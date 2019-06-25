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Пользователи Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой в полупрозрачной блузке


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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не устает удивлять своих фанатов. Так, сеть взорвал новый снимок знаменитости, на котором она была запечатлена в интересном наряде, состоящем из белой полупрозрачной блузки, приоткрывающей плечи, и джинсов. Образ завершала оригинальная прическа.

Многие поклонники звезды, которой исполнилось 70 лет, пришли в восторг от того, насколько хорошо выглядит их кумир. Они отметили, что Алле Борисовне очень идут молодежные образы и высказали восхищение тем, что, не взирая на возраст, она не боится демонстрировать смелые наряды. Фанаты заявили, что Пугачева не подвластна влиянию времени и с каждым годом только хорошеет.

Однако нашлись и те пользователи Сети, которые выступили с критикой знаменитости. По их мнению, Алле Борисовне стоит учитывать свой возраст и все же отдавать предпочтение более сдержанным нарядам. Обсуждению подверглась не только одежда знаменитости, но и ее внешний вид, в частности, подписчики заявили, что Примадонна переборщила с пластикой лица, которая смотрится неестественно и делает ее похожей на мумию.

Все эти изменения, по мнению интернет-пользователей, не помогают скрыть истинный возраст певицы, хотя она и стремится быть похожей на девочку.

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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7 Не нравится 5 Нравится 25.06.2019 Теги: Алла Пугачева

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