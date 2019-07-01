В сеть попало фото Бритни Спирс со складками на животе

После выхода из психиатрической лечебницы американская звезда Бритни Спирс вплотную занялась своей физической формой. Она с завидной регулярностью выкладывает фото и видео на своей странице в Инстаграм, где демонстрирует стройное подтянутое тело. Однако недавно в сеть попал снимок, который заставляет усомниться в практически идеальном внешнем виде знаменитости, на котором четко видны лишние килограммы.

Согласно информации СМИ фотография Бритни сделана во время отдыха на Карибских островах. Папарацци сняли звезду с ракурса, в котором видны лишние объемы в области бедер и складки на животе. Снимок вызвал бурное обсуждение в Сети, пользователи гадают, насколько достоверным он является.

Дело в том, что Бритни регулярно выкладывает видео своих тренировок, на которых явно виден впечатляющий результат ее работы над собой. В связи с этим существует версия, что фото специально обработано в фотошопе для того, чтобы создать иллюзию скандала. Многие фанаты знаменитости не поверили увиденному и нисколько не сомневаются в идеальности своего кумира.

Стоит отметить, что в интервью Бритни делилась тем, что ей обычно очень тяжело сбросить набранный вес, ей приходится прилагать для этого значительные усилия. Стимулом для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, для нее служит ее парень Сэм Асгари, который является фитнесс-тренером.