Хейтеры Ольги Бузовой раскритиковали ее выступление в откровенном боди перед выпускниками школ

Хейтеры Ольги Бузовой обсуждают очередной её провал. На этот раз им не понравилось выступление артистки на кремлёвской сцене, когда она пела перед выпускниками 2019 года. Особой критике подвергся сценический костюм Ольги - открытое серебристое боди, которые многие сочли неуместным для выхода к детям.

Конечно, как всегда досталось и вокальным данным поющей ведущей. Большинство ее Instagram-критиков сошлись на том, что свой хит "Водица" Ольга исполняла либо под фонограмму, либо её голос настолько слаб, что его приходилось усиливать музыкальными инструментами. Впрочем, как утверждают поклонники Бузовой, вчерашних школьников это похоже нисколько не смущало. Они в голос подпевали любимой артистке и сопровождали всё её выступление бурными овациями.

Но гораздо больше в сети обсуждали откровенный наряд исполнительницы. Обтягивающее боди пользователи сочли неуместным для выхода на сцену Кремля. "У меня один вопрос: сейчас в Кремле уже разрешают в трусах петь и танцевать?", "К детям в трусах выйти? Ещё и в Кремле? Где мозги у человека?", "Оля, почему всегда голая, хоть бы раз оделась нормально", "Ну, правильно! Будущему великому поколению России ничего же больше показать, кроме поющих под фонограмму трусов. Так держать Кремль!", "И как теперь детям объясняется, что им на улицу в трусах ходить нельзя, а тете на сцене перед тысячами людей выступать можно?", - возмущались подписчики Бузовой в Инстаграм. Многие также резонно заметили, что подтанцовка Ольги из шоу-балета "Тодес" выглядит гораздо скромнее.

Впрочем, как всегда, нашлось у поющей ведущей и огромное количество заступников, которые признавались своему кумиру в любви, и утверждали, что ее исполнение, танцы и образ были на высоте.