Пользователи Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой в полупрозрачной блузке

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не устает удивлять своих фанатов. Так, сеть взорвал новый снимок знаменитости, на котором она была запечатлена в интересном наряде, состоящем из белой полупрозрачной блузки, приоткрывающей плечи, и джинсов. Образ завершала оригинальная прическа.

Многие поклонники звезды, которой исполнилось 70 лет, пришли в восторг от того, насколько хорошо выглядит их кумир. Они отметили, что Алле Борисовне очень идут молодежные образы и высказали восхищение тем, что, не взирая на возраст, она не боится демонстрировать смелые наряды. Фанаты заявили, что Пугачева не подвластна влиянию времени и с каждым годом только хорошеет.

Однако нашлись и те пользователи Сети, которые выступили с критикой знаменитости. По их мнению, Алле Борисовне стоит учитывать свой возраст и все же отдавать предпочтение более сдержанным нарядам. Обсуждению подверглась не только одежда знаменитости, но и ее внешний вид, в частности, подписчики заявили, что Примадонна переборщила с пластикой лица, которая смотрится неестественно и делает ее похожей на мумию.

Все эти изменения, по мнению интернет-пользователей, не помогают скрыть истинный возраст певицы, хотя она и стремится быть похожей на девочку.

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