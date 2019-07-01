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В сеть попало фото Бритни Спирс со складками на животе


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После выхода из психиатрической лечебницы американская звезда Бритни Спирс вплотную занялась своей физической формой. Она с завидной регулярностью выкладывает фото и видео на своей странице в Инстаграм, где демонстрирует стройное подтянутое тело. Однако недавно в сеть попал снимок, который заставляет усомниться в практически идеальном внешнем виде знаменитости, на котором четко видны лишние килограммы.

Согласно информации СМИ фотография Бритни сделана во время отдыха на Карибских островах. Папарацци сняли звезду с ракурса, в котором видны лишние объемы в области бедер и складки на животе. Снимок вызвал бурное обсуждение в Сети, пользователи гадают, насколько достоверным он является.

Дело в том, что Бритни регулярно выкладывает видео своих тренировок, на которых явно виден впечатляющий результат ее работы над собой. В связи с этим существует версия, что фото специально обработано в фотошопе для того, чтобы создать иллюзию скандала. Многие фанаты знаменитости не поверили увиденному и нисколько не сомневаются в идеальности своего кумира.  

Стоит отметить, что в интервью Бритни делилась тем, что ей обычно очень тяжело сбросить набранный вес, ей приходится прилагать для этого значительные усилия. Стимулом для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, для нее служит ее парень Сэм Асгари, который является фитнесс-тренером.

Краткая информация о Бритни Спирс

Имя: Бритни Спирс

День рождения: 02.12.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Маккомб, США

Рост: 163 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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11 Не нравится 3 Нравится 01.07.2019 Теги: Бритни Спирс

Как на Ваш взгляд, насколько правдивым является фото Бритни Спирс, где у нее заметен лишний вес? 2  

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  • Вика / 01.07.19 20:50
    -
    2
    +
    После выхода Бритни из психиатрической клиники она то и дело публикует видео, на которых показывает, как тренируется. если бы у нее действительно была такая фигура, то это было бы сильно заметно. Так что у меня это фото не вызывает доверия
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  • Лера / 01.07.19 20:48
    -
    4
    +
    Фото просто ужасно, на нем Бритни Спирс сильно располневшая. Я думаю, что это все-таки происки недоброжелателей, поскольку на своих фото и видео она показывает абсолютно другое. Там явно видно, насколько хорошо выглядит певица, что не удивительно, ведь она всерьез занимается спортом
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