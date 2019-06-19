Пугачева решила дать еще один последний концерт
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В апреле этого года в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Он ознаменовался целым рядом скандалов.
Первую волну возмущения поклонников и пользователей сети вызвали неоправданно высокие цены на билеты, перевалившие за 200 тыс. руб. Позже выяснилось, что в организацию мероприятия Пугачева особо не вкладывалась. Главным спонсором выступило государственное оборонное предприятие.
Финальным аккордом всей истории стало само выступление. Зрители, пользователи в сети и музыкальные критики отмечали, что, увы, у нее уже нет того голоса, за который стоило бы столько платить.
Защитники Примадонны парировали, что готовы отдавать кровные не столько за ее вокальные данные, сколько за возможность увидеть вживую легенду современного шоу-бизнеса и советской эстрады.
Столь дорогие билеты они обосновали тем, что последние 10 лет Алла не давала концерты, и юбилейное выступление позиционировалось пиарщиками, как последнее в ее карьере.
Примадонна отказалась повторять программу в Санкт-Петербурге и не рассматривала подобных гастролей в других городах России. На этом фоне очень неожиданным оказалось заявление директора Аллы Борисовны Елены Чупраковой.
Женщина рассказала журналистам, что еще один концерт Пугачевой состоится в ноябре этого года. Пройдет он на 15-тысячной «Минск арене». Билеты на мероприятие уже продаются в сети.
Забавно, что пока цены на них не такие высокие, как это было в Москве. Например, желающие попасть в партер могут заплатить за место всего 9 тыс. руб., и это самые дорогие билеты на сегодняшний день.
Алла Борисовна по этому поводу никаких комментариев не дает, а вот пользователи уже начинают подшучивать на эту тему, отмечая, что последний концерт, как и предполагалось раньше, будет далеко не последним.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, после Минска Пугачева будет выступать в других городах? 12
Лучшие комментарии
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Персикова 19.06.19 14:57А потом будет последний-препоследний и еще препоследний-препоследний ))))
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Ха-ха-ха 19.06.19 14:01Эх, московские лошары))))) А ведь знали бы – купили бы билетики в минский партер и сгоняли бы на пару дней в Беларусь – дешевле вышло бы!
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IVA 19.06.19 16:53Последний концерт может быть только один. Если артист вменяемый.
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Персикова 19.06.19 15:58Нет , я не ходила. Смотреть на то , как уставшая Алла еле ходит по сцене и при этом пытается петь , не для меня. Я видела , что она уже не поёт еще на концерте к юбилею Паулся , несколько лет назад. Но , когда-то , она была великолепна - я была на её концерте , в 1991 году , на пике её таланта . Написала потому , что смешно читать , как люди верят всему , что написано в жёлтой прессе.
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Апельсиновая 19.06.19 17:40Последний, совсемпоследний, самый-самыйпоследний, самый-препоследний, нуточносамыйпоследний и т.д.
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Артем / 20.06.19 12:11Величайшая певица!!! Примадонна!!!
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Реана / 20.06.19 10:01А еще говорят Максим – мужик, мол, замок построил, оберегает ее. Ага! Гоняет он бабульку по корпоратам!
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Никольски / 19.06.19 21:33Никогда не было желания идти на ее концерты. Так, отдельные песни нравятся. А концерт -нет. Почему то никогда не хотелось В 90 х купила ее диск . На подарок . Качество записи было ужасное. Мне было стыдно. Сначала думала, что диск фальшивый. А потом читала. что она из так записала на продажу....Все .. ничего не покупаю. Ни билеты, ни диски .А сейчас уже на сцену стул ставить надо. Даже по отдельным кадрам видно, как ей тяжело . И не важно какой он в очереди самых последних.
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Апельсиновая / 19.06.19 17:40Последний, совсемпоследний, самый-самыйпоследний, самый-препоследний, нуточносамыйпоследний и т.д.
-
IVA / 19.06.19 16:53Последний концерт может быть только один. Если артист вменяемый.
-
Персикова / 19.06.19 14:57А потом будет последний-препоследний и еще препоследний-препоследний ))))
-
Ха-ха-ха / 19.06.19 14:01Эх, московские лошары))))) А ведь знали бы – купили бы билетики в минский партер и сгоняли бы на пару дней в Беларусь – дешевле вышло бы!
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Персикова / 19.06.19 14:56Да не было таких билетов - по 200 тыс , это всё домысли и маркетинговый ход , чтобы поднять рейтинг мероприятия .
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Ник / 19.06.19 15:09Вы наверное ходили, раз так защищаете? Обидно
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Персикова / 19.06.19 15:58Нет , я не ходила. Смотреть на то , как уставшая Алла еле ходит по сцене и при этом пытается петь , не для меня. Я видела , что она уже не поёт еще на концерте к юбилею Паулся , несколько лет назад. Но , когда-то , она была великолепна - я была на её концерте , в 1991 году , на пике её таланта . Написала потому , что смешно читать , как люди верят всему , что написано в жёлтой прессе.
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Intars / 19.06.19 20:37Ездил на концерт в Кремле, в апреле. Ну что вам сказать - трудно представить, что Алла будет петь так же, как двадцать лет назад... На второй песне голос осип и было видно, что она жутко устала (видимо не спала ночами перед концертом, переживала). Правда, выстояла - полтора часа и девять новых песен из 22 спетых... Костюмы были отвратительными, я не понимаю, зачем платить Алишеру такие деньги за откровенное тряпье и безвкусицу... На "бис" зрители даже не посмели вызвать: помахав всем ручкой из-за кулис, АБ ретировалась... Чувства от концерта были смешанными... Посмотрел в сети "Избранное" от 1991 года и пожалел, что не был на том концерте в "России". Вот там были и голос, и стихи, и мастерство исполнения... Что покажут зрителям в Минске - неизвестно. Если то же самое, что в Москве - ходить не стоит. Это другая Алла - женщина, которая выразительно произносит слова под музыку, но не ПОЁТ...
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Eggo-alter / 19.06.19 13:33Песков, значит к ним приедет в шмотках Пугачевой.