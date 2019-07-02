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Виктория Боня показала худые ноги на отдыхе в Турции


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Известная ведущая и модель Виктория Боня решила отдохнуть на турецком курорте. Подробностями она решила поделиться с подписчиками в Инстаграм и разместила на своей странице фото из отеля, расположенного в Бодруме. На снимке звезда демонстрирует очень худые ноги, из-за чего фото вызвало бурное обсуждение в Сети.

Звезда запечатлена в черном платье мини с цветочным принтом. Она присела на краю бассейна, эффектно вытянув ноги и демонстрируя их стройность и худобу. Фотография получила множество комментариев фанатов, причем одни из них рассыпались в восторженных комплиментах своему кумиру, а другие отметили, что она выглядит излишне худой.

Некоторые подписчики даже сравнили знаменитость с подростком. По их словам, внешний вид Виктории вызывает у них переживание, и они настоятельно рекомендовали ей больше не худеть.

Кроме того, у поклонниц возник вопрос, делает ли Боня уколы красоты. На это звезда дала отрицательный ответ и прокомментировала, что никому не советует прибегать к подобной процедуре. Кроме того, Виктория выразила восхищение отелем, в котором она пребывает на отдыхе и заявила, что будет летать в Бодрум каждый год, поскольку считает его поистине райским местом.

Краткая информация о Виктории Боне

Имя: Виктория Боня

Отчество: Анатольевна

День рождения: 27.11.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: ведущая, актриса

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6 Не нравится 1 Нравится 02.07.2019 Теги: виктория боня

А вам понравилось, как выглядит Виктория Боня на этом фото? 2  

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  • Лиза / 03.07.19 09:39
    -
    0
    +
    Мне очень нравится такой типаж внешности, я считаю, что Виктория Боня замечательно выглядит на всех своих фото, в том числе и на этом. Тем более, что не исключено, что выбран определенный ракурс, из-за чего ноги и получились столь худыми. На других фотографиях ее фигура очень гармоничная и пропорциональная
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  • Элла / 03.07.19 09:35
    -
    0
    +
    Ноги у нее излишне худые, как на мой взгляд. Фигурка стройненькая , и сама девушка выглядит очень привлекательно, но вот ноги не вписываются в общий вид и поражают своей худобой. Это смотрится даже некрасиво
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