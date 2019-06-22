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Хейтеры Ольги Бузовой раскритиковали ее выступление в откровенном боди перед выпускниками школ


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Хейтеры Ольги Бузовой обсуждают очередной её провал. На этот раз им не понравилось выступление артистки на кремлёвской сцене, когда она пела перед выпускниками 2019 года. Особой критике подвергся сценический костюм Ольги - открытое серебристое боди, которые многие сочли неуместным для выхода к детям.

Конечно, как всегда досталось и вокальным данным поющей ведущей. Большинство ее Instagram-критиков сошлись на том, что свой хит "Водица" Ольга исполняла либо под фонограмму, либо её голос настолько слаб, что его приходилось усиливать музыкальными инструментами. Впрочем, как утверждают поклонники Бузовой, вчерашних школьников это похоже нисколько не смущало. Они в голос подпевали любимой артистке и сопровождали всё её выступление бурными овациями.

Но гораздо больше в сети обсуждали откровенный наряд исполнительницы. Обтягивающее боди пользователи сочли неуместным для выхода на сцену Кремля. "У меня один вопрос: сейчас в Кремле уже разрешают в трусах петь и танцевать?", "К детям в трусах выйти? Ещё и в Кремле? Где мозги у человека?", "Оля, почему всегда голая, хоть бы раз оделась нормально", "Ну, правильно! Будущему великому поколению России ничего же больше показать, кроме поющих под фонограмму трусов. Так держать Кремль!", "И как теперь детям объясняется, что им на улицу в трусах ходить нельзя, а тете на сцене перед тысячами людей выступать можно?", - возмущались подписчики Бузовой в Инстаграм. Многие также резонно заметили, что подтанцовка Ольги из шоу-балета "Тодес" выглядит гораздо скромнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кремль - ✅ Мчу дальше поздравлять Вас и петь для Вас, мои хорошие ❤️❤️❤️ Какие вы Все красивые и счастливые 🙏🏻 Впереди Вас ждёт увлекательная жизнь ❤️❤️❤️ Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из Вас все получится 😇 Ваша Ольга Бузова & @todes_official 🕊 #водица💦#танцуйподбузову#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#Бузова#Buzova

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Впрочем, как всегда, нашлось у поющей ведущей и огромное количество заступников, которые признавались своему кумиру в любви, и утверждали, что ее исполнение, танцы и образ были на высоте.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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3 Не нравится 2 Нравится 22.06.2019 Теги: Ольга Бузова

А вы считаете такой наряд уместным для выступления на сцене Кремля? 3  

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  • Ивана / 23.06.19 11:37
    -
    -1
    +
    А меня всегда поражала бешеная работоспособность Бузовой. Кто бы что про нее не говорил, но видно, что баба упахивается ради успеха. Ольга трудоголик и уже хотя бы за это ее стоит уважать.
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  • Ген / 22.06.19 18:25
    -
    0
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    Давно уже пора привыкнуть к тому, что сейчас хоть певцы с голосом, хоть безголосые эпатируют публику своими голыми телами. Обнаженка в моде, и не важно кто перед тобой - школьники, домохозяйки или любой другой контингент. Причем так делают все исполнители. А Бузова вообще как лакмусовая бумажка российского шоубиза.
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  • 111 / 22.06.19 13:30
    -
    1
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    Ольга в своем репертуаре... Надоели уже ее голые образы на самом деле. Одетой она мне гораздо больше нравится.
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