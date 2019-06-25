Анджелина Джоли порадовала прекрасным внешним видом на прогулке
4 5
Папарацци запечатлели Джоли в несвойственном для нее в последнее время наряде. Актриса сменила черные одеяния на белое платье с полупрозрачным низом, благодаря чему предоставляется возможность увидеть стройные ноги знаменитости. Женщина выглядела заметно посвежевшей и похорошевшей.
Белый цвет был очень к лицу Анджелине, освежал ее и выгодно подчеркивал достоинства ее внешности. Судя по всему, знаменитость пребывала в отличном настроении и радовала своим цветущим видом.
Некоторые СМИ высказали предположение о том, что изменения во внешности могут быть связаны с переменами в личной жизни. Англоязычные издания приписывают актрисе роман с Киану Ривзом, по их предположениям он смог вызвать ее интерес после разрыва с Брэдом Питтом.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
А Вам понравилось, как выглядела Анджелина Джоли на прогулке? 2
-
Нина / 25.06.19 11:03Белый цвет Джоли намного больше к лицу, чем мрачный черный, в котором она появлялась практически все последнее время. Можно только порадоваться, что она приобретает прежний внешний вид, а то ее было просто не узнать в последнее время, настолько она исхудала
-
Мила / 25.06.19 11:01Внешний вид Анджелины в последнее время действительно оставлял желать лучшего. У нее худоба очень болезненна и нездоровая, это заметно невооруженным взглядом. Однако это фото порадовала, на нем она не столь худая, напоминает себя прежнюю