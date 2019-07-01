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Похудевшая Гузеева показала стройную фигуру на отдыхе в Италии


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В последнее время борьба Ларисы Гузеевой с лишним весом является одной из самых часто обсуждаемых тем в СМИ. Известная телеведущая и актриса поразила поклонников своей склонностью к самокритике и всерьез заявила о своем намерении прийти в лучшую форму. Последние снимки, опубликованные женщиной на ее странице в Инстаргам, свидетельствуют о том, что она весьма преуспела в этом деле, фигура Ларисы стала заметно стройнее.

Фотография сделана во время отдыха в Италии, куда Лариса Гузеева отправилась вместе со своей невесткой. В своих интервью телеведущая шоу «Давай поженимся» заявляла о том, что у нее очень близкие и доверительные отношения с женой сына.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под прикрытием большой белой женщины😳

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Ранее знаменитость также делилась впечатлениями о том, каким образом ей удалось прийти в форму. По словам Ларисы, сначала она практиковала голодание, но этот метод давался ей очень тяжело, и она периодически срывалась. После она решила применить определенные ограничения в питании и стала соблюдать жесткую диету. Такой способ оказался более действенным, и в настоящий момент звезда может демонстрировать потрясающий результат.

Однако, пребывая на отдыхе в Италии, она поделилась с подписчиками опасениями, что лишний вес может вернуться, учитывая большое количество соблазнов вокруг в виде вкусных блюд.

Краткая информация о Ларисе Гузеевой

Имя: Лариса Гузеева

Отчество: Андреевна

День рождения: 23.05.1959

Возраст: 60 лет

Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.

Рост: 167 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

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89 Не нравится 52 Нравится 01.07.2019 Теги: Лариса Гузеева

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