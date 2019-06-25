Анна Седокова выпустила клип, где предстала перед поклонниками в самых откровенных образах

Анна Седокова очень любит эпатировать публику. Чего только стоит ряд ее последних фотографий, где она позировала в одном нижнем белье, демонстрируя всем свои шикарные формы. И, как всегда, самые преданные поклонники певицы поддерживали её, в то время, как хейтеры призывали остановиться и вести себя скромнее. И словно на зло им Анна выпустила клип, в котором предстала не только в жарких откровенных образах, но и частично обнаженной.

Новое творение Седоковой называется "#яжемать", и, судя по всему, его цель - разрушение привычных скучных стереотипов, касающихся материнства. Так, в новом видео Анна, что называется, полностью раскрепостилась и предстала перед зрителями без белья, обнажив нижнюю часть тела, начиная от талии. Конечно, цензуру никто не отменял, и все самые пикантные места певицы были профессионально заретушированы. Но уже одно такое появление в клипе разделило почитателей творчества Седоковой на два лагеря. Одни остались от подобной смелости в восторге, а другие раскритиковали артистку за вульгарность. Впрочем, последние явно остались в меньшинстве.

Примерила в процессе работы Анна и другие откровенные образы. Например, поклонникам очень понравилось ее сексуальное черное боди в сочетании с ярко-зеленой майкой, и супер-облегающий спортивный костюм, подчеркнувший красивую грудь певицы.

Как утверждает сама исполнительница, основной посыл этой работы не в том, чтобы продемонстрировать полуобнаженное тело, как посчитали многие хейтеры. На самом деле главной целью Анны было показать, что современные мамочки не просто имеют право на отдых, а достойны проводить время так, как им хочется самим. "Быть мамой - не значит отказаться от себя, не значит забить на себя! Быть мамой - это означает продолжить жить ещё с большей скоростью, приумноженной в тысячу раз любовью", - написала певица в своем микроблоге в день выхода клипа.

Свою работу Анна посвятила всем "сумасшедшим мамам", которые находятся с ней на одной волне. В свою очередь фанатки ответили певице взаимностью, оставив под клипом "#яжемать" и на официальной страничке Седоковой в Инстаграм сотни восторженных комментариев.