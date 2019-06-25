Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов потребовал от Максима Аверина извинений за обвинение в мошенничестве
3 6
Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов возмущен обвинениями в свой адрес от актера Максима Аверина. Как выяснилось, звезда телесериала "Глухарь" подозревает его в мошенничестве. В чем конкретно провинился Черкасов, Максим не пояснил. Однако это не помешало ему опубликовать пост с фотографией Андрея и подписью "Будьте осторожны! Мошенник!".
Сам Андрей Черкасов о ситуации узнал от своих поклонников. Именно они первыми заметили неладное и начали отправлять ему скрины публикации в Европу, где телеведущий сейчас находится в свадебном путешествии. Реакция Черкасова последовала незамедлительно. А так как экс-участник "Дома-2" не знаком с Максимом Авериным лично, то он счел нужным обратиться к нему через СМИ.
"Как можно размещать чью-то фотографию в социальных сетях, не проверив достоверность информации", - возмущался шоумен. При этом ведущий признал, что на снимке действительно он, а сделано это селфи было еще четыре года назад. Теперь же Андрей намерен добиться от Аверина снятия публикации и извинений. "Мне кажется, что вы, Максим, не разобрались в ситуации и, тем самым, запятнали мое честное имя. Мы не знакомы. Я лично никогда не обращался к Вам и тем более не был замечен в мошеннических действиях!", - заявил телеведущий, всерьез переживающий за свою репутацию. - "Я призываю к справедливости! Как образованный и порядочный человек, вы обязаны принести свои извинения." При этом артист подчеркнул, что для него вся эта ситуация оказалось неожиданностью, и она заметно подпортила ему настроение под самый конец свадебного путешествия.
Сам же Максим Аверин или его представители ситуацию никак не прокомментировали. Хотя под злополучным постом, из-за которого и разразился скандал, продолжают появляться комментарии от поклонников Черкасова, где они заступаются за ведущего и просят актера разобраться в произошедшем. "Черкасов очень порядочный человек, как и его жена! Они сами многим помогают, отдают деньги на благотворительность! Максим, стыдно должно быть очернять хороших людей", "Черкасов никогда не будет заниматься аферами! Максим, вам придется извиниться перед Андреем за этот пост",- призывают пользователи социальной сети.
Впрочем, нашлись и те, кто не уверен, что этот пост действительно разместил Максим Аверин, ведь его страничка в Инстаграм не имеет значка верификации. И все-таки большинство поклонников считают, что принадлежит она именно артисту, а значит он и должен отвечать за информацию, которая там появляется.
Краткая информация о Максиме Аверине
Имя: Максим Аверин
Отчество: Викторович
День рождения: 26.11.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 192 см
Вес: 90 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о возникшей ситуации между Авериным и Черкасовым? 2
-
Жужа / 25.06.19 20:30Максим Аверин со своей занятостью и востребованностью никогда не будет заниматься такой фигней, как уличение какого-то Черкасова из Дома-2 в мошенничестве. Максим - один из самых выдающихся актеров на сегодняшний день в нашей стране (да, я действительно так считаю!) и мне кажется ему даже Инстаграм вести особо некогда. Возможно, эту страничку ведет какой-нибудь преданный поклонник или приближенный актера, который заметил объявление и разместил его, чтобы предупредить остальных. А сам Аверин тут не при чем. И Черкасову тоже следовало бы разобраться в ситуации, прежде чем через журналистов требовать извинений.
-
Анна П. / 25.06.19 14:26Как, скажите мне, как можно перепутать Максима Аверина и Андрея Черкасова? Это же совершенно разные люди! И ни один здравомыслящий человек не будет отправлять деньги по такому дурацкому объявлению "помогите Максиму добраться до дома".