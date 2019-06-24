Любовь Успенская показала на видео фигуру без фотошопа

Звезда шансона Любовь Успенская решила поставить на место всех тех, кто настойчиво утверждает, что она злоупотребляет программами по ретушированию снимков. Певица выложила на своей официальной страничке в Инстаграм небольшое видео, где позирует для очередной фотосессии в дерзком мини-платье с экстремальным декольте.

Все поклонники Любови Залмановны давно привыкли к тому, что певица охотно демонстрирует свою идеальную фигуру, подбирая открытые, а подчас даже провокационные наряды. Только вот многие всерьез сомневались, что 65-летняя артистка действительно является обладательницей столь роскошных форм и подтянутого тела. В комментариях к ее постам все чаще звучали обвинения в злоупотреблении фотошопом, так что в конце концов Успенская не выдержала.

Так, снимаясь для новой фотосессии, певица попросила своего помощника сделать видео со стороны, которое наглядно продемонстрировало, что никакие программы для ретуши ей не нужны. Ультракороткое платье и обтягивающие сапоги на шпильке показали красоту и стройность ног королевы шансона, а также абсолютное отсутствие целлюлита. А глубокое дерзкое декольте подчеркнуло выразительные формы Успенской.

В свою очередь Любовь Залмановна и сама решила обратиться к подписчикам, призвав их "уделять больше внимания и времени себе и своей жизни, полюбить себя и обрести возможность оставаться молодыми и красивыми". Артистка выразила недоумение, откуда взялось столько злости и зависти в ее адрес, и почему люди видят везде только обман и фотошоп.

Самые преданные поклонники также посчитали своим долгом поддержать исполнительницу и высказали предположение, что подобными инсинуациями занимаются "озлобленные бабы, которые злятся и завидуют всем тем, кто успешнее и красивее".