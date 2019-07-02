Виктория Боня показала худые ноги на отдыхе в Турции
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Звезда запечатлена в черном платье мини с цветочным принтом. Она присела на краю бассейна, эффектно вытянув ноги и демонстрируя их стройность и худобу. Фотография получила множество комментариев фанатов, причем одни из них рассыпались в восторженных комплиментах своему кумиру, а другие отметили, что она выглядит излишне худой.
Некоторые подписчики даже сравнили знаменитость с подростком. По их словам, внешний вид Виктории вызывает у них переживание, и они настоятельно рекомендовали ей больше не худеть.
Кроме того, у поклонниц возник вопрос, делает ли Боня уколы красоты. На это звезда дала отрицательный ответ и прокомментировала, что никому не советует прибегать к подобной процедуре. Кроме того, Виктория выразила восхищение отелем, в котором она пребывает на отдыхе и заявила, что будет летать в Бодрум каждый год, поскольку считает его поистине райским местом.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам понравилось, как выглядит Виктория Боня на этом фото? 2
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Лиза / 03.07.19 09:39Мне очень нравится такой типаж внешности, я считаю, что Виктория Боня замечательно выглядит на всех своих фото, в том числе и на этом. Тем более, что не исключено, что выбран определенный ракурс, из-за чего ноги и получились столь худыми. На других фотографиях ее фигура очень гармоничная и пропорциональная
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Элла / 03.07.19 09:35Ноги у нее излишне худые, как на мой взгляд. Фигурка стройненькая , и сама девушка выглядит очень привлекательно, но вот ноги не вписываются в общий вид и поражают своей худобой. Это смотрится даже некрасиво