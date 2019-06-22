Топ 5: богатые и знаменитые красавцы и их невзрачные жены

Мужчина-мечта – целый ряд политиков, актеров и бизнесменов по праву заслуживают этого звания. Правда, имея деньги, мировую славу и отличную внешность, они выбирают себе в жены обычных с виду и ничем не запоминающихся женщин.

Актер Пирс Броснан и телеведущая Кили Шей Смит

Это одна из немногих пар-долгожителей Голливуда. Еще в начале 90-х Кили брала у Пирса интервью. Знакомство переросло в роман. Вскоре они сыграли свадьбу и родили двух сыновей.

Женщина и тогда, и сейчас обладала привлекательными чертами лица. Однако их пляжные фото поражают контрастом. Мужчина до сих пор следит за своим телом, а вот женщину этот момент не заботит. Пользователей удивляет, почему имея неплохие внешние данные, возможности и красавца-мужа, женщина не желает приводить фигуру в порядок.

Актер Хью Лори и администратор Джо Грин

Артиста, ставшего знаменитым, благодаря роли Доктора Хауса, не все смогут назвать красавчиком. Но тот факт, что мужчина обладает невероятной харизмой, смогут отрицать лишь единицы.

На съемочной площадке он был окружен высокими и статными красавицами, но на многолетний брак Хью это никак не повлияло. Он по-прежнему счастлив в союзе с Джо.

С супругой актер познакомился еще в 80-х. Как оказалось, ценит он ее вовсе не за внешность, а за прекрасное логическое мышление. Годы и трое детей, по мнению мужчины, сделали их брак еще крепче.

Президент Франции Эммануэль Макрон и школьный учитель Брижит

Внешний контраст в этой паре настолько разителен, что Брижит уже неоднократно становилась героиней мемов.

Первая леди старше своего супруга на 25 лет. Поженились они в 2007 году. К этому моменту у учительницы уже имелся приличный багаж в виде троих детей. Интересно, что у Эммануэля детей нет до сих пор.

Первая леди старается соответствовать своему статусу. Она покупает себе дорогую одежду и пользуется услугами лучших косметологов и стилистов.

Актер Хью Джекман и актриса Дебора ли Фернесс

Западный глянец уже присваивал Хью Джекману статус самого сексапильного мужчины планеты. Как оказалось желанный красавчик занят. Он живет с актрисой Деборой ли Фернесс.

Полноватая блондинка старше своего мужа на 13 лет. Совместных детей у пары нет. Отчаиваться из-за этого они не стали, усыновив с разницей в 5 лет сына и дочку. Хью в интервью часто говорит, что Дебора – самая прекрасная мама в мире.

Аарон и Сэм Тейлор-Джонсон

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Это еще одна очень контрастная пара. Сэм с Аароном встретились, когда молодому человеку было всего 19 лет, а женщине – больше 40. Знакомство начинающего актера с успешной дамой, занимающейся режиссурой и продюсированием, быстро переросло в очень бурный роман, а после брак и рождение двух детей.

Вполне вероятно, союз оказался выгоден для обоих. Она получила любовь и детей, а он семью и карьеру.