Седокова рассказала об особенном режиме питания и тренировок на отдыхе

Тренировки, шампанское и сладкие круассаны. Седокова убеждена, что все это прекрасно сочетается между собой.

Анна Седокова сейчас находится на отдыхе. Чтобы привести свои чувства, тело и мысли в порядок артистка выбрала греческий остров Миконос. С кем именно звезда улетела отдыхать, она не говорит. Вместо этого певица активно делится своими тренировками и пляжными фото.

На Миконосе Анна ходит на местные вечеринки, читает любимые книги, загорает и активно общается с подписчиками. На днях она решила рассказать о лично выработанной ей особой системе тренировок и питания.

Рано утром, пока еще не так жарко, Седокова торопится в спортзал. Она усиленно тренируется на протяжении 1–1,5 часов, а после, когда сил уже практически не остается, артистка принимает душ. Следующим по расписанию идет завтрак. Последний впечатлил простых пользователей. Многие посчитали его слишком богемным.

Оказалось, что Седокова с утра балует себя приличной порцией круассанов и бокалом шампанского. Анна отметила, что после тренировки чувствует себя очень хорошо. Она искренне убеждена, что ударной физической нагрузкой заслужила подобные лакомства.

Интересно, что поправившаяся в последние годы многодетная мама ассоциирует себя с булочкой. Она не устает подчеркивать аппетитные формы и публикует фотографии в купальниках и мини юбках.

Напомним, что не так давно в Турции с Седоковой случился скандал. Выяснилось, что в жизни она выглядит не так, как на обработанных в редакторе фотографиях. Тело ее не упругое, а на бедрах имеется целлюлит. Садиться на диету или менять свою систему питания, певица по-прежнему не желает. Она считает, что лучше наслаждаться жизнью сполна, чем постоянно себя ограничивать.