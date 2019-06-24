Любовь Успенская показала на видео фигуру без фотошопа
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Звезда шансона Любовь Успенская решила поставить на место всех тех, кто настойчиво утверждает, что она злоупотребляет программами по ретушированию снимков. Певица выложила на своей официальной страничке в Инстаграм небольшое видео, где позирует для очередной фотосессии в дерзком мини-платье с экстремальным декольте.
Все поклонники Любови Залмановны давно привыкли к тому, что певица охотно демонстрирует свою идеальную фигуру, подбирая открытые, а подчас даже провокационные наряды. Только вот многие всерьез сомневались, что 65-летняя артистка действительно является обладательницей столь роскошных форм и подтянутого тела. В комментариях к ее постам все чаще звучали обвинения в злоупотреблении фотошопом, так что в конце концов Успенская не выдержала.
Так, снимаясь для новой фотосессии, певица попросила своего помощника сделать видео со стороны, которое наглядно продемонстрировало, что никакие программы для ретуши ей не нужны. Ультракороткое платье и обтягивающие сапоги на шпильке показали красоту и стройность ног королевы шансона, а также абсолютное отсутствие целлюлита. А глубокое дерзкое декольте подчеркнуло выразительные формы Успенской.
В свою очередь Любовь Залмановна и сама решила обратиться к подписчикам, призвав их "уделять больше внимания и времени себе и своей жизни, полюбить себя и обрести возможность оставаться молодыми и красивыми". Артистка выразила недоумение, откуда взялось столько злости и зависти в ее адрес, и почему люди видят везде только обман и фотошоп.
Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю. Вот видео - на нем фотошопом ничего не исправишь, смотрите. А мне, тем временем, хотелось бы, чтобы вы уделяли больше внимания и времени себе и своей жизни, полюбили себя и обрели возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. Не живите в прошлом веке и будьте добрее, ведь зависть никого не украшает. #успенская #любовь
Самые преданные поклонники также посчитали своим долгом поддержать исполнительницу и высказали предположение, что подобными инсинуациями занимаются "озлобленные бабы, которые злятся и завидуют всем тем, кто успешнее и красивее".
Краткая информация о Любови Успенской
Имя: Любовь Успенская
Отчество: Залмановна
День рождения: 24.02.1954
Возраст: 65 лет
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 168 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, стоит ли носить такие откровенные наряды в 65 лет? 6
Лучшие комментарии
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Марина Ерохина 24.06.19 21:03Не фанатка я Успенской и прекрасно понимаю, что у нее есть просто возможности поддерживать себя в такой форме, но все равно невольно восхищаюсь. А еще мне немного обидно... Селебы диктуют нам моду на моложавость. Вон Пугачева в свои 70 выглядит на 35 - и это здорово! Но чтобы такого эффекта добиться, нужно огромное количество денег. Да, фитнес, здоровое питание - это работает, но не настолько хорошо. Гораздо лучше справляется скальпель пластического хирурга, уколы красоты и дорогостоящие процедуры в салоне. И когда ты, простой человек, насмотревшись на Любовь Залмановну и Аллу Борисовну заходишь на сайты клиник и смотришь их прайс на услуги по возвращению молодости и красоты (которые потом еще постоянно придется поддерживать), то понимаешь, что все это не для тебя. А твой потолок фитнес-зал и салат с сельдереем.
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Нина Литвинчук(Федотова) 24.06.19 17:17А почему бы и нет"!!!
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Анна П. 24.06.19 18:03У Успенской, конечно, хорошая фигура для 65 лет, никто не спорит, но красивой я ее бы не назвала. А наряды - хочет, пусть носит. Да, не по возрасту эти мини-платья, но внешние данные ей позволяют носить их.
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я ххххх 24.06.19 21:37Любанька умничка и не зазнайка..
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Lika 25.06.19 05:50А я думаю-неужели в 65 лет нет никаких занятий поумнее, чем спорить с анонимами фотошоп или нет.Тут не из-за фигуры или лица жалость берет.. а из-за отсутствия ума !Ну ты считаешь , что у тебя хорошая фигура-выкладывай фото в инстаграм и закрой это для коментов -чего проще? Нет же, надо разводить с..ч в стиле подростков с губами куриной ж..пкой
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Елена Луцык Кемерово / 25.06.19 06:28Все лицо заплыло от инъекций
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Lika / 25.06.19 05:50А я думаю-неужели в 65 лет нет никаких занятий поумнее, чем спорить с анонимами фотошоп или нет.Тут не из-за фигуры или лица жалость берет.. а из-за отсутствия ума !Ну ты считаешь , что у тебя хорошая фигура-выкладывай фото в инстаграм и закрой это для коментов -чего проще? Нет же, надо разводить с..ч в стиле подростков с губами куриной ж..пкой
-
Марина Ерохина / 24.06.19 21:03Не фанатка я Успенской и прекрасно понимаю, что у нее есть просто возможности поддерживать себя в такой форме, но все равно невольно восхищаюсь. А еще мне немного обидно... Селебы диктуют нам моду на моложавость. Вон Пугачева в свои 70 выглядит на 35 - и это здорово! Но чтобы такого эффекта добиться, нужно огромное количество денег. Да, фитнес, здоровое питание - это работает, но не настолько хорошо. Гораздо лучше справляется скальпель пластического хирурга, уколы красоты и дорогостоящие процедуры в салоне. И когда ты, простой человек, насмотревшись на Любовь Залмановну и Аллу Борисовну заходишь на сайты клиник и смотришь их прайс на услуги по возвращению молодости и красоты (которые потом еще постоянно придется поддерживать), то понимаешь, что все это не для тебя. А твой потолок фитнес-зал и салат с сельдереем.
-
Анна П. / 24.06.19 18:03У Успенской, конечно, хорошая фигура для 65 лет, никто не спорит, но красивой я ее бы не назвала. А наряды - хочет, пусть носит. Да, не по возрасту эти мини-платья, но внешние данные ей позволяют носить их.
-
Нина Литвинчук(Федотова) / 24.06.19 17:17А почему бы и нет"!!!