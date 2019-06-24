Ева Лонгория на кинофестивале в Сардинии показала стройную фигуру
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Знаменитая американская актриса Ева Лонгория известна участием в сериале «Отчаянные домохозяйки» и во многих других картинах. Кроме того, она вошла в ТОП-5 звезд, которые стали мамами после 40 лет. После родов фигура актрисы подвергалась частой критике, поскольку она несколько набрала в весе. Однако на недавно состоявшемся Международном фестивале короткометражного кино на Сардинии она продемонстрировала, что пришла в отличную форму, показав два образа, подчеркивающих достоинства ее внешности.
Один из нарядов был оформлен полностью в черном цвете, он состоял из свободных брюк и облегающего верха, при подборе образа акцент был сделан на тонкой талии.
Вторым нарядом знаменитости стал белый комбинезон, содержащий глубокое декольте. Он был дополнен многочисленными драпировками и другими декоративными элементами.
Большинство поклонников звезды признали, что и в первом, и во втором образе Ева Лонгория смотрится просто бесподобно. По всей видимости, звезда смогла восстановиться и прийти в форму после родов. Актриса стала мамой в позднем возрасте, в 43 года. Ранее в своих интервью она заявляла, что навряд ли решиться родить. Однако последние новости свидетельствуют о том, что знаменитость очень счастлива с ребенком.
Краткая информация о Еве Лонгории
Имя: Ева Лонгория
День рождения: 15.03.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: Корпус-Кристи, Техас, США
Рост: 157 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса и модель
Фотографии
Фотографии
А Вам понравились образы Евы Лонгории? 2
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Лена / 24.06.19 17:32В этом облике Ева мне очень нравится, она выглядит так же, как и прежде, до родов. Конечно, можно только порадоваться за ее счастье стать матерью, но при этом она сильно набрала в весе. Это прекрасно, что актриса приобрела прежнюю форму
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Ира / 24.06.19 17:30Видела ее фотографии после родов, там она действительно очень сильно располнела. На этих фото Ева Лонгория если не выглядит в точности как прежде, как роковая красотка, то все же является очень привлекательной женщиной, практически достигшей своего прежнего образа