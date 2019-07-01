Похудевшая Гузеева показала стройную фигуру на отдыхе в Италии
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Фотография сделана во время отдыха в Италии, куда Лариса Гузеева отправилась вместе со своей невесткой. В своих интервью телеведущая шоу «Давай поженимся» заявляла о том, что у нее очень близкие и доверительные отношения с женой сына.
Ранее знаменитость также делилась впечатлениями о том, каким образом ей удалось прийти в форму. По словам Ларисы, сначала она практиковала голодание, но этот метод давался ей очень тяжело, и она периодически срывалась. После она решила применить определенные ограничения в питании и стала соблюдать жесткую диету. Такой способ оказался более действенным, и в настоящий момент звезда может демонстрировать потрясающий результат.
Однако, пребывая на отдыхе в Италии, она поделилась с подписчиками опасениями, что лишний вес может вернуться, учитывая большое количество соблазнов вокруг в виде вкусных блюд.
Краткая информация о Ларисе Гузеевой
Имя: Лариса Гузеева
Отчество: Андреевна
День рождения: 23.05.1959
Возраст: 60 лет
Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.
Рост: 167 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
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Лучшие комментарии
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Лена Москва 01.07.19 13:37Как она может не нравится?!! Красивая, эрудированная, интересный человек и женщина?
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М 01.07.19 14:28А мне она любая нравиться!
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Аня 01.07.19 20:42Лариса Гузеева мне нравится в любых образах, она и раньше была очень интересная женщина, и на мой взгляд, нельзя сказать, что она была очень полная. Сейчас она тоже по-своему хороша, ей прекрасно с любым цветом волос, как блондинке, так и брюнетке
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Нати 01.07.19 16:28Было 120кг, стало100
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Гала 02.07.19 06:11Ну попробуйте в 60 лет так выглядеть. А она выглядит прекрасно . в возрасте лучше быть немного полнее, чем немного худее. Молодец))))
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Ivan Kursk / 02.07.19 21:48Супер.
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Маришка Пермь / 02.07.19 17:24Очень интересная женщина, всегда нравиться мне, интелегентная, правельная, просто обожаю!??
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ТАТА Монреальже / 02.07.19 16:00Женщине всегда хочется меняться.странно было видеть ЛАРИСУ ГУЗЕЕВУ много лет одинаковой. Очень похорошела похудела помолодели помудрела. Думаю надо только подобрать немного другой оттенок блонд. Этот гасит ее восхитительный глаза.
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Гала / 02.07.19 06:11Ну попробуйте в 60 лет так выглядеть. А она выглядит прекрасно . в возрасте лучше быть немного полнее, чем немного худее. Молодец))))
-
Мариванна / 02.07.19 02:29Старая и злая баба с большим весом
-
Аня / 01.07.19 20:42Лариса Гузеева мне нравится в любых образах, она и раньше была очень интересная женщина, и на мой взгляд, нельзя сказать, что она была очень полная. Сейчас она тоже по-своему хороша, ей прекрасно с любым цветом волос, как блондинке, так и брюнетке
-
Лика / 01.07.19 20:40Мне очень нравится, как сейчас выглядит Лариса Гузеева, просто великолепно! Видно, что она заметно постройнела, кроме того, новый цвет ей очень к лицу, освежает ее и делает значительно моложе. Это прекрасно и очень похвально, что она так занялась собой
-
Нати / 01.07.19 16:28Было 120кг, стало100
-
М / 01.07.19 14:28А мне она любая нравиться!
-
Лена Москва / 01.07.19 13:37Как она может не нравится?!! Красивая, эрудированная, интересный человек и женщина?