Алла Пугачева выложила фото, на котором она выглядит моложе Галкина

Известный российский шоумен Максим Галкин 18 июня отпраздновал день рождения, ему исполнилось 43 года. Его супруга, Алла Пугачева, поздравила возлюбленного не только в жизни, но и в социальной сети. Примадонна выложила в Инстаграм фото, на котором она запечатлена вместе с Максимом, под снимком содержится надпись: «Мой любимый, с днем рождения!».

Звездная пара запечатлена в авто, оба супруга одеты в белоснежные наряды. Пугачева очень выгодно подобрала макияж и сделала прическу с челкой, которая значительно омолаживает ее. Поклонники были поражены тем, насколько молодо выглядит Алла Борисовна и не преминули поделиться своими восторженными комментариями. Многие фанаты заявили о том, что Пугачева и Галкин смотрятся как ровесники, а некоторые даже высказались о том, что Примадонна выглядит моложе мужа лет на десять.

Как известно, знаменитость старается всячески поддерживать себя в форме. Результатами экспериментов с собственной внешностью она щедро делится с поклонниками. На днях Примадонна разместила в Инстаграм фото, на котором предстала с очень ярким макияжем, делающим глаза невероятно выразительными, а также красной помадой. Образ завершил такой стильный аксессуар как очки в красной оправе.

Фанаты чрезвычайно позитивно отреагировали на снимок и выразили восторг по поводу яркой и моложавой внешности их кумира.

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