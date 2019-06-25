Анджелина Джоли порадовала прекрасным внешним видом на прогулке

Последние события в жизни Анджелины Джоли вызвали серьезную тревогу среди ее поклонников. Развод сказался не лучшим образом на ее внешнем виде: актриса сильно похудела и выглядела болезненно и измождено. В некоторых СМИ даже высказывалось предположение, что написание завещания было вызвано состоянием знаменитости. Однако прогулка звезды на выходных с дочерью Вивьен дала фанатам повод думать, что все не так уж и плохо: звезда буквально светилась и выглядела просто прекрасно.

Папарацци запечатлели Джоли в несвойственном для нее в последнее время наряде. Актриса сменила черные одеяния на белое платье с полупрозрачным низом, благодаря чему предоставляется возможность увидеть стройные ноги знаменитости. Женщина выглядела заметно посвежевшей и похорошевшей.

Белый цвет был очень к лицу Анджелине, освежал ее и выгодно подчеркивал достоинства ее внешности. Судя по всему, знаменитость пребывала в отличном настроении и радовала своим цветущим видом.

Некоторые СМИ высказали предположение о том, что изменения во внешности могут быть связаны с переменами в личной жизни. Англоязычные издания приписывают актрисе роман с Киану Ривзом, по их предположениям он смог вызвать ее интерес после разрыва с Брэдом Питтом.