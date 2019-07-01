Подписчикам не понравилось, как выглядит Юлия Ковальчук без макияжа

Певицу подвело освещение, а недоброжелатели отмечали, что она постарела и стала похожа на мужчину.

Юлия Ковальчук часто публикует в сети фотографии в домашней обстановке. На снимках она без стеснения показывает, как выглядит с утра, едва проснувшись, где отдыхает, и с кем проводит время вне сцены.

Выставляя снимки без макияжа, артистка выбирает лучшие фото либо накладывает на них специальные фильтры, сглаживающие изъяны лица.

К одному из последних своих постов артистка прикрепила ролик. На видео Юлия запечатлена без макияжа, без укладки и практически без одежды. Женщина пояснила, что сделала этот мини-ролик перед съемкой. Она решила вживую показать, как выглядят артисты на самом деле до того момента, как с их внешностью поработают стилисты.

Удивительно, но на Юлию Ковальчук, которую раньше хвалили за естественность, свалилась масса негативных комментариев. В большинстве своём фолловеры отмечали, что певица выглядит намного старше. Назвать ее красивой или хотя бы симпатичной в этом видео нельзя. Были и комментарии, в которых пользователи писали, что Юля больше похожа на мужчину. На кадрах её черты лица оказались грубыми и не миловидными.

Преданные поклонники парировали хейтерам. Со своей стороны они отметили, что Ковальчук прекрасна всегда. Просто комментаторы, сидящие сутками в инстаграме, привыкли видеть людей сквозь фильтры, а реальную внешность людей оценить по достоинству уже и вовсе не способны.

Нашлись и нейтрально настроенные пользователи. Они написали под роликом, что Юлия на самом деле выглядит в данном ролике не лучшим образом. По их мнению, дело не в отсутствии макияжа или причёски, а в неправильно выставленном свете. Последний падает на её лицо так, что подчёркивает все его изъяны. С другой стороны, комментаторы похвалили певицу и пояснили, что она нравится им своей честностью и открытостью.