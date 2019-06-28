Кейт Миддлтон и принц Уильям возглавили рейтинг самых влиятельных людей Великобритании
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Эти представители королевской семьи были признаны самыми значимыми персонами и завоевали первую строчку рейтинга. Среди других лиц, которые попали в список, упоминается Харпер – дочь Дэвида и Виктории Бекхэм. Как известно, она вызывает живой интерес миллионов людей и является участницей многочисленных модных показов. Во многом это обусловлено влиятельностью ее звездных родителей.
Лорали Астор с супругом Хоном Уиллом тоже были упомянуты в рейтинге. Известность Лорали принесло написание книги о здоровой пище. Указывались в списке и другие известные личности. Например, это Стелла МакКартни, выдающийся дизайнер, играющий значимую роль в мире моды, Мик Джаггер, запомнившийся своими музыкальными шедеврами.
Таким образом, как показало проведенное исследование, герцогиня Сассекская имеет далеко не такой вес как Кейт Миддлтон и значительно проигрывает ей по влиятельности. Тем не менее, Меган Маркл была приглашена стать редактором местного Vogue, что является определенным признанием ее заслуг.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
Как на Ваш взгляд, обоснованно ли получили Кейт Миддлтон и принц Уильям первое место в этом рейтинге? 2
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Лидия / 28.06.19 13:41Мне кажется, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл очень похожи между собой, возможно, именно поэтому между ними и существует соперничество. То, что британцы отдали предпочтение первой, наверное имеет какие-то основания, значит, она вызывает большее доверие и имеет больший авторитет
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Екатерина / 28.06.19 13:39Мне Кейт Миддлтон нравится намного больше чем Меган Маркл, последняя, на мой взгляд, слишком заносчивая. Кейт гораздо утонченнее и воспитаннее, поэтому она по праву заслужила то, что находится во главе рейтинга вместе со своим супругом