В сети появилось фото Ирины Шейк с молодым мужчиной

В последнее время самой обсуждаемой новостью из жизни Ирины Шейк является ее расставание с Брэдли Купером. Однако, как сообщили СМИ, есть повод полагать, что она не слишком долго грустила в одиночестве. В интернете появилось фото, на котором звезда запечатлена с молодым человеком, при этом оба они выглядят очень счастливыми.

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Как оказалось, мужчина, с которым Ирина снялась на фото, стилист и модель, который проживает и работает в Париже. Его зовут Эдем Доссу, возраст парня составляет 31 год. Именно на его странице в Инстаграм и появилось фото, вызвавшее бурное обсуждение среди пользователей Сети.

Фотографию сопровождают две надписи, в одной из них значится: «Она – самая прекрасная женщина из всех, что я встречал!», а во второй содержится дополнительный комментарий: «Конечно, не считая моей мамы!».

Поклонники Ирины Шейк принялись активно обсуждать ее предполагаемого нового избранника. Так, они заявили, что женщине стоит серьезно подумать, прежде чем решиться вступать в новые отношения, учитывая ее предыдущий опыт. В частности, у фанатов вызвала сомнения вторая подпись к фото, они посчитали, что это может быть свидетельством того, что парень является «маменькиным сынком».

Как известно, Брэдли Купер, с которым рассталась Ирина, до сих пор проживает с матерью Глорией и очень прислушивается к ее мнению. По слухам, которые периодически возникали в СМИ, Шейк приходилось бороться с Глорией за внимание мужа, и возможно, это был один из факторов, которые повлияли на разрыв их отношений. Учитывая изложенное, поклонники Ирины опасаются, чтобы она вновь не наступила на те же грабли.

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