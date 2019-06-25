Пользователи Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой в полупрозрачной блузке
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Многие поклонники звезды, которой исполнилось 70 лет, пришли в восторг от того, насколько хорошо выглядит их кумир. Они отметили, что Алле Борисовне очень идут молодежные образы и высказали восхищение тем, что, не взирая на возраст, она не боится демонстрировать смелые наряды. Фанаты заявили, что Пугачева не подвластна влиянию времени и с каждым годом только хорошеет.
Однако нашлись и те пользователи Сети, которые выступили с критикой знаменитости. По их мнению, Алле Борисовне стоит учитывать свой возраст и все же отдавать предпочтение более сдержанным нарядам. Обсуждению подверглась не только одежда знаменитости, но и ее внешний вид, в частности, подписчики заявили, что Примадонна переборщила с пластикой лица, которая смотрится неестественно и делает ее похожей на мумию.
Все эти изменения, по мнению интернет-пользователей, не помогают скрыть истинный возраст певицы, хотя она и стремится быть похожей на девочку.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А вам понравился образ Аллы Пугачевой? 7
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Галина Демьяненко / 26.06.19 11:06Сколько можно про неё писать, говорить, обсуждать??? Надоела хуже горькой редьки! Она куражится, а всем делать нечего-обсуждают её!!!
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Nina / 25.06.19 20:19Не нравится... внешность и одежда вступают в противоречие! Отсутствует естественность!
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[email protected] макеевка / 25.06.19 19:14старая бабка,галкина в тюрьму за извращение
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галя спб / 25.06.19 13:51Пугачёва великолепна!Возраст тут ни причём.Ей идёт такая одежда.
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Лера / 25.06.19 11:18По моему мнению, ей действительно стоит учитывать свой зрелый возраст и соответствовать ему, подбирая более подходящие наряды. Многие образ Пугачевой смотрятся неуместно, она явно перебарщивает в своем желании молодиться и выглядеть как юная девушка
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Надя / 25.06.19 11:15Для своего возраста Пугачева выглядит просто великолепно, даже если учитывать все пластические операции. Она очень органично смотрится даже в таких молодежных образах, демонстрируя свой неповторимый и ни на кого не похожий стиль