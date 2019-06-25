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В сети появилось фото Ирины Шейк с молодым мужчиной


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В последнее время самой обсуждаемой новостью из жизни Ирины Шейк является ее расставание с Брэдли Купером. Однако, как сообщили СМИ, есть повод полагать, что она не слишком долго грустила в одиночестве. В интернете появилось фото, на котором звезда запечатлена с молодым человеком, при этом оба они выглядят очень счастливыми.

Как оказалось, мужчина, с которым Ирина снялась на фото, стилист и модель, который проживает и работает в Париже. Его зовут Эдем Доссу, возраст парня составляет 31 год. Именно на его странице в Инстаграм и появилось фото, вызвавшее бурное обсуждение среди пользователей Сети.

Фотографию сопровождают две надписи, в одной из них значится: «Она – самая прекрасная женщина из всех, что я встречал!», а во второй содержится дополнительный комментарий: «Конечно, не считая моей мамы!».

Поклонники Ирины Шейк принялись активно обсуждать ее предполагаемого нового избранника. Так, они заявили, что женщине стоит серьезно подумать, прежде чем решиться вступать в новые отношения, учитывая ее предыдущий опыт. В частности, у фанатов вызвала сомнения вторая подпись к фото, они посчитали, что это может быть свидетельством того, что парень является «маменькиным сынком».

Как известно, Брэдли Купер, с которым рассталась Ирина, до сих пор проживает с матерью Глорией и очень прислушивается к ее мнению. По слухам, которые периодически возникали в СМИ, Шейк приходилось бороться с Глорией за внимание мужа, и возможно, это был один из факторов, которые повлияли на разрыв их отношений. Учитывая изложенное, поклонники Ирины опасаются, чтобы она вновь не наступила на те же грабли.

Краткая информация об Ирине Шейк

Имя: Ирина Шейк

Отчество: Валерьевна

День рождения: 06.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Еманжелинск, Челябинская обл.

Рост: 178 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: модель

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1 Не нравится 0 Нравится 25.06.2019 Теги: Ирина Шейк

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  • Инга / 25.06.19 11:12
    -
    3
    +
    Ирина Шейк молодец, что не стала долго страдать и хочет заняться своей личной жизнью, если это действительно так. Не обязательно, что, даже если у нее возникнет роман, то это приведет к каким-то серьезным отношениям
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  • Саша / 25.06.19 11:08
    -
    4
    +
    Мне не очень понравилось, на мой взгляд. она может найти вариант и получше. Однако просто такое фото ни о чем не свидетельствует, может, это они сфотографировались как знакомые, а средства массовой информации пытаются раздуть из этого слухи о возможном романе
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