Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов возмущен обвинениями в свой адрес от актера Максима Аверина. Как выяснилось, звезда телесериала "Глухарь" подозревает его в мошенничестве. В чем конкретно провинился Черкасов, Максим не пояснил. Однако это не помешало ему опубликовать пост с фотографией Андрея и подписью "Будьте осторожны! Мошенник!".

Сам Андрей Черкасов о ситуации узнал от своих поклонников. Именно они первыми заметили неладное и начали отправлять ему скрины публикации в Европу, где телеведущий сейчас находится в свадебном путешествии. Реакция Черкасова последовала незамедлительно. А так как экс-участник "Дома-2" не знаком с Максимом Авериным лично, то он счел нужным обратиться к нему через СМИ.

"Как можно размещать чью-то фотографию в социальных сетях, не проверив достоверность информации", - возмущался шоумен. При этом ведущий признал, что на снимке действительно он, а сделано это селфи было еще четыре года назад. Теперь же Андрей намерен добиться от Аверина снятия публикации и извинений. "Мне кажется, что вы, Максим, не разобрались в ситуации и, тем самым, запятнали мое честное имя. Мы не знакомы. Я лично никогда не обращался к Вам и тем более не был замечен в мошеннических действиях!", - заявил телеведущий, всерьез переживающий за свою репутацию. - "Я призываю к справедливости! Как образованный и порядочный человек, вы обязаны принести свои извинения." При этом артист подчеркнул, что для него вся эта ситуация оказалось неожиданностью, и она заметно подпортила ему настроение под самый конец свадебного путешествия.

Сам же Максим Аверин или его представители ситуацию никак не прокомментировали. Хотя под злополучным постом, из-за которого и разразился скандал, продолжают появляться комментарии от поклонников Черкасова, где они заступаются за ведущего и просят актера разобраться в произошедшем. "Черкасов очень порядочный человек, как и его жена! Они сами многим помогают, отдают деньги на благотворительность! Максим, стыдно должно быть очернять хороших людей", "Черкасов никогда не будет заниматься аферами! Максим, вам придется извиниться перед Андреем за этот пост",- призывают пользователи социальной сети.

Впрочем, нашлись и те, кто не уверен, что этот пост действительно разместил Максим Аверин, ведь его страничка в Инстаграм не имеет значка верификации. И все-таки большинство поклонников считают, что принадлежит она именно артисту, а значит он и должен отвечать за информацию, которая там появляется.