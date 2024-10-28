Российские артисты сыграют в футбол на арене "Спартака"

Как рассказал организатор фестиваля «Арт-футбол», президент футбольного клуба «Старко», лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов в ходе пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы, событие проводится с 2007 года и это, по сути, Чемпионат мира по футболу среди артистов. Девять раз фестиваль проходил в Москве с участием мировых звезд – на международном уровне.



При этом Юрий Давыдов подчеркнул, что возобновление международного "Арт-футбола" не должно помешать тому формату, который полюбился россиянам с 2018 года. Российский фестиваль проводится в рамках празднования Дня народного единства 3-4 ноября на манеже "Спартак". В первый день играют команды артистов из разных городов России, а во второй проводится матч между командами звезд и олимпийских чемпионов разных годов и видов спорта.

В этом году 4 ноября пройдет традиционный гала-матч, в ходе которого звездная команда «Старко» сыграет с командой «Герои Олимпа», составленной только из советских и российских олимпийских чемпионов разных лет по разным видам спорта. В составе «Старко» можно будет понаблюдать за Дмитрием Маликовым, Сергеем Минаевым, Виктором Зинчуком, Владом Топаловым, Михаилом Гребенщиковым, Ромарио и Юрием Давыдовым, а также за ведущими политиками, журналистами и бизнесменами.

