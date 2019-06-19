Алла Пугачева выложила фото, на котором она выглядит моложе Галкина
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Звездная пара запечатлена в авто, оба супруга одеты в белоснежные наряды. Пугачева очень выгодно подобрала макияж и сделала прическу с челкой, которая значительно омолаживает ее. Поклонники были поражены тем, насколько молодо выглядит Алла Борисовна и не преминули поделиться своими восторженными комментариями. Многие фанаты заявили о том, что Пугачева и Галкин смотрятся как ровесники, а некоторые даже высказались о том, что Примадонна выглядит моложе мужа лет на десять.
Как известно, знаменитость старается всячески поддерживать себя в форме. Результатами экспериментов с собственной внешностью она щедро делится с поклонниками. На днях Примадонна разместила в Инстаграм фото, на котором предстала с очень ярким макияжем, делающим глаза невероятно выразительными, а также красной помадой. Образ завершил такой стильный аксессуар как очки в красной оправе.
Фанаты чрезвычайно позитивно отреагировали на снимок и выразили восторг по поводу яркой и моложавой внешности их кумира.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
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Лучшие комментарии
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Зараза Сыктывкар 19.06.19 13:04При всем уважении к певице...не надоело ли выкладывать этот фотошоп, зачем это надо ей, и надо ли кому то?!
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Тимошка 19.06.19 14:32Однозначно и бесспорно,это Фотошоп! Чего молодиться то?
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Мила 19.06.19 15:22Все это попытки Аллы Пугачевой вернуть молодость, хотя бы и на фотографиях, выложенных в Инстаграм. Образы выбраны удачные, как в случае с Галкиным, так и на фото с красной помадой и в очках. Но при всем желании молодиться, в жизни то она выглядит по другому
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Лика 19.06.19 15:20Да, откорректировано фото хорошо, и на нем Пугачева смотрится действительно значительно моложе своих лет. Но все понимают, что это не соответствует действительности. Конечно, ракурс выбран удачный, выглядят на фотографии на этой они гармонично, но время и возраст, к сожалению, не вернешь
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33 наманган 19.06.19 19:15можно было сделать фотошоп аллы пугачёвой что она младенец не на 18 лет младше а 35 лет так что нечего странного сдесь нет как не молодись а организм не обманеш
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александр макеевка / 20.06.19 15:27а половые органы тоже помолодели или им уже70
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САМ Минск / 20.06.19 14:58Супер!!!!! Всем бы нам женщинам так. Здоровья и всех благ. Рекомендую всем всем всем брать пример у Аллы.
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Га Усть-Каменогорск / 20.06.19 08:27Друзья, давайте порадуемся, что хоть кто-то счастлив!!!
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[email protected] Magnitogorsk / 20.06.19 07:40Не судите строго Пугачёву. Мы примерно одного возраста, я ухоженная, выгляжу моложе своих лет без всяких космических операций, но это так вступление, чтобы было понятно, что хочу сказать. Я тоже размещаю свои фото для друзей без фотошопа, но стараюсь, чтобы меня снимали не очень близко, потому что как не молодись прожитые годы выдают, но суть в том, как когда говорила моя мама, что стар как младенец, просто приятно получить отзыв друзей и лакНовая эпоха на(в) Украине началась А нам остаётся только терпеть унылую политическую жизнь России, наблюдать и завидовать. И учить украинский, чтобы лучше понимать наших соседей без переводчиков…
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[email protected] magnitogorsk / 20.06.19 07:54> Не судите строго Пугачёву. Мы примерно одного возраста, я > ухоженная, выгляжу моложе своих лет без всяких космических > операций, но это так вступление, чтобы было понятно, что > хочу сказать. Я тоже размещаю свои фото для друзей без > фотошопа, но стараюсь, чтобы меня снимали не очень близко, > потому что как не молодись прожитые годы выдают, но суть в > том, как когда говорила моя мама, что стар как младенец, > просто приятно получить отзыв друзей и лайки, но я понимаю Пугачёву, нам так не хочется стареть, хоть на фото выглядить более менее, но мы понимаем, что поезд уходит, это понимает и Пугачёва.
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Ольга / 20.06.19 02:38Хватит уже глупости писать. Все ее 70 лет у Пугачевой на лице и на фигуре. Она сама это не скрывает, в утешениях не нуждается, к тому, чтобы в 70 выглядеть на 35 не стремится. Отстаньте уже и от нее и от нас.
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Чаман Душанбе / 19.06.19 23:49Очень Алла Борисовна просто супер ??
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я думаю нет / 19.06.19 22:31а как вы думаете они здоровые люди
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Taty Тверь / 19.06.19 20:30Однозначно фотошоп.... все и так знают....
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белоруска / 19.06.19 20:27Может сзади и пионерка, но спереди--пенсионерка! Бабушка- есть бабушка, как никак до 70 лет- пожилая, а после 70-- люди считаются старыми.
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33 наманган / 19.06.19 19:15можно было сделать фотошоп аллы пугачёвой что она младенец не на 18 лет младше а 35 лет так что нечего странного сдесь нет как не молодись а организм не обманеш
-
Мила / 19.06.19 15:22Все это попытки Аллы Пугачевой вернуть молодость, хотя бы и на фотографиях, выложенных в Инстаграм. Образы выбраны удачные, как в случае с Галкиным, так и на фото с красной помадой и в очках. Но при всем желании молодиться, в жизни то она выглядит по другому
-
Лика / 19.06.19 15:20Да, откорректировано фото хорошо, и на нем Пугачева смотрится действительно значительно моложе своих лет. Но все понимают, что это не соответствует действительности. Конечно, ракурс выбран удачный, выглядят на фотографии на этой они гармонично, но время и возраст, к сожалению, не вернешь
-
Тимошка / 19.06.19 14:32Однозначно и бесспорно,это Фотошоп! Чего молодиться то?
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Зараза Сыктывкар / 19.06.19 13:04При всем уважении к певице...не надоело ли выкладывать этот фотошоп, зачем это надо ей, и надо ли кому то?!
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Аноним Томск / 20.06.19 17:50А вы видели Ажда Пеккан? Возраст поболее будет а выглядит как девочка
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