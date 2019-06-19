Пугачева решила дать еще один последний концерт

В апреле этого года в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Он ознаменовался целым рядом скандалов.

Первую волну возмущения поклонников и пользователей сети вызвали неоправданно высокие цены на билеты, перевалившие за 200 тыс. руб. Позже выяснилось, что в организацию мероприятия Пугачева особо не вкладывалась. Главным спонсором выступило государственное оборонное предприятие.

Финальным аккордом всей истории стало само выступление. Зрители, пользователи в сети и музыкальные критики отмечали, что, увы, у нее уже нет того голоса, за который стоило бы столько платить.

Защитники Примадонны парировали, что готовы отдавать кровные не столько за ее вокальные данные, сколько за возможность увидеть вживую легенду современного шоу-бизнеса и советской эстрады.

Столь дорогие билеты они обосновали тем, что последние 10 лет Алла не давала концерты, и юбилейное выступление позиционировалось пиарщиками, как последнее в ее карьере.

Примадонна отказалась повторять программу в Санкт-Петербурге и не рассматривала подобных гастролей в других городах России. На этом фоне очень неожиданным оказалось заявление директора Аллы Борисовны Елены Чупраковой.

Женщина рассказала журналистам, что еще один концерт Пугачевой состоится в ноябре этого года. Пройдет он на 15-тысячной «Минск арене». Билеты на мероприятие уже продаются в сети.

Забавно, что пока цены на них не такие высокие, как это было в Москве. Например, желающие попасть в партер могут заплатить за место всего 9 тыс. руб., и это самые дорогие билеты на сегодняшний день.

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Алла Борисовна по этому поводу никаких комментариев не дает, а вот пользователи уже начинают подшучивать на эту тему, отмечая, что последний концерт, как и предполагалось раньше, будет далеко не последним.