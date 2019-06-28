Елена Темникова в откровенном интервью рассказала, что уйти из "SEREBRO" ее вынудили отношения Фадеева и Серябкиной
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Елена Темникова стала гостьей очередного выпуска шоу "А поговорить?" с Ириной Шихман. Певица ответила на все самые провокационные вопросы ведущей, а также впервые рассказала об истинных причинах, вынудивших ее уйти из состава группы "SEREBRO".
Елена Темникова упорхнула из-под крыла Максима Фадеева еще в 2014 году. Поначалу она говорила, что у нее закончился контракт, а потом всплыли и другие подробности. Оказывается некогда хорошие подруги Елена Темникова и Ольга Серябкина начали серьезно конфликтовать, из-за чего одна и решилась выйти из коллектива. Долгие 5 лет Елена не комментировала сложившуюся ситуацию. И вот, наконец, решилась. Причем анонсируя выпуск "А поговорить?" в своем Инстаграм, певица написала, что это был последний раз, когда она рассказывала о своих отношениях с "SEREBRO". "Я не хочу говорить о Фадееве и Оле. Никогда больше", - сообщила исполнительница, призвавшая журналистов искать ответы на свои вопросы в данном интервью. - "Я была максимально открытой и честной".
О проблемах с кожей. О бодипозитиве. О музыке и продюсировании. Подписана на канал "А поговорить" давно. Очень рекомендую всем. Смотрю почти все выпуски. Наконец пришла в качестве гостя) Редко, но метко. Получила колоссальный кайф от общения с Ирой @irinashikhman. Влюбилась в нее окончательно, бесповоротно и навсегда ♥️. Была максимально открытой и честной. Надеюсь, вам будет интересно. Жаль, не поговорили о позитивном. Надеюсь, позовешь еще когда-нибудь. У меня есть смешные истории. Поржем)) Ребята, особенно журналисты. Я не хочу говорить о Фадееве и Оле. Никогда больше. Если у вас есть или будут ещё вопросы - все есть в этом интервью. Не обижайтесь, но я не хочу об этом больше говорить. #АПоговорить #темникова #temnikova
Что же касается беседы между Темниковой и Ириной Шихман, то она действительно оказалась весьма информативной. Так, певица призналась, что её положение в коллективе очень сильно изменилось после того, как между Максимом Фадеевым и Ольгой Серябкиной случилась любовь, которую они старались держать в секрете. По рассказу Елены, она неоднократно заставала продюсера и подругу вместе. "Бывало такое, что я заходила в кабинет и ловила их. Они вынуждены были оправдываться, что-то придумывать. А после они начинали ненавидеть меня за то, что я их застукала", - призналась Темникова. Именно тогда в группе началась так называемая дедовщина и шантаж. Однажды девушка решилась на откровенный разговор с Максимом и Ольгой об их отношениях, для чего ей даже понадобилось выпить бутылку пива. Однако ситуацию это не улучшило.
Дружба между ней и Ольгой начала сходить на нет, и за три года до ухода Елены из группы "испортились до безобразного". Певица вспоминает, что на гастролях их даже селили в разных отелях, чтобы в свободное время они никак не пересекались. И только на сцене девушки продолжали разыгрывать хорошие отношения. "На тот момент, когда я ушла из группы, мы обе были счастливы", - призналась Темникова. И Хотя Серябкина во всех последующих интервью говорила, что для нее уход Елены был настоящим ударом, экс-подруга ей не верила, так как знала, что Ольга очень хорошая актриса и "любит приврать".
Сейчас, по прошествии времени, анализируя все произошедшее, Темникова признается, что никогда не хотела бы сотрудничать с Максимом Фадеевым. Также певица по-прежнему убеждена, что "в бизнесе нет места сексу и любви". Девушка вспоминает, что до чувств, которые случились между Серябкиной и Фадеевым, в группе были прекрасные отношения, "а друг от друга нас отделило враньё", - заключила Елена.
Краткая информация о Елене Темниковой
Имя: Елена Темникова
Отчество: Владимировна
День рождения: 18.04.1985
Возраст: 34 года
Место рождения: Курган
Рост: 165 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
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А что вы думаете об откровениях Темниковой? 4
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евгений / 28.06.19 18:32два овна в одной берлоге не уживутся.
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Инга / 28.06.19 17:23А Темникова сама вся такая святая сидит, прям куда деваться. И из группы-то ее выжили Фадеев с Серябкиной своей любовью, и шантажировали ее, и тиранили бедную-несчастную. А она вроде как и ни при чем. Вот только я в это почему-то не верю. Лена сама стерва отпетая. И скорее всего, с той же Серябкиной чего-нибудь не поделила, да тог же Фадеева. А сейчас так прям разоткровенничалась и все как случайно рассказала. Ну ни разу не ради пиара. Не слежу за ее творчеством, но готова биться об заклад, что у нее какая-нибудь новая песня выходит. Вот она и привлекает внимание.
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[email protected] / 28.06.19 14:41Ирине Шихман срочно нужен стилист, парикмахер и визажист.
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Н. / 28.06.19 13:31Мне кажется, я всегда знала, что между Серябкиной и Фадеевым что-то есть.