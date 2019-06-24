Ева Лонгория на кинофестивале в Сардинии показала стройную фигуру

Знаменитая американская актриса Ева Лонгория известна участием в сериале «Отчаянные домохозяйки» и во многих других картинах. Кроме того, она вошла в ТОП-5 звезд, которые стали мамами после 40 лет. После родов фигура актрисы подвергалась частой критике, поскольку она несколько набрала в весе. Однако на недавно состоявшемся Международном фестивале короткометражного кино на Сардинии она продемонстрировала, что пришла в отличную форму, показав два образа, подчеркивающих достоинства ее внешности.

Один из нарядов был оформлен полностью в черном цвете, он состоял из свободных брюк и облегающего верха, при подборе образа акцент был сделан на тонкой талии.

Вторым нарядом знаменитости стал белый комбинезон, содержащий глубокое декольте. Он был дополнен многочисленными драпировками и другими декоративными элементами.

Большинство поклонников звезды признали, что и в первом, и во втором образе Ева Лонгория смотрится просто бесподобно. По всей видимости, звезда смогла восстановиться и прийти в форму после родов. Актриса стала мамой в позднем возрасте, в 43 года. Ранее в своих интервью она заявляла, что навряд ли решиться родить. Однако последние новости свидетельствуют о том, что знаменитость очень счастлива с ребенком.