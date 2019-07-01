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Подписчикам не понравилось, как выглядит Юлия Ковальчук без макияжа


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Певицу подвело освещение, а недоброжелатели отмечали, что она постарела и стала похожа на мужчину.

Юлия Ковальчук часто публикует в сети фотографии в домашней обстановке. На снимках она без стеснения показывает, как выглядит с утра, едва проснувшись, где отдыхает, и с кем проводит время вне сцены.

Выставляя снимки без макияжа, артистка выбирает лучшие фото либо накладывает на них специальные фильтры, сглаживающие изъяны лица.

К одному из последних своих постов артистка прикрепила ролик. На видео Юлия запечатлена без макияжа, без укладки и практически без одежды. Женщина пояснила, что сделала этот мини-ролик перед съемкой. Она решила вживую показать, как выглядят артисты на самом деле до того момента, как с их внешностью поработают стилисты.

Удивительно, но на Юлию Ковальчук, которую раньше хвалили за естественность, свалилась масса негативных комментариев. В большинстве своём фолловеры отмечали, что певица выглядит намного старше. Назвать ее красивой или хотя бы симпатичной в этом видео нельзя. Были и комментарии, в которых пользователи писали, что Юля больше похожа на мужчину. На кадрах её черты лица оказались грубыми и не миловидными.

Преданные поклонники парировали хейтерам. Со своей стороны они отметили, что Ковальчук прекрасна всегда. Просто комментаторы, сидящие сутками в инстаграме, привыкли видеть людей сквозь фильтры, а реальную внешность людей оценить по достоинству уже и вовсе не способны.

Нашлись и нейтрально настроенные пользователи. Они написали под роликом, что Юлия на самом деле выглядит в данном ролике не лучшим образом. По их мнению, дело не в отсутствии макияжа или причёски, а в неправильно выставленном свете. Последний падает на её лицо так, что подчёркивает все его изъяны. С другой стороны, комментаторы похвалили певицу и пояснили, что она нравится им своей честностью и открытостью.

Краткая информация о Юлии Ковальчук

Имя: Юлия Ковальчук

Отчество: Олеговна

День рождения: 12.11.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Волжский

Рост: 165 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, телеведущая

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1 Не нравится 3 Нравится 01.07.2019 Теги: Юлия Ковальчук

А вы считаете Юлию Ковальчук симпатичной женщиной? 4  

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