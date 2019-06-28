Проект Ольги Бузовой по криптовалюте бузкоины остановлен
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Популярная певица Ольга Бузова известна своей работоспособностью. Многие считают, что благодаря этому качеству она достигла успехов в карьере и с завидной регулярностью выпускает свои творения. Знаменитость решила проявить себя не только в музыкальной сфере, но и создать проект по выпуску криптовалюты, известной под названием «бузкоины».
Планы были поистине грандиозными, известно, что цифра, которой собирались достичь разработчики, исчислялась в пределах 13 миллиардов рублей. Однако по факту было собрано около 20 миллионов рублей, после чего последовала остановка проекта.
По слухам, которые возникли в средствах массовой информации, полученные средства были распределены между учредителями, а Ольга Бузова получила возможность вложить свою долю в квартиру.
На стадии разработки проекта многие предвещали ему грандиозное будущее, известно, что к нему даже присоединилось несколько банков. На данный момент они все как один отказываются как-либо комментировать сложившуюся ситуацию.
Некий бывший сотрудник проекта Buzar считает, что он имел все шансы на успех, но Ольге было попросту некогда им заниматься в силу загруженности. Ее действия ограничились выпуском нескольких постов в Инстаграм, но после знаменитость попросту забыла о проекте.
Buzar все еще существует, им занимается разработчик. Этому находится логическое объяснение, поскольку в случае полного провала ему придется сделать возврат 20 миллионов рублей. Кроме того, в законодательстве подобные действия квалифицируются как мошенничество, и за них предусмотрен определенный срок.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
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Никольски / 29.06.19 21:04Мавроди жив!