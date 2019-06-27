Яна Рудковская рассказала о мистических событиях в своем доме

Яна Рудковская поразила своих подписчиков в Инстаграм неожиданным признанием. По ее словам, на третьем этаже дома, где она проживает вместе с семьей, начала происходить целая череда загадочных событий. Женщина поделилась, что хоть она ранее и не верила в мистические вещи, но на семейном совете было принято решение вызвать батюшку с целью освятить дом.

По словам Яны, началось все с того, что на третьем этаже сами по себе стали открываться двери. Эта территория является местом проживания ее сына Саши. Как оказалось, мальчик на протяжении продолжительного времени ощущал чье-то присутствие в комнате и очень этого боялся.

Еще одним загадочным событием стало то, что в гардеробной начала громко смеяться игрушка. Однако при попытке ее найти ничего не обнаружили. Последней каплей стало странное поведение маленькой собачки Фифы, которая среди ночи спустилась с третьего этажа с громким лаем. Когда няня мальчика последовала за ней, она увидела, что животное громко лает в темноту, будто там кто-то находился.

Кроме того, прежде исправные часы стали периодически останавливаться и показывать неправильное время.

Все эти происшествия привели к тому, что состоялся семейный совет, на котором Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили вызвать батюшку с целью освятить дом. Знаменитости надеются, что эта мера поможет устранить загадочные обстоятельства.

У многих подписчиков признание звезды вызвало сочувствие, и они написали ей соответствующие комментарии.

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