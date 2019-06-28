Кейт Миддлтон и принц Уильям возглавили рейтинг самых влиятельных людей Великобритании

На днях издание Tatler опубликовало рейтинг самых влиятельных людей, в число которых были включены выдающиеся деятели в сфере искусства, моды и члены королевской семьи. Вопреки ожиданиям поклонников Меган Маркл и принца Гарри, они не вошли даже в первую десятку. Зато Кейт Миддлтон и принц Уильям имеют гораздо больший вес – они возглавили этот список.

Эти представители королевской семьи были признаны самыми значимыми персонами и завоевали первую строчку рейтинга. Среди других лиц, которые попали в список, упоминается Харпер – дочь Дэвида и Виктории Бекхэм. Как известно, она вызывает живой интерес миллионов людей и является участницей многочисленных модных показов. Во многом это обусловлено влиятельностью ее звездных родителей.

Лорали Астор с супругом Хоном Уиллом тоже были упомянуты в рейтинге. Известность Лорали принесло написание книги о здоровой пище. Указывались в списке и другие известные личности. Например, это Стелла МакКартни, выдающийся дизайнер, играющий значимую роль в мире моды, Мик Джаггер, запомнившийся своими музыкальными шедеврами.

Таким образом, как показало проведенное исследование, герцогиня Сассекская имеет далеко не такой вес как Кейт Миддлтон и значительно проигрывает ей по влиятельности. Тем не менее, Меган Маркл была приглашена стать редактором местного Vogue, что является определенным признанием ее заслуг.