Жена Малахова показала, как Андрей выглядит на самом деле
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Оказалось, что Андрей далек от идеала. Он ест по ночам, а его накаченный торс заплыл.
Супруга Малахова Наталья Шкулева на днях поделилась со своими подписчиками в инстаграм забавным роликом. Она решила проследить за мужем. Ночью, когда тот удалился из супружеской спальни, женщина сняла его на камеру смартфона.
Оказалось, что Андрей – любитель опустошать по ночам холодильник. Застигнутый врасплох своей второй половиной телеведущий смеялся и продолжал с аппетитом уплетать котлеты. Наталья отметила, что вообще-то это была еда их двухлетнего сына. Последнее замечание Малахова нисколько не смутило. Он парировал, что котлеты были очень вкусными.
Подписчики, также посмотревшие забавный ролик, позже в сети обсуждали, что, по сути, впервые увидели, как выглядит Андрей на самом деле: без студийного грима, укладки и одежды.
В инстаграм он публиковал похожие фотографии, демонстрируя при этом свою прекрасную атлетическую фигуру. Правда, в видео Натальи мышц на торсе не видно. Телеведущий, ранее тщательно следивший за своим телом, немного заплыл.
Фолловеры предположили, что виной всему ночные забеги к холодильнику и те самые детские котлеты.
Краткая информация об Андрее Малахове
Имя: Андрей Малахов
Отчество: Николаевич
День рождения: 11.01.1972
Возраст: 47 лет
Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: телеведущий, шоумен
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как выглядит Андрей в домашней обстановке? 5
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Гална / 03.07.19 13:01Андрей умняша достойный сын
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Арина Екатеринбург / 02.07.19 21:30Какая всем разница, как выглядит Андрей дома, любуйтесь им на экране. Жене вообще не подобает так отзываться о муже, тем более фото или видео показывать. Он дома- домашний для семьи, а не для публики
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Мила / 02.07.19 17:53А мне нравится. Ржачный такой, няшка!
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Марфа / 02.07.19 16:00А что он все-таки живет с женой? Я в последнее время начала верить в слухи о его нетрадиционной ориентации.
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Роза / 02.07.19 14:03А вот и правильно она сделала. Что только ему грязное белье людей вытягивать, да на всю страну потом полоскать? Вот и Андрюшку показали….Да, уж не Аполлон. Не Аполлон.