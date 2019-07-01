Блогер Лена Миро высказалась об отношениях Максима Фадеева с Темниковой и Серябкиной

Буквально несколько дней назад в Сети разгорелся нешуточный скандал после интервью, которое дала Елена Темникова в шоу "А поговорить?". Тогда экс-солистка SEREBRO рассказала, что стала свидетельницей тайного романа между продюсером Максимом Фадеевым и своей подругой Ольгой Серябкиной. А буквально на следующий день после этого заявления Серябкина выступила с ответным признанием, заявив, что на самом деле это они с Еленой более трех лет состояли в любовных отношениях. А теперь бывшая возлюбленная якобы пытается отомстить ей, вот и придумывает истории про роман Ольги с Фадеевым.

Коллеги и поклонники девушек отнеслись к таким откровениям по-разному. Не осталась в стороне от шумихи и скандальный блогер Лена Миро. Острая на язык девушка посвятила описанным выше событиям в своем блоге в "Живом журнале" целых два поста. При этом в них она на не столько разбиралась, кто прав кто виноват в конфликте Темниковой и Серябкиной, сколько "проезжалась" по Максиму Фадееву.

По ее мнению, это именно Макс поручил Ольге заявить о любви к Елене. Якобы таким образом он решил скрыть свою связь со всеми девушками из SEREBRO. "Моралист-продюсер не просто имеет отношения с солисткой-наложницей, как мне кажется, а с целым дуэтом. Или даже со всем женским трио", - написала Миро. Она уверена, что Фадеев после интервью бывшей подопечной по-настоящему испугался, почему и поручил Серябкиной "замазать Темникову". "В других странах его бы уже смешали с грязью, как Вайнштейна", - уверена блогер, - "а у нас все только завидуют тому, что извращенец собрал вокруг себя гарем".

Не понимает Лена Миро и спокойствия супруги Фадеева. Здесь же она вспомнила историю с братьями Меладзе, каждый из которых, будучи женатым, завёл отношения с солистками ВиаГры. "То, что Максим уже не первый десяток лет женат, не останавливает от аморалки ни его самого, ни Темникову, ни Серябкину, ни жену, которая делает вид, как и жена Меладзе, что ничего не знает".

По-своему Миро оценила и признание Елены. Так, по мнению блогера, изначально в отношениях с продюсером состояла именно Темникова. А уже спустя время Максим переключился на Ольгу. "Оно и понятно, гарем Фадеева грызется друг с другом", - написала девушка, уверенная в том, что из-за этого обиженная Темникова и ушла из коллектива. В заключении своих постов Миро заявила, что вся эта ситуация выглядит очень мерзко. И более всего ее возмущает то, что Фадеев продолжает позиционировать себя порядочным человеком.