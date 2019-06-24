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Ева Лонгория на кинофестивале в Сардинии показала стройную фигуру


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Знаменитая американская актриса Ева Лонгория известна участием в сериале «Отчаянные домохозяйки» и во многих других картинах. Кроме того, она вошла в ТОП-5 звезд, которые стали мамами после 40 лет. После родов фигура актрисы подвергалась частой критике, поскольку она несколько набрала в весе. Однако на недавно состоявшемся Международном фестивале короткометражного кино на Сардинии она продемонстрировала, что пришла в отличную форму, показав два образа, подчеркивающих достоинства ее внешности.

Один из нарядов был оформлен полностью в черном цвете, он состоял из свободных брюк и облегающего верха, при подборе образа акцент был сделан на тонкой талии.

Вторым нарядом знаменитости стал белый комбинезон, содержащий глубокое декольте. Он был дополнен многочисленными драпировками и другими декоративными элементами.

Большинство поклонников звезды признали, что и в первом, и во втором образе Ева Лонгория смотрится просто бесподобно. По всей видимости, звезда смогла восстановиться и прийти в форму после родов. Актриса стала мамой в позднем возрасте, в 43 года. Ранее в своих интервью она заявляла, что навряд ли решиться родить. Однако последние новости свидетельствуют о том, что знаменитость очень счастлива с ребенком.

Краткая информация о Еве Лонгории

Имя: Ева Лонгория

День рождения: 15.03.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: Корпус-Кристи, Техас, США

Рост: 157 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса и модель

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5 Не нравится 10 Нравится 24.06.2019 Теги: Ева Лонгория

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  • Лена / 24.06.19 17:32
    -
    4
    +
    В этом облике Ева мне очень нравится, она выглядит так же, как и прежде, до родов. Конечно, можно только порадоваться за ее счастье стать матерью, но при этом она сильно набрала в весе. Это прекрасно, что актриса приобрела прежнюю форму
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  • Ира / 24.06.19 17:30
    -
    4
    +
    Видела ее фотографии после родов, там она действительно очень сильно располнела. На этих фото Ева Лонгория если не выглядит в точности как прежде, как роковая красотка, то все же является очень привлекательной женщиной, практически достигшей своего прежнего образа
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