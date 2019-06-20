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Жена Стаса Костюшкина за год похудела на 10 кг и показала фото до и после


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Жена популярного певца Стаса Костюшкина является мамой двоих детей. По ее собственному признанию, в последнее время она значительно прибавила в весе, и этот факт перестал ее устраивать. Юлия решила бороться с лишними килограммами самыми радикальными мерами и всерьез занялась собой. Результатом она поделилась в Инстаграм, где выложила фото до и после, разница между которыми составляет год.

Помимо того, что Юлия является супругой знаменитости, в прошлом она профессиональная спортсменка. Кроме того, она родилась в семье, где значительное внимание уделялось занятиям спортом. Художественная гимнастика, акробатика, фигурное катание – это то, чему она уделяла внимание с самого детства.

По словам Костюшкиной, в определенный момент ее абсолютно перестал устраивать собственный внешний вид, и она предприняла серьезные меры для похудения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никогда не думала, что выставлю подобную фотку🤦🏼‍♀️ Но вы постоянно называете меня своим мотиватором и я решилась открыть карты😹🙈 Разница в фото один год и 10 кг веса💪🏼 Слева, тетя которая поела хорошенько и совершенно забила на свой внешний вид, справа, тетя, которая вспомнила о своём здоровье и что негоже выглядеть ,так отвратительно, профессиональной спортсменке, ведь чемпионов бывших не бывает!!!!!! Все зависит только от нас самих, чудес нет, нет пилюль которую съел и похудел!!! Есть диета, спорт и правильная косметология(массажи, обертывания, мезотерапия)!!!!! Свой путь я начала в январе этого года и это было не просто и, порой, тяжело особенно морально, но я смогла, сможете и вы, просто надо очень захотеть и увидеть себя в той форме, которая вам очень нравится!!)))) А я хочу сказать огромное спасибо @ipelya и @molotilowka за наш спор в прошлом году; себе за характер и силу воли которые ещё остались внутри;) семье, особенно @stas_kostyushkin_official за поддержку и ежедневные пендели , моему красавчику тренеру @krupnov_ifbbpro за контроль в еде и тренировках и любимым моим девочкам-кудесницам женских центров @shooockspa за счастье услышать от мужа: «Зая, такого качества тела я у тебя и не помню!!!»🙈🥰😘 Пыль Сы: я не останавливаюсь, я иду дальше, чтобы никогда больше не выглядеть так, как на фотке слева😅#юлякостюшкина#яхудею#мотивация#спорт#зож#пп

Публикация от Юля Костюшкина (@karapylka)

В перечень средств вошли диета, занятия спортом, всевозможные косметические процедуры, такие как массаж и обертывания. Хотя результат не был мгновенным, но спустя год фигура женщины существенно улучшилась и стала приобретать прежние формы.

Юлия поделилась своей радостью с подписчиками и выразила признательность мужу за оказываемую поддержку.

Краткая информация о Стасе Костюшкине

Имя: Стас Костюшкин

Отчество: Михайлович

День рождения: 20.08.1971

Возраст: 47 лет

Место рождения: Одесса, Украинская ССР

Рост: 192 см

Вес: 85 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, актер

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32 Не нравится 18 Нравится 20.06.2019 Теги: Стас Костюшкин

А вас впечатлил результат похудения Юлии Костюшкиной? 8  

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  • Натали / 21.06.19 09:50
    -
    0
    +
    Результат конечно видно. С возрастом приходится прилагать усилия чтобы выглядеть красиво. Молодец. И пусть многие критикуют творчество Стаса. Я тоже не являюсь его фанатом. Но мне нравится позитивное настроение в его песнях. Очень гармоничная пара. Счастья вашей семье:)
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  • Гость Москва / 20.06.19 13:49
    -
    4
    +
    Ну, похудела! Грудь: была столько-то стало столько то. Попа: минус. хххх кг. Живот - не виден. Шеки, комки Биша - ...., Мозги - не знаю, не измеряла. Ребята, НУ СКОЛЬКО МОЖНО?!
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  • IVA / 20.06.19 09:07
    -
    9
    +
    Я бы прибила за обращение «зая». Аж передёргивает, пошлость такая.
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  • Вероника / 20.06.19 08:48
    -
    14
    +
    Как по мне, так фото не очень существенно отличаются. Конечно, видно, что на втором снимке фигура выглядит стройнее, но общее впечатление такое, что скинуто меньше 10 килограмм. Хотя, как многие считают, жир переходит в мышцы, видимо это и есть один из результатов похудения
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  • Лиза / 20.06.19 08:46
    -
    1
    +
    Меня впечатлил результат, фигура на втором фото смотрится гораздо более стройной и подтянутой. Видно, что ушли лишние килограммы в области живота, ягодиц и бедер. Усилия за год явно того стоят, тем более что Юлия профессиональная спортсменка и наверняка знает, как закрепить результат надолго
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