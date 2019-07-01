Подписчикам не понравилось, как выглядит Юлия Ковальчук без макияжа
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Певицу подвело освещение, а недоброжелатели отмечали, что она постарела и стала похожа на мужчину.
Юлия Ковальчук часто публикует в сети фотографии в домашней обстановке. На снимках она без стеснения показывает, как выглядит с утра, едва проснувшись, где отдыхает, и с кем проводит время вне сцены.
Выставляя снимки без макияжа, артистка выбирает лучшие фото либо накладывает на них специальные фильтры, сглаживающие изъяны лица.
К одному из последних своих постов артистка прикрепила ролик. На видео Юлия запечатлена без макияжа, без укладки и практически без одежды. Женщина пояснила, что сделала этот мини-ролик перед съемкой. Она решила вживую показать, как выглядят артисты на самом деле до того момента, как с их внешностью поработают стилисты.
Удивительно, но на Юлию Ковальчук, которую раньше хвалили за естественность, свалилась масса негативных комментариев. В большинстве своём фолловеры отмечали, что певица выглядит намного старше. Назвать ее красивой или хотя бы симпатичной в этом видео нельзя. Были и комментарии, в которых пользователи писали, что Юля больше похожа на мужчину. На кадрах её черты лица оказались грубыми и не миловидными.
Преданные поклонники парировали хейтерам. Со своей стороны они отметили, что Ковальчук прекрасна всегда. Просто комментаторы, сидящие сутками в инстаграме, привыкли видеть людей сквозь фильтры, а реальную внешность людей оценить по достоинству уже и вовсе не способны.
Причёску- не делала, макияж - не делала, одежду - не надевала ( почти)😂 Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия с @yuldashev_shuhrat !!! Интересно посмотреть результат и как думаете для чего?)) кто угадает- от меня лайк с ❤️ #юлияковальчук #певица #ведущая #съемка
Нашлись и нейтрально настроенные пользователи. Они написали под роликом, что Юлия на самом деле выглядит в данном ролике не лучшим образом. По их мнению, дело не в отсутствии макияжа или причёски, а в неправильно выставленном свете. Последний падает на её лицо так, что подчёркивает все его изъяны. С другой стороны, комментаторы похвалили певицу и пояснили, что она нравится им своей честностью и открытостью.
Краткая информация о Юлии Ковальчук
Имя: Юлия Ковальчук
Отчество: Олеговна
День рождения: 12.11.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Волжский
Рост: 165 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А вы считаете Юлию Ковальчук симпатичной женщиной? 4
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Ева Шемеш Израиль / 01.07.19 16:57Юлия мне очень нравится.Я помню её совсем молодой и она совсем не изменилась.Такая же красивая.
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Lol / 01.07.19 14:18Мне она нравится в любом виде. Классная артистка, у неё прекрасная семья. А число злыдней в сети уже зашкаливает.
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Валера / 01.07.19 13:07Иркутск тонет, Европа изнывает от жары, а мы обсуждаем, а так ли страшна Юля по утрам или ничего, сойдет?!
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Ольга / 01.07.19 12:53У неё внешность на любителя. Она мне Сару Джессику-Паркер напоминает. В одежде и при макияже вроде бы как не плохо, но в естественном виде, тем более, когда свет падает неудачно - не фонтан она.