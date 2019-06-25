Анна Седокова выпустила клип, где предстала перед поклонниками в самых откровенных образах
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Анна Седокова очень любит эпатировать публику. Чего только стоит ряд ее последних фотографий, где она позировала в одном нижнем белье, демонстрируя всем свои шикарные формы. И, как всегда, самые преданные поклонники певицы поддерживали её, в то время, как хейтеры призывали остановиться и вести себя скромнее. И словно на зло им Анна выпустила клип, в котором предстала не только в жарких откровенных образах, но и частично обнаженной.
Новое творение Седоковой называется "#яжемать", и, судя по всему, его цель - разрушение привычных скучных стереотипов, касающихся материнства. Так, в новом видео Анна, что называется, полностью раскрепостилась и предстала перед зрителями без белья, обнажив нижнюю часть тела, начиная от талии. Конечно, цензуру никто не отменял, и все самые пикантные места певицы были профессионально заретушированы. Но уже одно такое появление в клипе разделило почитателей творчества Седоковой на два лагеря. Одни остались от подобной смелости в восторге, а другие раскритиковали артистку за вульгарность. Впрочем, последние явно остались в меньшинстве.
Примерила в процессе работы Анна и другие откровенные образы. Например, поклонникам очень понравилось ее сексуальное черное боди в сочетании с ярко-зеленой майкой, и супер-облегающий спортивный костюм, подчеркнувший красивую грудь певицы.
Как утверждает сама исполнительница, основной посыл этой работы не в том, чтобы продемонстрировать полуобнаженное тело, как посчитали многие хейтеры. На самом деле главной целью Анны было показать, что современные мамочки не просто имеют право на отдых, а достойны проводить время так, как им хочется самим. "Быть мамой - не значит отказаться от себя, не значит забить на себя! Быть мамой - это означает продолжить жить ещё с большей скоростью, приумноженной в тысячу раз любовью", - написала певица в своем микроблоге в день выхода клипа.
#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения! Быть мамой не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой - это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с ещё большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью! Сегодня, у нас, всех сумасшедших мам, большая премьера 🔥 Спасибо крутейший и любимейший @alanbadoev за то , что прочувствовал нашу волну и показал как #мамапродолжаетдэнсить !!!!! Уже в сети ! И по ссылке у меня в в профайле , сториз !!! Лав ю ! Жадно ! Ведь #ЯЖЕМАТЬ а значит, я умею #любить ❤️
Свою работу Анна посвятила всем "сумасшедшим мамам", которые находятся с ней на одной волне. В свою очередь фанатки ответили певице взаимностью, оставив под клипом "#яжемать" и на официальной страничке Седоковой в Инстаграм сотни восторженных комментариев.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о новом клипе Анны Седоковой? 5
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Катя / 26.06.19 13:55Вспомнился советский фильм с Натальей Гундаревой "20 лет спустя". Образ матери из фильма мне определенно ближе, хотя я, Анна и даже фильм - ровесники. Мамам отдыхать бесспорно надо, но... и тут я в ступоре.
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[email protected] / 26.06.19 13:08Она всё время едет на своём сексапиле, который уже настолько приелся, что пора бы что-то другое из себя вытаскивать. Сексапила недостаточно. И голой попой никого сегодня не удивишь..
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Suri / 25.06.19 22:09Прикольный клип! Веселый, интересный, запоминающийся )) Моему пятилетнему сыну зашло, ходит теперь и напевает "мама будет денсить". И вообще Анна молодец и абсолютно права. Женщины после рождения детишек не должны забывать про себя. А у нас, к сожалению, именно так часто и бывает. Оттого многие браки и разрушаются.
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Марина Е. / 25.06.19 20:41Возможно, кому-то и понравились эти клип с песней, но вот прям не мне! Седокова уже вообще забыла, что такое ходить одетой. Постоянно то грудь, то зад наружу. Я не говорю плохо это, или хорошо - это ее дело! Просто сплошная обнаженка. Здесь на клео тоже сколько раз писали о ее "откровенных фото". Да и не только Седокова такая. Мне кажется все наши селебы уже позабыли стыд и разучились одеваться. Только и живут по принципу чем откровеннее наряд, тем больше хайпа. А мы обсуждаем.
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Хм / 25.06.19 16:39Вот он - современный шоубиз... Чтобы новый клип привлек внимание, надо снять трусы