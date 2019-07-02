Виктория Боня показала худые ноги на отдыхе в Турции

Известная ведущая и модель Виктория Боня решила отдохнуть на турецком курорте. Подробностями она решила поделиться с подписчиками в Инстаграм и разместила на своей странице фото из отеля, расположенного в Бодруме. На снимке звезда демонстрирует очень худые ноги, из-за чего фото вызвало бурное обсуждение в Сети.

Звезда запечатлена в черном платье мини с цветочным принтом. Она присела на краю бассейна, эффектно вытянув ноги и демонстрируя их стройность и худобу. Фотография получила множество комментариев фанатов, причем одни из них рассыпались в восторженных комплиментах своему кумиру, а другие отметили, что она выглядит излишне худой.

Некоторые подписчики даже сравнили знаменитость с подростком. По их словам, внешний вид Виктории вызывает у них переживание, и они настоятельно рекомендовали ей больше не худеть.

Кроме того, у поклонниц возник вопрос, делает ли Боня уколы красоты. На это звезда дала отрицательный ответ и прокомментировала, что никому не советует прибегать к подобной процедуре. Кроме того, Виктория выразила восхищение отелем, в котором она пребывает на отдыхе и заявила, что будет летать в Бодрум каждый год, поскольку считает его поистине райским местом.

​