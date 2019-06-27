Яна Рудковская рассказала о мистических событиях в своем доме
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По словам Яны, началось все с того, что на третьем этаже сами по себе стали открываться двери. Эта территория является местом проживания ее сына Саши. Как оказалось, мальчик на протяжении продолжительного времени ощущал чье-то присутствие в комнате и очень этого боялся.
Еще одним загадочным событием стало то, что в гардеробной начала громко смеяться игрушка. Однако при попытке ее найти ничего не обнаружили. Последней каплей стало странное поведение маленькой собачки Фифы, которая среди ночи спустилась с третьего этажа с громким лаем. Когда няня мальчика последовала за ней, она увидела, что животное громко лает в темноту, будто там кто-то находился.
Кроме того, прежде исправные часы стали периодически останавливаться и показывать неправильное время.
Доброе утро,а дома то Кузя лучше), но у нас тут начали происходить весьма странные события, а вчера на семейном совете мы обсуждали что же нам делать.!? На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открываться ночью дверь в комнату Саши, которую можно открыть только сильно нажав на ручку двери, кричать диким смехом игрушка в гардеробной ( которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек то таких нет со смехом ), и игрушка ли это была !? Няня Саши пожаловалась,что чувствует присутствие кого -то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки! Все это может показаться бредом если бы не вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа прибежала с 3 этажа ( где спала у Саши в ногах) за няней и дождавшись её и поднявшись в на 3 этаж начала рычать и громко лаять в темноте(я не помню ни одного подобного случая с ней) Кроме виляния хвостиком я думала она ни на что не способна вообще !Вчера всем после этого события стало жутковато,товарищи!Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются,то снова идут,хотя батарейки меняем постоянно .Саша уже 3 месяца боится подниматься один на 3 этаж и тоже говорит,что слышит звуки странные и чувствует что кто -то присутствует.Вчера этот факт про 3 этаж подтвердили все женщины,которые помогают нам по дому!Просто боялись говорить раньше! Подумали, что решат,что сумасшедшие .Я в жизни в такие вещи не верила,как и Евгений,но сегодня вызывали батюшку осветить дом.Так как стало всем уже не по себе!У нас дома много старинных вещей , в том числе старинных зеркал на 3 этаже ! Возможно с этим ещё связано ! Я понимаю, что 2019 год на дворе,но у меня в жизни такое впервые и я не знаю как с этим бороться и вообще что делать?((( Как -то не хочется обижать этого кого -то , но и жить с этим тоже не хочется дальше ((( 😞 #рубрикамоизавтраки , надеюсь не странные )
Все эти происшествия привели к тому, что состоялся семейный совет, на котором Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили вызвать батюшку с целью освятить дом. Знаменитости надеются, что эта мера поможет устранить загадочные обстоятельства.
У многих подписчиков признание звезды вызвало сочувствие, и они написали ей соответствующие комментарии.
Краткая информация о Яне Рудковской
Имя: Яна Рудковская
Отчество: Александровна
День рождения: 02.01.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: музыкальный продюсер
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А какое на вас произвело впечатление признание Яны Рудковской? 2
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Анна / 27.06.19 21:52Я думаю, что это лишь выдуманный пира-ход Яны Рудковской, чтобы привлечь дополнительное внимание к своей персоне. Рассказать можно что угодно, и придумать любую мистическую историю. То, как ее воспримут, зависит лишь от доверчивости пользователей интернет-сети
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Александра / 27.06.19 21:46Сложно судить об этом до тех пор, пока сам с этим не столкнешься и не прочувствуешь это. Я не сторонник того, чтобы верить в разные мистические истории, но, кто знает, возможно что-то подобное и существует на самом деле