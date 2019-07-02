Роза Сябитова показала на фото, насколько они с дочкой похудели
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Поклонники были впечатлены произошедшими изменениями и посчитали преображение невероятным. Практически единогласно фанаты заявили о том, что обе женщины выглядят в настоящее время несравнимо лучше.
Также Роза призналась, что поистине потрясающий результат достигнут целым комплексом мероприятий: пластической хирургией, систематическим занятиями спортом и строжайшей диетой. Знаменитость заявила о том, что сетования большинства женщин на то, что им не хватает времени заняться физическими упражнениями, являются не более чем отговоркой, для этого достаточно выделять лишь по 20-30 минут в день.
Также в одном из интервью Сябитова поделилась тем, какие продукты составляют основу ее рациона. Это каши на завтрак, белковые продукты, всевозможные фрукты и овощи, кефир. Роза настоятельно рекомендовала ограничить употребление соли, отказаться от мучного, сладкого и алкоголя, не употреблять пищу после 18:00. По ее словам, при соблюдении этих правил результат не заставит себя долго ждать.
Краткая информация о Розе Сябитовой
Имя: Роза Сябитова
Отчество: Раифовна
День рождения: 10.02.1962
Возраст: 57 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 155 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: знаменитая сваха, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А какое на вас впечатление произвело преображение Розы Сябитовой и ее дочери? 6
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Ксюша / 03.07.19 09:31Роза Сябитова действительно очень сильно преобразилась. это видно и на телеэкранах, если сравнивать передачи с ее участием несколько лет назад и теперешние. Какая я бы личная жизнь у нее не была, но результат работы над своим телом впечатляет
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Ника / 03.07.19 09:30На меня произвели впечатления фото до и после. дело даже не в том, что обе дамы похудели, что явно видно, а в том, насколько они преобразились, стали выглядеть значительно моложе и ярче. Даже одежда на втором фото подобрана с гораздо большим вкусом
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[email protected] / 02.07.19 14:52Типаж фигуры, при котором всю жизнь нужно держать себя в руках. Иначе легче будет перепрыгнуть, чем обойти.. Девочка в 100% копия телесложения мамы. Не повезло.
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Я / 02.07.19 14:33Мне кажется, будто она дочкой прикрывается. Оценить результаты труда сложно, т.к. и платье тому не способствует: все закрыто, юбка до пола, рукава длинные. Дочка выглядит лучше, чем до, но тоже надо учитывать не-/правильно подобранные наряды. НА фото ДО - крайне неудачное платье, ПОСЛЕ - в разы лучше фасон, но ноги все такие же полненькие. Если бы спорт и правильное питание, чуть бы подсдулись и ножки. МОе мнение - ракурс и одежда решают на фото многое, если не все.
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Никольски / 02.07.19 11:17На меня впечатление производит, что эта сваха не замужем. Дочь с разваленным мутным замужеством. Сын не может женится, потому что мама против. Что это за сваха, которая не в состоянии устроить ни свое счастье , ни своих детей??? Как ее можно выпускать на экраны теле? Как к ней вообще идут клиенты на замужество? Есть ли вообще успешные браки в ее агенстве?? Ей передачи про похудение озвучивать, а не брачными делами заниматься . Везде фиаско. Кроме собственной фигуры.
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[email protected] / 02.07.19 14:56Роза падкая на попы как орешек. На внешность и на брутальный секс. Большинство приличных в ее возрасте при семьях, а те, у которых попа как орешек, молодые , да ещё деньги отбирают и морду ей бьют. После аферы с избиением вообще чудо, что 1 канал ее не дискридитировал как сваху. Но она трещит занимательно, иди найди такую вторую. Ведь аудитория у ДЖ особая. Там интеллектуалы не зависают)))
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