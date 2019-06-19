Седокова рассказала об особенном режиме питания и тренировок на отдыхе
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Тренировки, шампанское и сладкие круассаны. Седокова убеждена, что все это прекрасно сочетается между собой.
Анна Седокова сейчас находится на отдыхе. Чтобы привести свои чувства, тело и мысли в порядок артистка выбрала греческий остров Миконос. С кем именно звезда улетела отдыхать, она не говорит. Вместо этого певица активно делится своими тренировками и пляжными фото.
На Миконосе Анна ходит на местные вечеринки, читает любимые книги, загорает и активно общается с подписчиками. На днях она решила рассказать о лично выработанной ей особой системе тренировок и питания.
Рано утром, пока еще не так жарко, Седокова торопится в спортзал. Она усиленно тренируется на протяжении 1–1,5 часов, а после, когда сил уже практически не остается, артистка принимает душ. Следующим по расписанию идет завтрак. Последний впечатлил простых пользователей. Многие посчитали его слишком богемным.
Оказалось, что Седокова с утра балует себя приличной порцией круассанов и бокалом шампанского. Анна отметила, что после тренировки чувствует себя очень хорошо. Она искренне убеждена, что ударной физической нагрузкой заслужила подобные лакомства.
Интересно, что поправившаяся в последние годы многодетная мама ассоциирует себя с булочкой. Она не устает подчеркивать аппетитные формы и публикует фотографии в купальниках и мини юбках.
Напомним, что не так давно в Турции с Седоковой случился скандал. Выяснилось, что в жизни она выглядит не так, как на обработанных в редакторе фотографиях. Тело ее не упругое, а на бедрах имеется целлюлит. Садиться на диету или менять свою систему питания, певица по-прежнему не желает. Она считает, что лучше наслаждаться жизнью сполна, чем постоянно себя ограничивать.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете: булки, тренировки и алкоголь совместимы? 4
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Гала / 20.06.19 14:44а кто-то совсем недавно плакался, что не хватает денег и опа...уже на отдыхе, на островном дорогом курорте((((
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Avto / 20.06.19 09:58Удивительная тетка, которая то жрет все подряд, то страдает от того, что она выглядит не так.
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Лимонова / 19.06.19 12:54В очередной раз доказала, что мозгов у нее нет. Черт с ними с булками, не можешь себе отказать в них, хорошо, допустим. Но зачем алкоголь, Карл? Жара, тренировки и шампанское, серьезно?
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м-да / 19.06.19 12:08Мне кажется Седокова по интеллекту уже больше Бузова, чем сама Бузова.