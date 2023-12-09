Сегодня косметология предлагает массу возможностей для изменения и корректировки внешности. Особую популярность снискали такие манипуляции как увеличение губ. Почему девушки все чаще прибегают к подобного рода процедурам? Психолог Мурзагалиева раскрыла связь между бьюти-процедурами и низкой самооценкой и объяснила, как это связано с комплексами.

По словам специалиста, когда девушки не могут остановиться в стремлении «стать совершеннее», это является тревожным звоночком. Популярная на сегодня «подкачка» губ филлерами с точки зрения психологии не совсем здоровая история.

В большинстве случаев, как отмечает эксперт, речь идет о низкой самооценке, которую представительницы прекрасного пола пытаются маскировать изменениями во внешности. Но идеального результата в таком случае никогда не достичь, потому что дело вовсе не в результате, а во внутренних комплексах. Психолог подчеркивает, что ни одна девушка, которая себя любит по-настоящему, к подобным услугам прибегать не будет.

Как пояснила эксперт, от подобного рода процедур девушки ждут моментального решения всех проблем. Как правило, это касается личной жизни и отношений. И когда ожидания и реальность не совпадают, дамы снова и снова делают новомодные уколы красоты. Со временем это превращается в некую необходимость, чтобы закрыть черную дыру внутри.

Но дело вовсе не объеме губ. По словам эксперта, нужно начинать с того, чтобы работать со своей самооценкой и внутренними комплексами. На внешность женщины влияет ее внутреннее состояние, но никак не наоборот. Парадокс в том, что, когда появляется внутренняя уверенность, желание что-то в себе менять пропадает. И в жизни появляются нужные связи и отношения, заключила психолог.