Поклонники обсуждают новое совместное фото Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизы Кудроу в Instagram

Несколько дней назад звезде популярного сериала "Друзья" Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Знаменитость не стала организовывать грандиозное торжество, а пригласила на вечеринку лишь небольшое число самых близких людей. Среди них оказались и ее коллеги по "Друзьям" - Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу.

Сразу после празднования Кортни опубликовала в своем микро-блоге совместное фото с подругами, которое за пару дней набрало почти два миллиона "лайков". Снимок был подписан лаконично и очень душевно: "Как же мне повезло отметить день рождения с вами! Я люблю вас, девочки. Очень сильно!" В свою очередь многим фолловерам было приятно вновь увидеть Рейчел, Монику и Фиби вместе. И конечно от внимательных поклонников не ускользнуло, как изменились актрисы за прошедшие годы.

Кто-то из подписчиков Кортни отметил, что время очень беспощадно. И особенно бросилось в глаза то, как постарела Лиза Кудроу. На фоне подруг актриса действительно выглядит несколько старше, из-за чего фанаты сериала предположили, что Кортни и Джен пользуются так называемыми уколами красоты, а Лиза предпочитает не бороться с естественными процессами. Впрочем, большинство фолловеров придерживались мнения, что выглядят все три подруги просто замечательно.

Очень активно обсуждали фанаты в комментариях под снимком и то, как они рады спустя столько лет увидеть персонажей любимого сериала вместе. "Рейчел, Моника, Фиби! Я смотрела "Друзей" более 10 раз! У меня так много счастливых воспоминаний со всеми вами!", "Любимые "Друзья" никогда не стареют", "Я так сильно люблю вас, девочки! Я много смотрела сериал, благодаря вам я выучила английский. Большое спасибо, за потрясающую жизнь!", "Воссоединение спустя 15 лет! Невероятно", - писали восторженные пользователи социальной сети Instagram.

Нашлись и те, кто предположил, что эта фотография является намеком на съёмки продолжения шоу. Тем более, некоторое время назад Энистон рассказала в интервью, что с удовольствием бы приняла участие в дальнейшей работе над "Друзьями". "Думаю, остальные тоже встретят эту идею с восторгом", - рассуждала Дженнифер. Однако одна из создательниц сериала Марта Кауффман пока выступает против этого. Она не сомневается, что актёров можно собрать вместе, но то, что шоу получится таким же сердечным, как раньше, она не уверена. "Продолжение может разочаровать", - отметила сценаристка.