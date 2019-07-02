 
 
 

 
 
На главную
 
 

Жена Малахова показала, как Андрей выглядит на самом деле


35 58

Оказалось, что Андрей далек от идеала. Он ест по ночам, а его накаченный торс заплыл.

Супруга Малахова Наталья Шкулева на днях поделилась со своими подписчиками в инстаграм забавным роликом. Она решила проследить за мужем. Ночью, когда тот удалился из супружеской спальни, женщина сняла его на камеру смартфона.

Оказалось, что Андрей – любитель опустошать по ночам холодильник. Застигнутый врасплох своей второй половиной телеведущий смеялся и продолжал с аппетитом уплетать котлеты. Наталья отметила, что вообще-то это была еда их двухлетнего сына. Последнее замечание Малахова нисколько не смутило. Он парировал, что котлеты были очень вкусными.

Подписчики, также посмотревшие забавный ролик, позже в сети обсуждали, что, по сути, впервые увидели, как выглядит Андрей на самом деле: без студийного грима, укладки и одежды.

В инстаграм он публиковал похожие фотографии, демонстрируя при этом свою прекрасную атлетическую фигуру. Правда, в видео Натальи мышц на торсе не видно. Телеведущий, ранее тщательно следивший за своим телом, немного заплыл.

Фолловеры предположили, что виной всему ночные забеги к холодильнику и те самые детские котлеты.

Краткая информация об Андрее Малахове

Имя: Андрей Малахов

Отчество: Николаевич

День рождения: 11.01.1972

Возраст: 47 лет

Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.

Рост: 183 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: телеведущий, шоумен

Смотреть фотографии с Андреем Малаховым

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Андрей Малахов


58 Не нравится 35 Нравится 02.07.2019 Теги: Андрей Малахов

А вам нравится, как выглядит Андрей в домашней обстановке? 5  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору