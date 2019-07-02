Жена Малахова показала, как Андрей выглядит на самом деле

Оказалось, что Андрей далек от идеала. Он ест по ночам, а его накаченный торс заплыл.

Супруга Малахова Наталья Шкулева на днях поделилась со своими подписчиками в инстаграм забавным роликом. Она решила проследить за мужем. Ночью, когда тот удалился из супружеской спальни, женщина сняла его на камеру смартфона.

Оказалось, что Андрей – любитель опустошать по ночам холодильник. Застигнутый врасплох своей второй половиной телеведущий смеялся и продолжал с аппетитом уплетать котлеты. Наталья отметила, что вообще-то это была еда их двухлетнего сына. Последнее замечание Малахова нисколько не смутило. Он парировал, что котлеты были очень вкусными.

Подписчики, также посмотревшие забавный ролик, позже в сети обсуждали, что, по сути, впервые увидели, как выглядит Андрей на самом деле: без студийного грима, укладки и одежды.

​

В инстаграм он публиковал похожие фотографии, демонстрируя при этом свою прекрасную атлетическую фигуру. Правда, в видео Натальи мышц на торсе не видно. Телеведущий, ранее тщательно следивший за своим телом, немного заплыл.

Фолловеры предположили, что виной всему ночные забеги к холодильнику и те самые детские котлеты.