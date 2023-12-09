Психолог Мурзагалиева раскрыла связь между бьюти-процедурами и самооценкой

Психолог Мурзагалива рассказала, в чем причины чрезмерного увлечения процедурами красоты. Оказывается, дело совсем не во внешности.

автор Елена Беловицкая

Добавить Kleo.ru в источники Google
41

Сегодня косметология предлагает массу возможностей для изменения и корректировки внешности. Особую популярность снискали такие манипуляции как увеличение губ. Почему девушки все чаще прибегают к подобного рода процедурам? Психолог Мурзагалиева раскрыла связь между бьюти-процедурами и низкой самооценкой и объяснила, как это связано с комплексами.

По словам специалиста, когда девушки не могут остановиться в стремлении «стать совершеннее», это является тревожным звоночком. Популярная на сегодня «подкачка» губ филлерами с точки зрения психологии не совсем здоровая история.

В большинстве случаев, как отмечает эксперт, речь идет о низкой самооценке, которую представительницы прекрасного пола пытаются маскировать изменениями во внешности. Но идеального результата в таком случае никогда не достичь, потому что дело вовсе не в результате, а во внутренних комплексах. Психолог подчеркивает, что ни одна девушка, которая себя любит по-настоящему, к подобным услугам прибегать не будет.

Фото: Pixabay.comКак пояснила эксперт, от подобного рода процедур девушки ждут моментального решения всех проблем. Как правило, это касается личной жизни и отношений. И когда ожидания и реальность не совпадают, дамы снова и снова делают новомодные уколы красоты. Со временем это превращается в некую необходимость, чтобы закрыть черную дыру внутри.

Но дело вовсе не объеме губ. По словам эксперта, нужно начинать с того, чтобы работать со своей самооценкой и внутренними комплексами. На внешность женщины влияет ее внутреннее состояние, но никак не наоборот. Парадокс в том, что, когда появляется внутренняя уверенность, желание что-то в себе менять пропадает. И в жизни появляются нужные связи и отношения, заключила психолог.

Picture of Елена Беловицкая

Елена Беловицкая

Редактор

Обнародованы детали состояния Познера после новостей о раке: журналиста не будут лечить

Владимир Познер оказался на больничной койке.

автор Елизавета Федорова

46 142

В последнее время от известного журналиста Владимира Познера не было никаких новостей. Многие были уверены, что 90-летний шоумен готовит новый проект и скоро порадует поклонников своего творчества. Некоторые СМИ сообщали, что журналист уехал за границу, где собирается выступать вместе с Иваном Ургантом. 

Выяснилось, что телеведущий пропал из общественного пространства из-за здоровья. Источник сообщает, что еще в начале июня Владимир Владимирович пожаловался на самочувствие, и его госпитализировали. После тщательных обследований медикам удалось выявить у Познера опасное заболевание. Журналисту диагностировали злокачественную эпителиому кожи – простыми словами, рак. Сообщается, что Познер уже прошел курс химиотерапии и встал на учет к онкологу. 

После того, как новость разлетелась по Сети, на связь вышел сам Владимир Владимирович и сообщил о своем состоянии. Журналист уверяет, что с ним все в порядке и новости о раке не соответствуют действительности. 

«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни – полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», – опроверг слухи шоумен. 

Напомним, Познер дважды в жизни сталкивался с онкологией и в обоих случаях смог выздороветь. Впервые это случилось накануне 60-летия. Тогда шоумен жил в США, и у него обнаружили рак простаты. Медики успешно удалили злокачественное новообразование, и журналист пошел на поправку. Спустя 20 лет ведущий опять пожаловался на самочувствие. На этот раз медики снова озвучили страшный диагноз – рак кишечника. Но и в этот раз Владимир Владимирович смог победить болезнь. 

Ранее онкологическое заболевание диагностировали другому популярному журналисту Отару Кушанашвили. Сейчас шоумен готовится к операции по удалению опухоли и старается не падать духом. Однако последние снимки из больницы заставили поклонников тревожиться о тяжелобольном ведущем.

Picture of Елизавета Федорова

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор