Жена Стаса Костюшкина за год похудела на 10 кг и показала фото до и после

Жена популярного певца Стаса Костюшкина является мамой двоих детей. По ее собственному признанию, в последнее время она значительно прибавила в весе, и этот факт перестал ее устраивать. Юлия решила бороться с лишними килограммами самыми радикальными мерами и всерьез занялась собой. Результатом она поделилась в Инстаграм, где выложила фото до и после, разница между которыми составляет год.

Помимо того, что Юлия является супругой знаменитости, в прошлом она профессиональная спортсменка. Кроме того, она родилась в семье, где значительное внимание уделялось занятиям спортом. Художественная гимнастика, акробатика, фигурное катание – это то, чему она уделяла внимание с самого детства.

По словам Костюшкиной, в определенный момент ее абсолютно перестал устраивать собственный внешний вид, и она предприняла серьезные меры для похудения.

В перечень средств вошли диета, занятия спортом, всевозможные косметические процедуры, такие как массаж и обертывания. Хотя результат не был мгновенным, но спустя год фигура женщины существенно улучшилась и стала приобретать прежние формы.

Юлия поделилась своей радостью с подписчиками и выразила признательность мужу за оказываемую поддержку.

​