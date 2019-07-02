Роза Сябитова показала на фото, насколько они с дочкой похудели

В последнее время знаменитая телеведущая Роза Сябитова удивляет поклонников прекрасным внешним видом и отличной физической формой. Женщине исполнилось 57 лет, но она выглядит значительно моложе своего возраста. Свои достижения звезда решила показать на странице в Инстаграм, где опубликовала два совместных фото с дочерью, демонстрирующих сравнение того, как они выглядели до похудения и после него.

Поклонники были впечатлены произошедшими изменениями и посчитали преображение невероятным. Практически единогласно фанаты заявили о том, что обе женщины выглядят в настоящее время несравнимо лучше.

Также Роза призналась, что поистине потрясающий результат достигнут целым комплексом мероприятий: пластической хирургией, систематическим занятиями спортом и строжайшей диетой. Знаменитость заявила о том, что сетования большинства женщин на то, что им не хватает времени заняться физическими упражнениями, являются не более чем отговоркой, для этого достаточно выделять лишь по 20-30 минут в день.

Также в одном из интервью Сябитова поделилась тем, какие продукты составляют основу ее рациона. Это каши на завтрак, белковые продукты, всевозможные фрукты и овощи, кефир. Роза настоятельно рекомендовала ограничить употребление соли, отказаться от мучного, сладкого и алкоголя, не употреблять пищу после 18:00. По ее словам, при соблюдении этих правил результат не заставит себя долго ждать.

​