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Анджелина Джоли порадовала прекрасным внешним видом на прогулке


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Последние события в жизни Анджелины Джоли вызвали серьезную тревогу среди ее поклонников. Развод сказался не лучшим образом на ее внешнем виде: актриса сильно похудела и выглядела болезненно и измождено. В некоторых СМИ даже высказывалось предположение, что написание завещания было вызвано состоянием знаменитости. Однако прогулка звезды на выходных с дочерью Вивьен дала фанатам повод думать, что все не так уж и плохо: звезда буквально светилась и выглядела просто прекрасно.

Папарацци запечатлели Джоли в несвойственном для нее в последнее время наряде. Актриса сменила черные одеяния на белое платье с полупрозрачным низом, благодаря чему предоставляется возможность увидеть стройные ноги знаменитости. Женщина выглядела заметно посвежевшей и похорошевшей.

Белый цвет был очень к лицу Анджелине, освежал ее и выгодно подчеркивал достоинства ее внешности. Судя по всему, знаменитость пребывала в отличном настроении и радовала своим цветущим видом.

Некоторые СМИ высказали предположение о том, что изменения во внешности могут быть связаны с переменами в личной жизни. Англоязычные издания приписывают актрисе роман с Киану Ривзом, по их предположениям он смог вызвать ее интерес после разрыва с Брэдом Питтом.

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

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5 Не нравится 4 Нравится 25.06.2019 Теги: Анджелина Джоли

А Вам понравилось, как выглядела Анджелина Джоли на прогулке? 2  

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  • Нина / 25.06.19 11:03
    -
    2
    +
    Белый цвет Джоли намного больше к лицу, чем мрачный черный, в котором она появлялась практически все последнее время. Можно только порадоваться, что она приобретает прежний внешний вид, а то ее было просто не узнать в последнее время, настолько она исхудала
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  • Мила / 25.06.19 11:01
    -
    3
    +
    Внешний вид Анджелины в последнее время действительно оставлял желать лучшего. У нее худоба очень болезненна и нездоровая, это заметно невооруженным взглядом. Однако это фото порадовала, на нем она не столь худая, напоминает себя прежнюю
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