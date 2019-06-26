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Анастасия Решетова призналась, что считает Москву неблагоприятным местом для жизни и здоровья


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Несколько недель назад избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова объявила о своей беременности от музыканта. Ожидается, что малыш появится на свет уже в сентябре. Однако от своих поклонников Настя не скрывала, что беременность переносится ею крайне тяжело. Девушка жаловалась на токсикоз и головные боли. И чтобы как-то облегчить свое состояние, она улетела отдыхать к океану.

Где конкретно она находится, Решетова не рассказала, зато поделилась с фолловерами в Инстаграм тем, как замечательно ей живется в тропическом климате. Анастасия призналась, что пребывание вблизи океана доставляет огромное удовольствие. "Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие", - написала девушка в своём микроблоге. Далее она призналась, что ей совсем не хочется возвращаться в "пыльный и суетный город". "Москва - это очень даже не благоприятное место для жизни, если вести речь о здоровье", - считает модель. Однако вернуться туда всё-таки придётся, хотя бы к работе и близким, посетовала Анастасия.

Впрочем, откровение Решетовой пришлись по вкусу далеко не всем ее подписчицам. Конечно, самые преданные фанаты Насти порадовались за то, что у нее все хорошо. Но нашлись и те, кто остро воспринял подобные высказывания и посоветовал невесте Тимати быть более избирательной в словах. "После такого поста я чувствую себя убогой матерью, потому что не нашла более обеспеченного папу своему ребенку, который сразу посадил бы меня дома. И сейчас я убиваю внутри себя этого малыша, потому что работаю в этом пыльном суетливом городе", "Сейчас миллионы беременных и небеременных женщин вам просто завидуют ","Настя, бедненькая, ну вы там держитесь!", - реагировали фолловеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город)) Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате)) Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие) Все -таки, Москва - это очень даже неблагоприятное место для жизни, если говорить о здоровье. Но выхода нет) И работа и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух)) ❣️

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Сама же Анастасия на подобную критику никак не отреагировала, и продолжает наслаждаться тёплым климатом и своим интересным положением.

Краткая информация об Анастасии Решетовой

Имя: Анастасия Решетова

Отчество: Григорьевна

День рождения: 23.01.1996

Возраст: 23 года

Место рождения: Москва

Рост: 178 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: модель

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2 Не нравится 1 Нравится 26.06.2019 Теги: Анастасия Решетова

А вы согласны с мнением Анастасии? 4  

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  • Гала / 27.06.19 09:27
    -
    0
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    согласна с ней, че хорошего в Москве, вечный пробки, загазованность от этих машин, дышать нечем, если есть возможность, лучше ближе к природе. Москва- для работы.
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  • Micha / 27.06.19 07:35
    -
    1
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    Ну ещё неизвестно, как её судьба в будущем сложится. Так что она бы не запекалась так. У неё может повториться всё, как у предыдущей пассии - родит ребенка и пойдет вон. И, возможно даже, о боги, ей придется работать, чтоб себя обеспечивать:)))) Пусть будет благодарна городу, в котором выросла и нашла себе спонсора.
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  • Александра Южное Чертаново / 26.06.19 19:40
    -
    2
    +
    Социальные сети на то и нужны, чтобы высказывать свое мнение. И Решетова так и сделала. А уж если кому что не нравится - это их проблемы. Ничего страшного она про Москву не написала. Я придерживаюсь того же мнения, и когда была беременной два года назад, то на 6 месяце уехала в Испанию. И считаю правильно сделала, потому что в Москве, как минимум, нет моря и экология ужасная. И здесь просто решает каждый за себя, как поступить. Знаю, многие мамочки уезжают у кого куда есть возможность. Даже в деревни обычные. А кто-то всю беременность ходит в Москве, и ничего.
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  • Эльза / 26.06.19 15:36
    -
    0
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    Может и согласна. Но считаю, что в таких вопросах уместно быть поскромнее. Сейчас у многих такое материальное положение шаткое, что порой на элементарные нужды детские не хватает. А тут идет разговор на тему "хочу-не хочу". Вот многие и не поняли, позавидовали, обозлились. Есть возможность отходить беременность в месте с хорошей экологией - прекрасно! Но счастье любит тишину!..
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