Елена Темникова стала гостьей очередного выпуска шоу "А поговорить?" с Ириной Шихман. Певица ответила на все самые провокационные вопросы ведущей, а также впервые рассказала об истинных причинах, вынудивших ее уйти из состава группы "SEREBRO".

Елена Темникова упорхнула из-под крыла Максима Фадеева еще в 2014 году. Поначалу она говорила, что у нее закончился контракт, а потом всплыли и другие подробности. Оказывается некогда хорошие подруги Елена Темникова и Ольга Серябкина начали серьезно конфликтовать, из-за чего одна и решилась выйти из коллектива. Долгие 5 лет Елена не комментировала сложившуюся ситуацию. И вот, наконец, решилась. Причем анонсируя выпуск "А поговорить?" в своем Инстаграм, певица написала, что это был последний раз, когда она рассказывала о своих отношениях с "SEREBRO". "Я не хочу говорить о Фадееве и Оле. Никогда больше", - сообщила исполнительница, призвавшая журналистов искать ответы на свои вопросы в данном интервью. - "Я была максимально открытой и честной".

Что же касается беседы между Темниковой и Ириной Шихман, то она действительно оказалась весьма информативной. Так, певица призналась, что её положение в коллективе очень сильно изменилось после того, как между Максимом Фадеевым и Ольгой Серябкиной случилась любовь, которую они старались держать в секрете. По рассказу Елены, она неоднократно заставала продюсера и подругу вместе. "Бывало такое, что я заходила в кабинет и ловила их. Они вынуждены были оправдываться, что-то придумывать. А после они начинали ненавидеть меня за то, что я их застукала", - призналась Темникова. Именно тогда в группе началась так называемая дедовщина и шантаж. Однажды девушка решилась на откровенный разговор с Максимом и Ольгой об их отношениях, для чего ей даже понадобилось выпить бутылку пива. Однако ситуацию это не улучшило.

Дружба между ней и Ольгой начала сходить на нет, и за три года до ухода Елены из группы "испортились до безобразного". Певица вспоминает, что на гастролях их даже селили в разных отелях, чтобы в свободное время они никак не пересекались. И только на сцене девушки продолжали разыгрывать хорошие отношения. "На тот момент, когда я ушла из группы, мы обе были счастливы", - призналась Темникова. И Хотя Серябкина во всех последующих интервью говорила, что для нее уход Елены был настоящим ударом, экс-подруга ей не верила, так как знала, что Ольга очень хорошая актриса и "любит приврать".

Сейчас, по прошествии времени, анализируя все произошедшее, Темникова признается, что никогда не хотела бы сотрудничать с Максимом Фадеевым. Также певица по-прежнему убеждена, что "в бизнесе нет места сексу и любви". Девушка вспоминает, что до чувств, которые случились между Серябкиной и Фадеевым, в группе были прекрасные отношения, "а друг от друга нас отделило враньё", - заключила Елена.