейное состояние. Какие силы на самом деле определяют историю родов? Можно ли что-то поменять или судьбу нельзя изменить? Как и почему распадаются семьи? Вслед за такими классиками, как Гарсиа Маркес, писательница пытается найти ответы на важные вопросы.  

22 июня 2024, 12:23
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге

Погода на август 2024 в Санкт-Петербурге
Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2024.

Погода на август 2024 в Москве и Московской области

Погода на август 2024 в Москве и Московской области
Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на август 2024.

Ни дня без праздника: заполняй с "КАРО" семейный "Дневник приключений"

Ни дня без праздника: заполняй с "КАРО" семейный "Дневник приключений"
С началом лета ведущая киносеть страны приглашает детей и их родителей переключиться в режим отдыха и приключений и забросить подальше школьные дневники и учебники. Традиционно, за баллы программы лояльности, начисленные за покупку билетов и продукции кинобара, постоянные гости "КАРО" получат сертификаты на семейные летние впечатления и подарки.

Лучшие идеи оригинальных подарков мужчине на день рождения

Лучшие идеи оригинальных подарков мужчине на день рождения
Ищете оригинальный подарок мужчине на день рождения? Узнайте лучшие идеи подарков по интересам и увлечениям, которые точно удивят и порадуют.

Какой отдых выбрать летом 2024? Советы от астролога Василисы Володиной

Какой отдых выбрать летом 2024? Советы от астролога Василисы Володиной
Отдых летом 2024 года потребует гибкости и умения подстраиваться под меняющиеся энергетические влияния.

5 причин для отдыха в загородном отеле этим летом

5 причин для отдыха в загородном отеле этим летом
Почему пора отправиться в загородный отель за лучшим отдыхом?

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева