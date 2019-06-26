Анастасия Решетова призналась, что считает Москву неблагоприятным местом для жизни и здоровья

Несколько недель назад избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова объявила о своей беременности от музыканта. Ожидается, что малыш появится на свет уже в сентябре. Однако от своих поклонников Настя не скрывала, что беременность переносится ею крайне тяжело. Девушка жаловалась на токсикоз и головные боли. И чтобы как-то облегчить свое состояние, она улетела отдыхать к океану.

Где конкретно она находится, Решетова не рассказала, зато поделилась с фолловерами в Инстаграм тем, как замечательно ей живется в тропическом климате. Анастасия призналась, что пребывание вблизи океана доставляет огромное удовольствие. "Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие", - написала девушка в своём микроблоге. Далее она призналась, что ей совсем не хочется возвращаться в "пыльный и суетный город". "Москва - это очень даже не благоприятное место для жизни, если вести речь о здоровье", - считает модель. Однако вернуться туда всё-таки придётся, хотя бы к работе и близким, посетовала Анастасия.

Впрочем, откровение Решетовой пришлись по вкусу далеко не всем ее подписчицам. Конечно, самые преданные фанаты Насти порадовались за то, что у нее все хорошо. Но нашлись и те, кто остро воспринял подобные высказывания и посоветовал невесте Тимати быть более избирательной в словах. "После такого поста я чувствую себя убогой матерью, потому что не нашла более обеспеченного папу своему ребенку, который сразу посадил бы меня дома. И сейчас я убиваю внутри себя этого малыша, потому что работаю в этом пыльном суетливом городе", "Сейчас миллионы беременных и небеременных женщин вам просто завидуют ","Настя, бедненькая, ну вы там держитесь!", - реагировали фолловеры.

Сама же Анастасия на подобную критику никак не отреагировала, и продолжает наслаждаться тёплым климатом и своим интересным положением.