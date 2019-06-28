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Проект Ольги Бузовой по криптовалюте бузкоины остановлен


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Популярная певица Ольга Бузова известна своей работоспособностью. Многие считают, что благодаря этому качеству она достигла успехов в карьере и с завидной регулярностью выпускает свои творения. Знаменитость решила проявить себя не только в музыкальной сфере, но и создать проект по выпуску криптовалюты, известной под названием «бузкоины».

Планы были поистине грандиозными, известно, что цифра, которой собирались достичь разработчики, исчислялась в пределах 13 миллиардов рублей. Однако по факту было собрано около 20 миллионов рублей, после чего последовала остановка проекта.

По слухам, которые возникли в средствах массовой информации, полученные средства были распределены между учредителями, а Ольга Бузова получила возможность вложить свою долю в квартиру.

На стадии разработки проекта многие предвещали ему грандиозное будущее, известно, что к нему даже присоединилось несколько банков. На данный момент они все как один отказываются как-либо комментировать сложившуюся ситуацию.

Некий бывший сотрудник проекта Buzar считает, что он имел все шансы на успех, но Ольге было попросту некогда им заниматься в силу загруженности. Ее действия ограничились выпуском нескольких постов в Инстаграм, но после знаменитость попросту забыла о проекте.

Buzar все еще существует, им занимается разработчик. Этому находится логическое объяснение, поскольку в случае полного провала ему придется сделать возврат 20 миллионов рублей. Кроме того, в законодательстве подобные действия квалифицируются как мошенничество, и за них предусмотрен определенный срок.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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1 Не нравится 0 Нравится 28.06.2019 Теги: Ольга Бузова

А какое на вас впечатление произвела остановка проекта Ольги Бузовой? 1  

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