 
 
 

 
 
На главную
 
 

Топ 5: безумно красивые, но бездарные актрисы по версии пользователей сети


7 17

Красивые и эффектные женщины всегда пользовались особым вниманием представителей мужского пола. Актрис подобного типажа часто приглашают в кино для привлечения дополнительной аудитории и получения интересной картинки. Истинные ценители искусства этого не понимают, отмечая, что кроме внешности других талантов у этих женщин не оказалось.

Ирина Алферова

Констанция из «Трех мушкетеров» запомнилась многим красотой и правильными чертами лица, но критически настроенные зрители позже отмечали, что в других фильмах она выглядела точно также. Никакой яркой эмоциональной игры или кардинально других образов Ирина показать так и не смогла.

Режиссер фильма в свое время говорил, что не взял бы Алферову, если бы не ее покровители в мире искусства. Спустя годы, Ирина и сама признавала: красота стала главным ее наказанием.

Агния Дитковските

Дочери Татьяны Лютаевой легко удалось попасть на экраны. Способствовала этому внешность девушки и связи ее мамы. Кстати, профильного образования Агния так и не получила. Возможно, именно поэтому пользователи отмечают, что играет Дитковските одинаково неинтересно.

Наталья Рудова

Незамужняя блондинка с красивой улыбкой и прекрасной фигурой нравится многим мужчинам. Девушка неоднократно появлялась на больших экранах и в сериалах. Правда, показать какую-то контрастную игру или принципиально новый образ, Наталье не удалось. И стервы, и кроткие девушки в ее исполнении выглядят одинаково мило.

Меган Фокс

Эту красотку знает весь мир. Именно за счет внешности она попала в фильм «Трансформеры». Создатели ленты уже после ее выхода в прокат признавали, что пригласили Меган исключительно для красивого кадра. По их мнению, мужское внимание должно было привлекать еще что-то помимо разборок машин-роботов.

ЯНА КОШКИНА

Девушка в последние годы стала очень популярной, благодаря телеканалу ТНТ, который приглашает ее на съемки большинства своих телепередач и сериалов. Как и Меган Фокс, Яна обладает умопомрачительной фигурой и привлекательным лицом. Безусловно, она запоминается, но, к сожалению, только этим, а не выразительной актерской игрой.


17 Не нравится 7 Нравится 22.06.2019 Теги: звезды

Что бы вы предпочли: яркую внешность или выдающийся талант? 2  

Оставить комментарий
  • алена кокорина москва / 23.06.19 18:57
    -
    2
    +
    талант и только талант... Красота проходит - талант не исчезает.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Lola / 22.06.19 11:03
    -
    11
    +
    Если к тому и к другому будет прилагаться удача, мне будет фиолетово. Можно ведь и с яркой внешностью прожить всю жизнь в сарае или, обладая талантом, остаться у разбитого корыта, потому как всю жизнь оказывался не в то время и не в том месте.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору