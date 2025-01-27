«Клео» запускает конкурс по розыгрышу билетов на премьеру приключенческой анимации «Супергномы»

20 февраля в прокат выйдет приключенческая анимация для всей семьи "Супергномы". Мультфильм расскажет о невероятных приключениях клана супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству.

"Клео" совместно с кинокомпанией "Наше кино" запускает конкурс рисунков к выходу картины в прокат. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно нарисовать героев фильма (ориентируясь на изображения в материале) и выложить рисунок в соцсетях с хештегом #хочунасупергномов и отметками @nkinofilms, @kleonews и @insidepromotion.

Авторы пяти лучших работ получат по два пригласительных на звездную премьеру "Супергномов" с участием актеров, музыкантов и блогеров, которая состоится 15 февраля в Москве.

Победители конкурса будут объявлены 13 февраля в аккаунтах "Клео" и "Нашего кино" в Telegram.



