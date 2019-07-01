В сеть попало фото Бритни Спирс со складками на животе
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Согласно информации СМИ фотография Бритни сделана во время отдыха на Карибских островах. Папарацци сняли звезду с ракурса, в котором видны лишние объемы в области бедер и складки на животе. Снимок вызвал бурное обсуждение в Сети, пользователи гадают, насколько достоверным он является.
Дело в том, что Бритни регулярно выкладывает видео своих тренировок, на которых явно виден впечатляющий результат ее работы над собой. В связи с этим существует версия, что фото специально обработано в фотошопе для того, чтобы создать иллюзию скандала. Многие фанаты знаменитости не поверили увиденному и нисколько не сомневаются в идеальности своего кумира.
Стоит отметить, что в интервью Бритни делилась тем, что ей обычно очень тяжело сбросить набранный вес, ей приходится прилагать для этого значительные усилия. Стимулом для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, для нее служит ее парень Сэм Асгари, который является фитнесс-тренером.
Краткая информация о Бритни Спирс
Имя: Бритни Спирс
День рождения: 02.12.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Маккомб, США
Рост: 163 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Как на Ваш взгляд, насколько правдивым является фото Бритни Спирс, где у нее заметен лишний вес? 2
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Вика / 01.07.19 20:50После выхода Бритни из психиатрической клиники она то и дело публикует видео, на которых показывает, как тренируется. если бы у нее действительно была такая фигура, то это было бы сильно заметно. Так что у меня это фото не вызывает доверия
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Лера / 01.07.19 20:48Фото просто ужасно, на нем Бритни Спирс сильно располневшая. Я думаю, что это все-таки происки недоброжелателей, поскольку на своих фото и видео она показывает абсолютно другое. Там явно видно, насколько хорошо выглядит певица, что не удивительно, ведь она всерьез занимается спортом