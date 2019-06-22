Топ 5: безумно красивые, но бездарные актрисы по версии пользователей сети

Красивые и эффектные женщины всегда пользовались особым вниманием представителей мужского пола. Актрис подобного типажа часто приглашают в кино для привлечения дополнительной аудитории и получения интересной картинки. Истинные ценители искусства этого не понимают, отмечая, что кроме внешности других талантов у этих женщин не оказалось.

Ирина Алферова

Констанция из «Трех мушкетеров» запомнилась многим красотой и правильными чертами лица, но критически настроенные зрители позже отмечали, что в других фильмах она выглядела точно также. Никакой яркой эмоциональной игры или кардинально других образов Ирина показать так и не смогла.

Режиссер фильма в свое время говорил, что не взял бы Алферову, если бы не ее покровители в мире искусства. Спустя годы, Ирина и сама признавала: красота стала главным ее наказанием.

Агния Дитковските

Дочери Татьяны Лютаевой легко удалось попасть на экраны. Способствовала этому внешность девушки и связи ее мамы. Кстати, профильного образования Агния так и не получила. Возможно, именно поэтому пользователи отмечают, что играет Дитковските одинаково неинтересно.

Наталья Рудова

Незамужняя блондинка с красивой улыбкой и прекрасной фигурой нравится многим мужчинам. Девушка неоднократно появлялась на больших экранах и в сериалах. Правда, показать какую-то контрастную игру или принципиально новый образ, Наталье не удалось. И стервы, и кроткие девушки в ее исполнении выглядят одинаково мило.

Меган Фокс

Эту красотку знает весь мир. Именно за счет внешности она попала в фильм «Трансформеры». Создатели ленты уже после ее выхода в прокат признавали, что пригласили Меган исключительно для красивого кадра. По их мнению, мужское внимание должно было привлекать еще что-то помимо разборок машин-роботов.

ЯНА КОШКИНА

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Девушка в последние годы стала очень популярной, благодаря телеканалу ТНТ, который приглашает ее на съемки большинства своих телепередач и сериалов. Как и Меган Фокс, Яна обладает умопомрачительной фигурой и привлекательным лицом. Безусловно, она запоминается, но, к сожалению, только этим, а не выразительной актерской игрой.